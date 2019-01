Daniel Morin reçoit deux femmes exceptionnelles, Liane Foly qui parle de "Nos Femmes de coeur" et tourne avec "Foly Jazzy", et Hélène Serres qui joue "Et pendant ce temps, Simone veille !" avec la Troupe du Pompon sur les planches du Théâtre de la Contrescarpe.

"Merci Simone !" - Simone Veil, ministre de la santé. © AFP / AFP

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪♫ ... et ce dimanche :

"Vous Les Femmes", de g. à d. : Hélène Serres, Daniel Morin, Liane Foly, Albert Algoud © Radio France / Gaudéric Grauby-Vermeil

• Le sketch d'Albert Algoud : Albert présente Liane Foly et Hélène Serres

• L'intérisation des invitées par Daniel Morin

• Le billet d'Albert Algoud : "Il était une femme... Anna Marly"

• Et bien sûr, les interviews de deux femmes exceptionnelles : Hélène Serres et Liane Foly

Hélène Serres © Bruno Perroud / Liane Foly © DR

Une femme exceptionnelle : Hélène Serres

Auteure, dialoguiste, metteure en scène, co-auteure et actrice du spectacle "Et pendant ce temps, Simone veille !" avec la Troupe du Pompon au Théâtre de la Contrescarpe.

Hélène Serres fait ses études de médecine et devient médecin pour... monter sur les planches et jouer ! Un jour, elle rencontre Sylvie Joly pour créer son premier "seule en scène" : "La grande moche" - un texte de Corinne Berron mis en scène par Sylvie Joly - et là, le déclic : "Je peux faire de la comédie !". Puis Hélène Serres enchaîne les rôles devant la caméra, et des spectacles, à l'écriture ou la mise en scène, en collaboration avec Corinne Berron, et n'arrête pas de jouer, de chanter, et ça lui va si bien !

Créé dans le cadre de la journée des Droits de la Femme 2012, Prix spécial du Festival d'Humour de Vienne 2013, le spectacle "Et pendant ce temps, Simone veille !" est toujours joué. Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage dans le temps qui s’étend de la lutte pour l’avortement à la procréation médicalement assistée. Un spectacle désopilant sur l'Histoire des droits de la Femme...

Marcelle, France et Jeanne avaient 20 ans en 1940. On les retrouve dans les années 50, elles sont mariées, mères au foyer et ont renoncé à leurs ambitions personnelles pour rentrer dans le droit chemin dicté par la société. C'est, avec humour, l’évolution de la condition féminine en France, des années 50 à nos jours, au travers de trois lignées de femmes. Sous le regard historico-comique d’une Simone qui veille à nous rappeler les dates importantes, nous (re)découvrons cette quête d’une égalité hommes / femmes qui s’est faite à force de combats, de désirs et de doutes... 60 ans de féminisme revisité avec beaucoup d’humour !

► "Et pendant ce temps, Simone veille" au Théâtre de la Contrescarpe. Auteures : Corinne Berron, Hélène Serres, Vanina Sicurani, Bonbon et Trinidad. Avec, en alternance : Samantha Benoit, Prisca Demarez, Marie Montoya, Nathalie Portal, Hélène Serres, Dominique Mérot, Vanina Sicurani, Annadré Vannier.

► Retrouvez le spectacle : Le blog, la troupe du Pompon- Le site Facebook

► La Troupe du Pompon soutien l'association Femmes Solidaires, mouvement féministe, laïque et d'éducation populaire.

Une femme exceptionnelle : Liane Foly

Artiste, Auteure-Compositrice-Interprète, actrice, imitatrice, animatrice télévision et radio et auteure avec Wendy Bouchard du livre "Nos Femmes de coeur" publié aux éditions Grasset.

Enfant de la balle, Eliane Falliex remporte son premier concours de chant à 13 ans et devient Liane Foly en 1986. Après un premier album en 1988 qui contient "Ca va, ça vient", "Love me, love moi"... l'album "Rêve orange" avec "Au fur et à mesure" suivi de "Goodbye lover" et "Va savoir" connaît un grand succès et elle devient l'artiste incontournable de la scène française. Elle part sur les routes, enregistre plusieurs albums et chante sur toutes les scènes de France et d'ailleurs...

Plus tard, elle créée un spectacle original d'imitations, "La folle parenthèse", avec 35 voix différentes, au Théâtre Marigny, et part en tournée pendant deux ans et demie. Puis une autre tournée avec "La folle part en cure", son nouveau "seule en scène". Comédienne au cinéma, à la télévision, au théâtre, animatrice de son émission de radio "Chacun sa Foly", elle est en tournée avec son spectacle piano-voix : Foly Jazzy !

Liane Foly vient de publier, avec Wendy Bouchard sa complice, un joli livre sur les femmes qui ont marqué sa vie : "Nos femmes de coeur". Thérèse de Lisieux, Véronique Sanson, Maurane, Simone Veil, Jeanne Moreau, Isabelle Adjani, Muriel Robin, Ella Fitzgerald... et bien d'autres, font partie de la galerie de ses portraits intimes.

► "Nos Femmes de coeur" de Liane Foly et Wendy Bouchard aux éditions Grasset

► Toutes les dates de la Tournée "Foly Jazzy"

► Théâtre : sa pièce "Comme deux gouttes d'eau" en tournée de septembre à décembre 2019.

C'est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

Programmation musicale

Générique : Julio Iglesias – "Vous les femmes"

Jain "Oh Man"

Souvenir musical de Liane Foly : "Just the way you are" en duo avec Barry White

: "Just the way you are" en duo avec Barry White Souvenir musical de Hélène Serres : Véronique Sanson "Vancoover"

: Véronique Sanson "Vancoover" Liane Foly "La vie ne m'apprend rien"

Générique fin : Metronomy – "The End Of You Too"

Toute l'équipe vous souhaite une Belle Année ! ♪♫