Daniel Morin reçoit deux femmes exceptionnelles, Sarah Ourahmoune qui boxe toujours la vie à pleines dents après son titre de championne du monde en 2008 et sa médaille d'argent aux JO de Rio 2016, et Eliette Abecassis qui nous donne l'envie d'y croire, croire qu'on pourrait retrouver l'essentiel : nous-même !

Sarah Ourahmoune, médaille d'argent aux JO de Rio 2016 : "La boxe est une philosophie de vie, l'école de la vie" © AFP / Yuri Cortez

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪♫ ... et ce dimanche :

"Vous Les Femmes", de g. à d. : Albert Algoud, Eliette Abecassis, Daniel Morin, Sarah Ourahmoune © Radio France / Christine Kern

• Le sketch d'Albert Algoud : Jean-Djack Lang présente Eliette Abecassis et Sarah Ourahmoune

• L'intérisation des invitées par Daniel Morin

• Le billet d'Albert Algoud : "Il était une femme... Rena Kanokogi''

• Et bien sûr, les interviews de deux femmes exceptionnelles :

Eliette Abecassis © Claude Gassian / Sarah Ourahmoune © Astrid di Crollalanza

Une femme exceptionnelle : Sarah Ourahmoune

Après avoir grandi à Aubervilliers et tapé sur ses premiers sacs dès 14 ans, Sarah Ourahmoune est licenciée dans un club de boxe. La jeune boxeuse apprend vite et décroche dix titres de championne de France, avant de devenir championne du monde en 2008, puis maman et... médaille d'argent en 2016, aux JO de Rio.

Au début, on m'a dit : Retourne dans ta cuisine..., le combat était sur le ring mais aussi dans la vie, un combat pour les droits des femmes !

Elle intègre Sciences Po, devient chef d'entreprise en créant Boxer Inside où elle donne des cours aux mamans avec une structure pour garder les enfants, est éducatrice auprès de jeunes handicapés et s'engage dans le combat des violences faites aux femmes. Elle est aussi Vice-Présidente du Comité National Olympique & Sportif Français, chargée des athlètes et de la mixité pour les JO 2024 à Paris, et... c'est tout !?

▶︎ Mes combats de femme de Sarah Ourahmoune, aux éditions Robert Laffont, avril 2019

▶︎ Le film documentaire ''Sarah, la combattante'' est rediffusé sur MyCanal ▶︎ 7 mai 2019

Une femme exceptionnelle : Eliette Abecassis

Femme de lettres, écrivaine, philosophe et prof de philo. !, romancière, essayiste, scénariste, parolière... Eliette Abecassis est aussi engagée dans la défense du droit des femmes et des enfants : elle a créé l'association CorP contre la marchandisation des humains et Exils intra muros pour la défense des familles dans la rue.

Eliette Abecassis vient de publier son journal de vie, le sien, celui d'une femme, d'une mère et d'une philosophe qui s'interroge sur la vie, le monde actuel :

Comment vivre dans un monde où tout s'achète et tout se vend en un clic ? Un monde dont le seul but est de fabriquer des besoins ? Un monde où on ne se pose plus la question de ce que l'on peut ou doit faire ?

L'envie d'y croire... une intuition, parfois une conviction, l'expression d'une foi en nous-même et envers les autres, une philosophie de vie qui renoue avec le sens...peut-être son livre le plus personnel !

A trop vouloir tout et n'importe quoi, nous avons perdu l'essentiel : nous-même...

▶︎L'envie d'y croire d'Eliette Abecassis, aux éditions Albin Michel, avril 2019

