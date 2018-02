Daniel Morin reçoit Nana Mouskouri qui raconte sa vie d'artiste et repart en tournée... et Juliette Hersent, "sage-femme sur terre et en mer", qui repart en mission pour MSF.

"Chanter, c'est ça le plus important"... Nana Mouskouri © Getty / GettyImages

Vous Les Femmes, de gauche à droite, Hervé Pauchon, Juliette Hersent,Nana Mouskouri, Daniel Morin, Anthony Bellanger, Albert Algoud. © Radio France / Christine Kern

L'édito de Daniel Morin

Aujourd’hui Dimanche 11 février, je vais bien… Enfin bien, je vais pas mal… Cette semaine, on a quand même failli tous disparaître sous la neige à Paris. Dans la nuit de mardi à mercredi, on a quand même ramassé 3 petits vieux et 2 vigiles pris dans la neige et morts de froid devant la Maison de la Radio. Autour de Radio France, on a installé un tire-fesses pour aller d’une porte à l’autre. Mercredi matin, Laurence Bloch, la directrice de France Inter, est arrivée en surf. Alors pour la glisse elle assure, mais pour le freinage elle a encore des progrès à faire. Je vous propose d’écouter son arrivée porte A dans le grand hall de Radio France ! Heureusement qu’elle a des cheveux en kevlar, ça l’a protégé !

Sinon pour se réchauffer, on pouvait aller au ciné voir la fin de la trilogie "50 nuances de grey", la saga sado maso qui affole la ménagère de moins de 50 ans en mal de frissons, options coups de cravaches et de martinet. C’est nul, ils sont consentants !!! Cette semaine, c’était aussi l’anniversaire de Gérard Lenormand qui fêtait avant hier ses 73 ans. Pour l’occasion j’ai réécouté toute son œuvre. Et ben croyez moi, ça m’a fait plus mal que des coups de cravache !

Nana Mouskouri © Kate Barry - V2 / Juliette Hersent en mission pour MSF, à bord de l'Aquarius © Lauren King - MSF

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle Nana Mouskouri, l'artiste ! Nana la discrète poursuit son voyage au long cours au service de la chanson. En 1993, la chanteuse grecque s'investit aussi dans de grands engagements citoyens et humanistes, en devenant d'abord une très active ambassadrice auprès de l'Unicef, puis députée européenne de 1994 à 1999. Le temps passe et elle songe à faire ses adieux à la scène, mais dix ans plus tard, elle choisit de chanter à nouveau et de prolonger son rêve sur les routes du monde.

Un nouvel album "Forever Young'' vient de sortir chez Universal, et une nouvelle tournée, son "Forever Young Tour", pour reprendre les mots de la chanson de Dylan. A noter : Un concert parisien à la Salle Pleyel le 8 mars, journée internationale des droits de la Femme !

►► Forever Young Tour : Toutes les dates de concerts de Nana Mouskouri

Et une autre femme exceptionnelle, Juliette Hersent, Sage-femme ''sur terre et en mer'', ses deux activités préférées... avec l'acroyoga et l'acrobatie ! (...) Dans le ventre de l'Aquarius, le navire de sauvetage affrété par l'association SOS Méditerranée depuis février 2016, des sages-femmes se relaient en mer pour prendre en charge les migrantes. Parmi elles, Juliette Hersent, en mission pour MSF, Médecins Sans Frontières, qui tente de couvrir de sa voix fluette le brouhaha qui règne dans le "shelter" (abri), l'espace où sont accueillies 102 Nigériennes, Maliennes, Soudanaises, Tchadiennes, Lybiennes... et 23 enfants sauvés des eaux la veille.

Juliette soigne, informe, prend soin des nouveaux-nés, des enfants et des femmes, fait des référencements : relevé des grossesses, ''code pink'' (victimes de violences sexuelles), maladies, etc... qui permettent de changer le parcours d'une demandeuse d'asile à l'arrivée en Italie. A son retour, redevenue "Sage-femme sur terre", elle parle de son expérience, consciente d'être un lien entre ces Femmes et l'Europe, pour que les gens sachent, à terre, que des gens meurent en mer.(...) (extraits de l'Article de Lucie Lautrédou - Magazine Causette décembre 2017).

Entre deux missions, Juliette Hersent retourne à la Maternité des Bluets... elle repart en mission pour MSF le 15 février à l'Hôpital de Jahun au Nigeria... Bonne route !

Le programme

Les chroniques d'Albert Algoud

Le Père Albert présente Nana Mouskouri et Juliette Hersent

présente Nana Mouskouri et Juliette Hersent Jean-Philippe Manoeuvre fait la promo de Juliette Hersent et Nana Mouskouri

L'intérisation des invitées par Daniel Morin

La ''chronique grecque'' d'Anthony Bellanger

"En attendant les barbares" de Constantin Cavafis (Editions Gallimard, sept. 2003))

"L'émir" de Saïdeh Pakravan (Editions Belfond, janvier 2018)

"Les Maia" de J.M. Eca de Queiroz (Editions Chandeigne, janvier 2018)

►►► Le nouveau livre d'Albert Algoud : "Les coeurs simples" vient de paraître aux éditions Casterman. Les bénéfices de cet ouvrage seront reversés à La Bonne Aventure, fondation d'aide aux personnes atteintes d'autisme. (La Bonne Aventure. 13/15 rue André Lefebvre -75015 Paris ou courriel ici)

