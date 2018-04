Daniel Morin reçoit Diane Ducret pour qui "la meilleure façon de marcher est celle du flamand rose" et Blandine Dancette qui a le bras long dans l'équipe de France de Handball, Championne du monde !...

Blandine Dancette, Equipe de France de Handball Championne du monde ! © FFHandball Stéphane Pillaud

Une émission construite avec la complicité d' Albert Algoud et ses amis le Maréchal Ganache, le Père Albert, Jean-Jean-Michel Apathie et Jean-Georges Guétary, et Hervé Pauchon.

"Vous Les Femmes", de gauche à droite : Albert Algoud, Xavier Monferran, Blandine Dancette, Daniel Morin, Hervé Pauchon, Diane Ducret © Radio France / Christine Kern

L'édito de Daniel Morin

Aujourd’hui Dimanche 8 avril je vais bien... Enfin bien… je vais pas mal… Je vais pas mal parce qu’aujourd’hui on fête l’anniversaire de Jacques Brel. Le grand Belge aurait aujourd’hui 89 ans. Rhooo... Brel, quel artiste ! Un homme qui, comme ça l’air de rien, savait amener joie de vivre et réconfort... ["Ne me quitte pas"]. Il évoquait avec tant de gaieté toutes les générations... ["Les vieux"]. Non, et puis géographiquement, il savait te faire voyager et t’apporter à l’oreille le soleil en quelques mots... ["Le plat pays"]. Il donnait la pêche à tout bout de champ. Le romantisme à fleur de peau, l’optimisme du gars était contagieux... ["l’amour est mort"_]. B_ref, un grand Monsieur de l’émotion et du rire, bref un déconneur de génie qui nous manque cruellement.

Sinon, on est toujours en grève des transports façon "nouvelle formule", des trains bondés dans lesquels tu ne peux pas monter et que tu regardes repartir en te disant ["Au suivant"]. A part ça, je vais bien !

Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, qu'aux femmes exceptionnelles bien sûr.

Diane Ducret © Roberto Frankenberg / Flammarion - Blandine Dancette © FFHandball / Stéphane Pillaud

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle... Diane Ducret, romancière et essayiste. Elle était promise à une carrière de cavalière mais un accident interrompt brutalement son rêve lorsqu'on lui annonce, à l'âge de 14 ans, qu'elle ne marchera plus jamais normalement. Après avoir changé de pays, de famille, puis de vie avant sa majorité, elle décide de faire des études qui lui permettent d'intégrer la rédation du magazine Des racines et des ailes puis le Forum de l'Histoire sur la chaîne Histoire du groupe TF1.

Mais le handicap l'oblige à prendre un autre chemin, celui des hôpitaux afin de retrouver sa liberté de marcher. Depuis son centre de rééducation pour sportifs blessés, elle trouve sa voie en écrivant un premier livre Femmes de dictateurs publié aux éditions Perrin en 2011, vendu à un million d'exemplaires et traduit en 25 langues... immédiatement suivi par le tome 2 en 2012 puis un premier roman Corpus Equi (Ed. Perrin) et d'autres best-sellers, un essai : La Chair interdite (Ed. Albin Michel), le roman L'homme idéal existe, il est québecois (Ed. Albin Michel), Lady Scarface (Ed. Perrin/Plon), Les marraines du crime chez Pocket, Les Indésirables (Ed. Flammarion).

Elle publie "La meilleure façon de marcher est celle du flamand rose", un roman très autobiographique, aux éditions Flammarion fin février, où sa narratrice Enaid - l'écriture en miroir de son prénom - est son double, l'héroïne de son roman intérieur...

Une autre femme exceptionnelle, Blandine Dancette, Joueuse de l'équipe de France de Handball, Championne du monde et Ailière droite Number 3 ! Née à Firminy (42), elle débute le handball en 1999 à Saint-Etienne grâce à un voisin ! 1ère sélection pour les Jeux méditerranéens en 2009 avec une médaille d'or à la clef, puis vice-championne du monde au Brésil en 2011, vice-championne olympique aux JO de Rio en 2016 et le 17 décembre 2017 : Championne du monde en Allemagne ! Elle joue au NLAH, le Club de Nantes Loire-Atlantique et 101 sélections et 136 buts plus tard... Rencontre avec Blandine Dancette, handballeuse internationale qui fait partie de cette nouvelle génération de joueuses prometteuses !

►► La France accueille pour la première fois de son histoire un Championnat d'Europe de Handball : L'EHF, l'Euro Handball Féminin, du 29 novembre au 16 décembre 2018, à Brest, Montbéliard, Nancy, Nantes et Paris.

Et exceptionnellement un homme, Xavier Monferran, Journaliste sports à Radio France, qui nous apporte un éclairage averti dans son domaine de prédilection, le Handball... ça tombe bien ?!

Le Programme

Les chroniques d'Albert Algoud

Le Maréchal Ganache présente Diane Ducret et Blandine Dancette

présente Diane Ducret et Blandine Dancette Le Père Albert, Jean-Jean-Michel Apathie et Jean-Georges Guétary font la promo de Blandine Dancette et Diane Ducret

L'intérisation des invitées par Daniel Morin

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, quelques centilitres de bonheur, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour... ♪♫

C’est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

►►► Le nouveau livre d'Albert Algoud : "Les coeurs simples"est paru aux éditions Casterman. Les bénéfices de cet ouvrage seront reversés à La Bonne Aventure, fondation d'aide aux personnes atteintes d'autisme. (La Bonne Aventure. 13/15 rue André Lefebvre -75015 Paris ou courriel ici)

Programmation musicale

Générique Vous les femmes - Julio Iglesias 'Vous les femmes"

Serge Gainsbourg "SS in Uruguay"

Extrait Orelsan "Basique"

Extrait Ludovico Einaudi "Fly"

YAEJI "Drink I'm sippin on"

Bon dimanche^^