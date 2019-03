Daniel Morin reçoit 2 femmes exceptionnelles, Claire Nouvian, qui a fondé l'association Bloom pour l'environnement et est surnommée à juste titre "l'ange gardien de la planète", et Marie Bastide, parolière, qui écrit de très belles chansons pour d'autres artistes...

Claire Nouvian continue à se battre : "Stop a la pêche électrique en Europe !" © AFP / Kurt Desplenter

A l'antenne

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪♫ ... et ce dimanche :

"Vous Les Femmes", de g. à d. : Albert Algoud, Marie Bastide, Daniel Morin, Claire Nouvian © Radio France / T. Le Hetet

• Le sketch d'Albert Algoud : Jean-Jack Lang présente Marie Bastide et Claire Nouvian

• L'intérisation des invitées par Daniel Morin

• Le billet d'Albert Algoud : "Il était une femme... Rachel Carson''

• Et bien sûr, les interviews de deux femmes exceptionnelles :

Claire Nouvian © Bloom / Marie Bastide © DP

Une femme exceptionnelle : Claire Nouvian

Journaliste, productrice, réalisatrice de documentaires animaliers et scientifiques et aussi fondatrice et Présidente de Bloom, l'Association pour l'Environnement, Claire Nouvian est une sacrée militante écologiste. Ce n'est pas pour rien que le magazine Géo l'a surnommée ''l'Ange gardien de la planète" et qu'elle a reçu l'an dernier le Prix Goldman pour l'environnement, le "Nobel écolo" !

Passionnée par les océans, la faune sous-marine, la plongée, Claire Nouvian a parcouru le monde pendant plus de dix ans pour tourner des séries animalières. Elle a écrit Océanautes, un documentaire sur la conquête des profondeurs et réalisé un documentaire scientifique : Expédition dans les abysses, prix du meilleur documentaire d'aventure. Puis elle a publié Abysses aux éditions Fayard, traduit en 11 langues, un livre événement qui fait découvrir pour la première fois la vie jusqu'à 10 000 m de profondeur eta reçu plusieurs récompenses, et a conçu et réalisé l'exposition Abysses à Paris, expo devenue itinérante.

Son caractère hors du commun et son engagement total pour la protection du milieu aquatique font d'elle une battante très exigeante qui se préoccupe de l'avenir de nos océans et de la planète. Elle nous parle de son "hippocampe" de bataille : La pêche. La fin de la pêche électrique, catastrophe environnementale et sociale et aussi gigantesque cas de fraude, que la Commission Européenne reconnaît enfin comme illégale et qui sera interdite en juillet 2021, et l'interdiction du chalutage profond en Europe : de très belles victoires pour l'association Bloom. A suivre...

►▶︎ Victoire : La pêche électrique SERA INTERDITE EN EUROPE en 2021

►▶︎ L'association Bloom

Une femme exceptionnelle : Marie Bastide

Parolière, auteure, interprète, Marie Bastide enchante nos oreilles avec les chansons qu'elle a écrites pour Calogero, Julien Clerc, Céline Dion, Florent Pagny, Louane... entre autres ! Après un parcours atypique : un diplôme d'école de commerce, un métier d'institutrice puis d'attachée de presse dans l'édition jeunesse et un parcours de comédienne, Marie Bastide décide d'écrire !

Et elle a bien raison... de beaux textes finement ciselés, des mots qui touchent, des histoires sensibles... qui font de belles chansons telles que ''Un jour au mauvais endroit" de Calogero, Victoire de la musique pour la chanson originale de l'année ! L'auteure a d'autres rêves et prépare son propre album en tant que chanteuse, un projet qui va bientôt voir le jour...

C'est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

Programmation musicale

Générique de l'émission : Vous les Femmes de Julio Iglesias

Jean YANNE

Souvenir musical de Claire Nouvian : Le trio Wanderer : Saint Saens "Trio N°2 op. 92"

: Souvenir musical de Marie Bastide : U2 "Where the streets have no name"

William Z Villain

Générique fin : Metronomy – The End Of You Too

Bon dimanche !