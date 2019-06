Camille Chamoux : ''On est revenu à une mission de la parentalité !''

Daniel Morin reçoit trois femmes exceptionnelles, Camille Chamoux qui joue au Théâtre : "Retours" & "Le père de l'enfant de la mère", et Ariane Toscan du Plantier et Guillemette Odicino qui ont écrit à quatre mains : "Toscan, Papa et moi", la vie d'un grand homme de cinéma, Daniel Toscan du Plantier.

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪♫ ... et ce dimanche :

• Le sketch d'Albert Algoud : Jean-Dominique Besnéhard présente Camille Chamoux, Ariane Toscan du Plantier & Guillemette Odicino

• Le billet d'Albert Algoud : "Il était une femme... Florence Dixie''

• Et bien sûr, les interviews de trois femmes exceptionnelles :

Une femme exceptionnelle : Camille Chamoux

Actrice, scénariste, auteure et metteure en scène, Camille Chamoux évolue aussi bien au cinéma et au théâtre que dans l'écriture de ses seules en scène. Après trois one-woman-show : Camille attaque, Née sous Giscard et L'esprit de contradiction, le film Les Gazelles qu'elle co-signe et joue, elle enchaîne les comédies au cinéma et joue au Théâtre, son domaine de prédilection : ''J'ai chopé le virus du théâtre à 6 ans en voyant Michel Serrault dans l'Avare''.

Aboutissement ultime, Camille Chamoux joue Retours & Le père de l'enfant de la mère, deux pièces d'un texte contemporain norvégien écrit par Fredrik Brattberg, sous la direction de Fred Bélier-Garcia, l'un des ses metteurs en scène stars !

►► Retours & Le père de l'enfant de la mère, avec Camille Chamoux, Jean-Charles Clichet et Dimitri Doré, sur les planches du Théâtre du Rond-Point ► 30 juin 2019

Une femme exceptionnelle : Ariane Toscan du Plantier

Directrice de la communication et du patrimoine de Gaumont, Ariane Toscan du Plantier écrit avec Guillemette Odicino, journaliste, la vie de son père Daniel Toscan du Plantier, figure majeure du cinéma français. Elle est devenue par sa seule volonté, une femme de cinéma influente et est très attachée à entretenir et promouvoir le patrimoine Gaumont. Une fille qui a papa dans son "catalogue" autant, sinon plus, que dans ses albums de photo de famille.

A travers sa vie de fille de... et son regard, Ariane raconte la vie de cet homme, grand producteur, charismatique, séducteur, de la race de ces seigneurs du cinéma au service de l'art et des créateurs. Ce père, qui aurait pu être un personnage de film ou de roman, reste pourtant un mystère...

►►Toscan, Papa et moi d'Ariane Toscan du Plantier et Guillemette Odicino, paru aux éditions de la Martinière le 2 mai 2019.

►► Exposition Gaumont à l'Hôpital Lariboisière à partir du 12 juin 2019

Une femme exceptionnelle : Guillemette Odicino

Journaliste, spécialiste es cinéma à Télérama, sur Canal+ dans Le Cercle, et surtout chez nous, à France Inter... Guillemette Odicino fait ses chroniques dans l'émission Grand bien vous fasse d'Ali Rebeihi mais aussi dans NRV, la Bande Originale et même parfois dans Vous Les Femmes...!

Une première critique de film écrite pour Télérama, les émissions Crash test et le Palmomètre de Canal+, des chroniques et aussi l'émission On s'fait des films sur France Inter, chaque été depuis 2016... Guillemette Odicino est chef de rubrique actu cinéma et rédac-chef des Hors séries Télérama, et rêve d'écrire un prochain livre... rien que pour elle !

Guillemette Odicino a mis son talent et sa jolie plume au service de la belle vie de Daniel Toscan du Plantier pour écrire cet ouvrage Toscan, Papa et moi avec Ariane Toscan du Plantier.

C'est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

