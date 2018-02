Daniel Morin reçoit l'écrivaine Irène Frain qui nous raconte les "histoires" de sa vie et Anne Magnien, femme de culture et femme de pub !

Une émission construite avec la complicité d'Albert Algoud et ses amis : Jean-Philippe Manoeuvre et le maréchal Ganache, et Hervé Pauchon.

Aujourd'hui, dimanche 4 février, je vais bien... Enfin bien, je vais pas mal… En tous cas, je vais mieux que mon président Mathieu Gallet qui s’est fait virer comme un malpropre y a 4 jours ! … Bref !

Après les émeutes de la semaine dernière pour acheter du Nutella, cette semaine ça a recommencé pour des couches culottes. Non mais, est ce que je vis dans un pays de cons ou bien dans un pays de crétins ? Alors les couches à la limite je comprends, ça coûte cher et on en a besoin pour les petits et les petits vieux, mais le Nutella bordel, ça va pas la tête ? Les flics ont dû intervenir pour séparer les gens qui se bastonnaient pour profiter des 70% de réduction sur le Nutella ! Le ministre de l’économie, Bruno le Maire, est même intervenu pour calmer les esprits : il demande aux magasins Intermarché d’arrêter ce genre de promo. Une loi serait, paraît-il, en préparation pour que ce genre d’incident n’arrive plus jamais. Non mais on rêve, il y a en France un ''Nutella-Gate", alors je crois que j’ai la réponse à ma question : ''en fait, j’habite dans un pays de cons dirigé par des crétins''. Enfin, y a pas que des cons, le mec ou la nana responsable des promos chez Intermarché est un vrai génie, jamais l’enseigne n’avait eu une telle publicité ! Du coup, comme ça a l’air de marcher, j’en appelle à la direction de France Inter : "à chaque auditeur qui écoute la station le dimanche entre 17 et 18H : un pot de Nutella Gratos !"

Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, qu'aux femmes exceptionnelles bien sûr.

Irène Frain. Anne Magnien

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle... Irène Frain, romancière, journaliste et historienne, qui a une passion pour les enjeux inhérents à la condition féminine et une prédilection accusée pour l'Orient. D'ailleurs elle est née à Lorient... son port d'enfance à qui elle attribue son goût de l'Asie. Plusieurs de ses récits de voyage illustrent cette prédilection : Quai des Indes (1992), La vallée des hommes perdus (1995), Pour que refleurisse le monde (2002), Au royaume des femmes (2006), A la recherche du Royaume (2007)... Elle a également un goût affirmé pour les contes, un intérêt pour l'art de vivre et a écrit de nombreux portraits de femmes dans la presse.

Elle publie Il me fallait de l'aventure (Ed. L'Aube / Le 1) en janvier 2018, un recueil de textes intimement lié à son dernier roman autobiographique La Fille à histoires aux éditions du Seuil en 2017.

Et une autre femme exceptionnelle, Anne Magnien, journaliste et productrice de télévision, qui a débuté comme critique de cinéma à la radio et dans la presse à Lyon. Elle a créé et animé Culture Pub sur M6 avec Christian Blachas, the magazine grand public qui décodait les manigances du marketing, l'émission culte des années 90, diffusée "juste avant le film érotique du dimanche soir" ! Elle a produit des documentaires de société et des magazines de décryptage de l'économie. Elle a repris une veille active sur la Pub, analyse les tendances de société et est professeur dans des écoles de communication.

"Sur les pavés la pub" est paru aux Editions Hoëbeke en octobre 2017, les meilleures campagnes de marketing Guerilla : une nouvelle forme de publicité qui opère dans la rue et interpelle le passant en direct !

