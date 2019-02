Daniel Morin reçoit deux femmes exceptionnelles, Marina Rollman qui fait un drôle de spectacle : "un spectacle drôle" à La Nouvelle Eve... et Julie Gayet qui, après vingt ans d'absence au théâtre, revient à son premier métier pour jouer "Rabbit Hole"... retour réussi !

Julie Gayet © Céline Nieszawer

À l'antenne

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪♫ ... et ce dimanche :

• Le sketch d'Albert Algoud : Jean-Philippe Manoeuvre présente Julie Gayet et Marina Rollman

• L'intérisation des invitées par Daniel Morin

• Le billet d'Albert Algoud : "Il était une femme... Nellie Bly''

Marina Rollman © Charlotte Abramow / Julie Gayet @ Céline Nieszawer

• Et bien sûr, les interviews de deux femmes exceptionnelles :

Une femme exceptionnelle : Julie Gayet

Actrice, réalisatrice et productrice de cinéma, Julie Gayet a fondé sa maison de production Rouge international avec la productrice Nadia Turincev, et ne s'arrête jamais, elle est sur tous les fronts... Au théâtre, elle joue ''Rabbit Hole" de David Lindsay-Abaire, mise en scène par Claudia Stavisky, grâce à qui elle est remontée sur scène, avec Patrick Catalifo, Lolita Chammah, Christiane Cohendy et Renan Prévot.

Comment des parents peuvent-ils se remettre de la perte d'un enfant...? Loin des facilités du pathos, cette histoire nous plonge dans le quotidien d'une famille tentant de se reconstruire. Un quotidien sensible, lucide, souvent drôle, même, qui transcende les petites choses de l'ordinaire pour faire vibrer la profondeur de l'humain.

► Rabbit Hole, au Théâtre des Bouffes Parisiens du mardi au samedi à 21H et le dimanche à 15H

► A la Fondation des Femmes, elle est présente pour lutter contre les violences faites aux femmes en rassemblant les moyens économiques.

►Le documentaire "L'état contre Mandela et les autres" de Nicolas Champeaux et Gilles Porte, produit par Julie Gayet, est nominé aux Césars du documentaire pour le meilleur film documentaire 2019. Nelson Mandela, le chef d'Etat sud-africain disparu en décembre 2013, aurait eu 100 ans cette année.

► La Fête du Court Métrage, dont Julie Gayet est la Vice-Présidente, est le regroupement des tribus du court métrage, c'est à dire de tous ceux qui font, aiment et font aimer le court métrage ! Dans toute la France, du 13 au 19 mars 2019...

Une femme exceptionnelle : Marina Rollman

Auteure et Humoriste Suisse, Marina Rollman a ce regard espiègle, cet humour bien à elle, sur notre étrange société. Après avoir dansé le Mia avec sa maman quand elle était petite, découvert Jerry Seinfeld, humoriste et comédien américain, réussi un passage en scène ouverte, être partie faire des blagues à New York et avoir co-animé un gala à Montreux, entre autres... elle s'installe un peu à La Nouvelle Eve pour son nouveau "seule en scène" : "Un spectacle drôle" et enchaîne les salles toujours plus grandes et plus remplies à travers la France et la Suisse romande.

► Un spectacle drôle, très drôle... les mercredis et jeudis à 20H ► 28 mars 2019

► Tous les jeudis vers 11H20, la jeune Genevoise partage "la drôle d'humeur de Marina Rollman" dans l'émission de Nagui, La Bande Originale sur France Inter. Le replay de ses chroniques, c'est ici.

C'est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

Programmation musicale

Générique : Julio Iglesias – Vous les femmes

Mix "Grease"

Souvenir musical de Marina Rollman : IAM "Je danse le Mia"

: IAM "Je danse le Mia" Souvenir musical de Julie Gayet : Alphaville "Big in Japan"

Alphaville "Big in Japan" Wham "Evreything she wants"

Générique fin : Metronomy – The End Of You Too

Bon dimanche ♫☼