Daniel Morin reçoit Flore Philis et Marie Menand, créatrices du groupe féminin D.I.V.A., qui ravissent nos oreilles avec des airs d'opéra, et Malka Marcovich qui parle des femmes qui ont inspiré les rues de Paris...

Sur les 6000 rues que compte Paris, 300 portent le nom d'une femme... seulement ?! © Getty / GettyImages

Une émission construite avec la complicité d'Albert Algoud et ses amis, le Père Albert et Jean-Patrick Sébastien.

"Vous Les Femmes", de gauche à droite : Albert Algoud, Flore Philis (DIVA), Daniel Morin, Marie Menand (DIVA), Malka Marcovich © Radio France / Christine Kern

L'édito de Daniel Morin

Aujourd’hui Dimanche 6 mai, je vais bien... Je vais bien parce qu’aujourd’hui c’est la journée mondiale du rire. Mais oui le rire, le rire moqueur, le rire complice, le rire salvateur. Car oui, comme on le dit partout et à n’importe quelle sauce, en ce moment... en cette période trouble et terrible à la fois, où l’injustice et la terreur sont à nos portes pour ne pas dire parfois déjà chez nous, il est important de rire. Le rire de résistance ! Si les humoristes formaient une armée, ça fait longtemps que l’ennemi aurait prit les commandes du pays. Vous imaginez Tex lancer une attaque ? Vous visualisez Cyril Hanouna un fusil à la main ? Vous pensez une seconde à Anne Roumanov en possession de l’arme atomique ? Noooonnnnn, pas moi en tous cas. La seule fois où le rire a pu être une arme, c’était en 1969 quand les Monthy-Python ont lancé leur sketch de la blague qui tue ! Du coup, la journée mondiale du rire en fait, je m’en fous !

Heureusement qu’aujourd’hui c’est aussi une journée mondiale qui là, en revanche, a du relief et un sens universel. Oui, aujourd’hui chers amis, c’est la journée mondiale du coloriage. Donner les couleurs qu’on veut dans un monde noir et gris, ça c’est la vrai liberté... la vraie résistance ! Sinon à part ça aujourd’hui, Christian Clavier a 66 ans. Christian Clavier est né un jour de célébration du rire. Ça, ça, c’est vraiment drôle !

Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, qu'aux femmes exceptionnelles bien sûr.

D.I.V.A. © Louis Décamps / Malka MARCOVICH. DR.

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle... Malka Marcovich, historienne et féministe. Elle est aussi consultante internationale en droits humains et droits des femmes, écrivaine et auteure de livres, articles et publications autour des normes universelles, de la violence et des discriminations sexistes, et a publié notamment Les Nations DésUnies, comment l'ONU enterre les droits de l'homme (éditions Jacob Duvernet, 2008) - Les bus de la honte, avec Jean-Marie Dubois (Ed. Tallandier, 2016) - Parisiennes, de Marie Stuart à Simone de Beauvoir, ces femmes qui ont inspiré les rues de la Capitale (Ed. Balland, 2011).

Malka Marcovich a écrit de nombreux essais, participé à la rédaction du Livre noir de la condition des femmes, sous la direction de Christine Ockrent (éditions XO, 2005) et vient de publier Parisiennes, ces femmes qui ont inspiré les rues de Paris (Réédition Editions Balland) et L'autre héritage de 68 (Editions Albin Michel).

Rue de Sévigné, Paris © AFP / Xavier Richer / Photononstop

Et deux autres femmes exceptionnelles, Flore Philis et Marie Menand, les créatrices de D.I.V.A., un groupe de 5 artistes lyriques et un quatuor à cordes qui ont fait le pari d'un nouveau format d'opéras en version 10 minutes ! qui garde une qualité musicale irréprochable en respectant le style et l'époque des compositeurs choisis. D.I.VA. bouscule les conventions : des femmes qui chantent tous les rôles, rôles d'hommes inclus... Elles souhaitent apporter, par ses versions réduites et son image décalée, l'opéra à un très large public.

L'album éponyme est sorti en 2017 (Decca / Universal) et une tournée est annoncée... En attendant les dates, Allez les voir ! ► Concert de D.I.V.A. au Festival des chemins de traverse le 25 mai à l'Espace Michel Simon à Noisy le Grand (93) à 20H30.

Flore Philis et Marie Menand préparent aussi un projet novateur parallèle : reprendre des morceaux de rap, de musique pop et variétés, adaptés en version lyrique... Un single arrive incessamment sous peu !

Le Programme

Les chroniques d'Albert Algoud

Le Père Albert présente Malka Marcovich, Flore Philis et Marie Menand

présente Malka Marcovich, Flore Philis et Marie Menand Jean-Patrick Sébastien fait la promo de Flore Philis, Marie Menand et Malka Marcovich

L'intérisation des invitées par Daniel Morin

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, quelques centilitres de bonheur, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour... ♪♫

►►► Le nouveau livre d'Albert Algoud : "Les coeurs simples"est paru aux éditions Casterman. Les bénéfices de cet ouvrage seront reversés à La Bonne Aventure, fondation d'aide aux personnes atteintes d'autisme. (La Bonne Aventure. 13/15 rue André Lefebvre -75015 Paris ou courriel ici)

Programmation musicale

Générique Vous les femmes - Julio Iglesias 'Vous les femmes"

Extraits de D.I.V.A.

EELS "Today is the day"

Extrait Patrick Sébastien "Les serviettes" revu et chanté par D.I.V.A. !

Extrait Aretha Franklin "Spirit in the dark"

