Mamani Keita : "Le Jazz... ça vient de l'Afrique !"

Daniel Morin reçoit Danielle Moreau qui parle des enfants de la radio et Mamani Keita qui chante de Bamako à Toulouse en passant par Paris... et allie vocalises mandingues, électro, jazz, blues et pop...

Une émission construite avec la complicité d'Albert Algoud et ses amis, le Maréchal Ganache, J-Philippe Pétain, J-Philippe Manoeuvre, J-Dick Rivers et Jean-Roger Navarro, et Hervé Pauchon.

L'édito de Daniel Morin

Aujourd’hui Dimanche 10 Juin, je vais bien… Enfin bien… je vais pas mal… Ça fait plus d’une semaine qu’il flotte en France. Il pleut tellement, cette semaine croisé 3 chiens morts et 2 vieux charriés par le courant dans le caniveau. Un des vieux était toujours vivant, il me tendait la main mais je sais pas, je le sentais pas, je l’ai pas aidé, j’ai juste eu la présence d’esprit de lui dire « bon voyage » quand il a disparu dans la bouche d’égout.

Sinon cette semaine, c’était les premières dispositions de la réforme de l’audiovisuel public. Et ben on va pas rigoler tous les jours. Il va falloir être polyvalent. Par exemple l’année prochaine, en plus de l’émission, faudra peut être qu’en plus je fasse les carreaux à France 5, que je distribue le courrier à France Culture. Du moment qu’on me demande pas de changer les couches de Michel Drucker sur F2, ça va !

Sinon à part ça, Mamoudou Gassama a reçu la médaille Grand Vermeil de la Ville de Paris, après avoir sauvé l’enfant suspendu au 4ème étage. Médaille Vermeil, citoyenneté française, contrat chez les pompiers... Amis clandestins vous savez ce qui vous reste à faire pour avoir vos papiers ??? Mettez vous à l’escalade ! Sinon aujourd’hui Chantal Goya a 72 ans. Comme quoi la folie ça conserve !

Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, qu'aux femmes exceptionnelles bien sûr.

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle... Danielle Moreau Journaliste, chroniqueuse radio et télé et auteure de plusieurs ouvrages. Sa vie, c'est la radio ! Après avoir passé son adolescence dans les studios de radio de France Inter et d'Europe 1 pour écouter Pierre Bellemarre, après avoir fait sa première chronique au Fou du Roi, l'émission de Stéphane Bern avec un certain Daniel Morin, son premier reportage pour William Leymergie qui la propulse sur le terrain... Danielle Moreau raconte les grandes heures de la radio à travers ceux qui l'ont faite : Stéphane Bern, J-Pierre Foucault, Laurent Boyer, Marc-Olivier Fogiel, Patrick Sabatier... mais aussi Jean Yanne, Claude Villers... dans "Les enfants de la radio - souvenirs intimes des grandes voix" paru aux éditions Hors Collection.

Elle officie actuellement dans l'émission A la bonne heure présentée par Stéphane Bern sur RTL, ainsi qu'à la télévision dans C'est au programme sur France 2, et vit toujours chez sa maman !

Et une autre femme exceptionnelle, Mamani Keita, Artiste, chanteuse malienne, arrivée en France en 1987 pour devenir choriste de "son grand frère" Salif Keita pendant 5 ans. Elle se rappelle de son 1er concert au Théâtre de la Ville en février 1988 avec lui, de ses galères pour vivre de la musique en étant "sans papiers", de la sortie de son 1er album Electro Bamako en 2001, de son 1er concert en mars 2007 et de sa tournée avec Dee Dee Bridgewater... Après ses collaborations avec différents musiciens et artistes, un deuxième album Yelema, composé avec Nicolas Repac paraît en 2006. Puis un nouvel album, toujours avec l'arrangeur Nicolas Repac, connait le succès : Gagner l'argent français, en 2011.

Retour à des racines plus jazzy, plutôt "urban-ethno-jazz" avec un nouvel album, une pépite musicale, Visions of Selam (Accords croisés / PIAS) qui vient de paraître, avec le groove irrésistible du groupe Arat Kilo, le spoken word du rappeur de Boston Mike Ladd et le chant hypnotique et insoumis de Mamani Keita !

L'union de tout ce petit monde va offrir une création à la croisée des cultures d'Afrique de l'Est et d'Afrique de l'Ouest, et proposer un voyage musical entre Paris, Addis-Abeba, Bamako et NYC. Prochaines étapes le 15 juin au Festival Rio Loco de Toulouse et le 24 juin au Festival Solidays. Ca va groover !

Le Programme

Les chroniques d'Albert Algoud

Le Père Albert présente Mamani Keita et Danielle Moreau

présente Mamani Keita et Danielle Moreau Jean-Patrick Sébastien fait la promo de Danielle Moreau et Mamani Keita

Programmation musicale

Générique Vous les femmes - Julio Iglesias 'Vous les femmes"

Extraits Mamani Keita ''Gagner l'argent français" - "Bonsoir Mesdames"

Laura Veirs ''Rapture"

Extrait Lily Passion - Barbara & Gérard Depardieu "Emmène-moi"

Extrait Marvin Gaye "What's going on"

Arat Kilo / Mamani Keita / Mike Ladd ''Toulo''

The Liminanas / Bertrand Belin "Dimanche"

Bon dimanche ^^