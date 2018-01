Daniel Morin reçoit Clémentine Célarié, comédienne, artiste, auteur, qui nous parle de la vie différente et des gens "empêchés", et Aya Cissoko, qui après avoir écrit sa vie sur les rings, prend sa plume pour nous raconter la suite...

Tous nos voeux de bonheur... Belle Année ! ♪♫♪ © Getty / GettyImages

Une émission construite avec la complicité d' Albert Algoud et ses amis : le Maréchal Ganache et Jean-Djack Lang, et Hervé Pauchon.

"Vous Les Femmes", de gauche à droite : Clémentine Célarié, Daniel Morin, Aya Cissoko, Albert Algoud, Hervé Pauchon © Radio France / Christine Kern

L'édito de Daniel Morin

Aujourd'hui, dimanche 7 janvier, je vais bien... Enfin bien, je vais pas mal… C’est la première émission de l’année 2018... et ma foi, ma foi, elle a bien l’air de vouloir s’aligner dans le prolongement de 2017 cette saloperie de nouvelle année. Ça fait en gros une semaine que j’ai réveillonné et je me sens toujours saoul et barbouillé ! Je sais pas pourquoi mais je vois double. Je vois double et j’ai des aigreurs d’estomac, j’ai l’œsophage qui brûle aussi. J’ai 3 boutons de chemises qui ont pété. J’ai mangé mais comme un chancre, comme un albanais ! Je sais pas comment ça bouffe un albanais, mais ça sonnait bien !

Et puis je me suis engueulé avec ma voisine. Ma voisine, elle mange bio, elle mange sain, elle est genre "nature et découverte". Quand elle m’a aidé à me relever le 1er janvier au petit matin, alors que j’étais évanoui d’ivresse et de diverses intoxications sur mon palier après avoir raccompagné mes invités, elle m’a dit : "Ah ben, vous vous êtes mis dans un de ces état mon pauvre, faut manger plus léger… ". Ce à quoi j’ai répondu, avec beaucoup d’à propos et de répartie bien sentie : "ouias bennnnnnn j’avais soif et piiiiii je pruhiuuuuuu". Non mais, qu’est ce qu’elle me juge cette saleté de voisine, c’est pas parce qu’elle est saine qu’on doit tous se faire un réveillon à base de toasts au Quinoa, avec en dessert une buche à la laitue, le tout arrosé d’un jus de pelouse ! Bon je suis dans un sale état c’est vrai, mais qu’est-ce que je suis content de vous retrouver les amis !

Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, qu'aux femmes exceptionnelles bien sûr.

Aya Cissoko, Championne du monde de boxe anglaise et auteur de "N'Ba" (Ed. Clamann-Levy) © JB Pellerin - Clémentine Célarié publie "A la folie" (Ed. Le Cherche-Midi) © Alain Guizard

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle... Comédienne au théâtre, au cinéma, à la télévision, Clémentine Célarié est aussi chanteuse, réalisatrice et auteure. Généreuse, extravagante, voire fantasque, une femme au tempérament affirmé qui assume tout !

Son roman "A la folie" jette une passerelle salutaire entre le monde des vaillants -ceux qui vivent sans entrave et l'oublient- et celui des "empêchés", selon son expression, -ceux qui se battent jour après jour, contraints pour survivre de développer des forces inégalées. "A la folie" vient de paraître aux éditions Le Cherche Midi... la rencontre de "la norme" et de "l'anormalité".

Et une autre femme exceptionnelle, Aya Cissoko, triple Championne du Monde de Boxe et diplômée de Sciences-Po. Une fracture aux cervicales pendant son dernier combat en 2006, celui de son titre de Championne du Monde de boxe anglaise, met fin à sa carrière. Elle coécrit son autobiographie, "Danbé" ("la dignité" en malinké), avec Marie Desplechin en 2011 aux éditions Calmann-Levy, adapté pour la télévision sous le titre Danbé, la tête haute, (Prix du meilleur téléfilm au Festival de la Fiction TV de La Rochelle 2014), et "N'ba" ("ma mère" en bambara) paru en 2016. Une forte implication citoyenne dans les quartiers, les écoles, les associations... Aya Cissoko écrit et a plein d'idées pour un futur proche : on la retrouvera bientôt sur scène dans une pièce d'Anne Voutey, elle travaille à un projet de film sur Jean Rauch, son entraîneur de boxe, et prépare un troisième ouvrage...

En attendant de la revoir très vite, lire "N'ba" paru aux éditions Calmann-Levy, l'émouvant hommage à sa mère née dans un petit village malien, qui débarque en France au milieu des années 70, vêtue d’un simple boubou en wax et chaussée de tongs en plastique...

Le programme

Les chroniques d'Albert Algoud

Le maréchal Ganache présente Clémentine Célarié et Aya Cissoko

présente Clémentine Célarié et Aya Cissoko Jean-Djack Lang fait la promo de Aya Cissoko et Clémentine Célarié

L'intérisation de Clémentine Célarié et Aya Cissoko par Daniel Morin

Les micro-trottoir décalés d'Hervé Pauchon

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, quelques centilitres de bonheur, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour...

C’est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

►►► Le nouveau livre d'Albert Algoud : "Les coeurs simples" vient de paraître aux éditions Casterman. Les bénéfices de cet ouvrage seront reversés à La Bonne Aventure, fondation d'aide aux personnes atteintes d'autisme. (La Bonne Aventure. 13/15 rue André Lefebvre -75015 Paris ou courriel ici)

Programmation musicale

Générique Vous les femmes - Julio Iglesias 'Vous les femmes"

Extrait Led Zeppelin "Kashmir"

Extrait Europe "Final countdown"

Moodoïd "Miss Smith"

Extrait Mary J. Blige "I love you"

Extrait Clémentine Célarié Family groove "Bathabragus"

Dépêche Mode "Personal Jesus"

Bon dimanche ^^