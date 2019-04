Daniel Morin reçoit deux femmes exceptionnelles, Anne Marivin qui "Chamboultout" dans le film d'Eric Lavaine, et Corine, disco, jazzy, funky, belle de jour et diva de nuit, qui va vous épater avec son premier album 'Un Air de fête''. Allez, danser !

CORINE avec Justice & Olympe, les 2 caniches géants royaux : "Il y a comme un air de fête !" © Shelby Duncan

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪♫ ... et ce dimanche :

"Vous Les Femmes", de g. à d. : Albert Algoud, Anne Marivin, Daniel Morin, Corinne © Radio France / Christine Kern

• Le sketch d'Albert Algoud : Jean-Djack Lang présente Anne Marivin et CORINE

• L'intérisation des invitées par Daniel Morin

• Le billet d'Albert Algoud : "Il était une femme... Helen Hunt Jackson''

• Et bien sûr, les interviews de deux femmes exceptionnelles :

Anne Marivin © GettyImages / Corine © Shelby Duncan © Getty

Une femme exceptionnelle : Anne Marivin

Après une rencontre avec un acteur qui l'emmène au Cours Florent, une entrée dans la classe libre du même Cours où enseigne Isabelle Nanty, un premier cachet pour la série Seconde B et une belle rencontre avec Dany Boon, Anne Marivin, passionnée par la comédie, se révèle au public dans le film phénomène de société Bienvenue chez les Ch'tis en 2008 et Les petits mouchoirs de Guillaume Canet en 2010.

Anne Marivin est à l'affiche du film Chamboultout d'Eric Lavaine, avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn... L'histoire de Béatrice qui fête avec les siens la sortie de son livre dans lequel elle raconte l'accident de son mari qui a bouleversé leur vie... Frédéric a perdu la vue. Mais ce livre, véritable hymne à la vie, va déclencher un joyeux pugilat au sein du groupe d'amis et de la famille... à voir vite !

Une femme exceptionnelle : Corine

Comédienne, Auteure, Compositrice, Interprète... Corine est une artiste ! Après la Troupe de l'Atelier du Possible à Rognes, elle rencontre sa "voix" et le ''pouvoir libérateur des planches'' au Cabaret Théâtre et Chanson d'Aix-en-Provence... Quelques années de concerts, de route et de rencontres plus tard, un EP parait en 2016 : la ''Fille de ta région'' alias Corine, et son Hit disco revival ''Pourquoi, Pourquoi'', secouent le petit monde de la Pop frenchy funcky.

La nouvelle héroïne de la nuit - qui pratique les arts martiaux le jour ! - dévoile un univers sucré et festif dans un magnifique album "Un Air de fête" (Polydor / Universal) qui vient de sortir, et continue à tourner, danser, danser... sur les routes de la musique et des Festivals.

Je suis fascinée par Catherine Ringer, et je me sens proche de Matthieu Chédid et de Philippe Katerine... avec qui j'aimerais bien travailler !

► Un Air de fête, le 1er album de Corine, Polydor / Universal

▶︎ Toutes les dates de sa Tournée... et à l'Olympia le 3 octobre 2019 !

C'est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

Programmation musicale

Générique de l'émission : Vous les Femmes de Julio Iglesias

de Julio Iglesias CORINE ''Maquillage"

Extraits de l'Album de Corine : '' Un air de fête '' : Corine , Il fait chaud , Pourquoi, Pourquoi..., Cocktail, Un air de fête...

: '' '' : , , Souvenir musical de Anne Marivin : Arrested Development ''People everyday''

Arrested Development ''People everyday'' Souvenir musical de CORINE : Georges Brassens ''Fernande''

Georges Brassens ''Fernande'' Durand Jones / The indications ''Morning in america''

Générique fin : Metronomy – The End Of You Too

