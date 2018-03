Daniel Morin reçoit Sonia Rolland qui parle de son enfance au Rwanda, des "Femmes du Rwanda", le documentaire qu'elle vient de réaliser, et de sa vie de Miss France, et Virginie Hocq qui, après ses spectacles "seule en scène", se demande sur les planches : mais ''C'était quand la dernière fois'' ?!

Doc "Femmes du Rwanda" de Sonia Rolland © 2017 Upside Television. SoMad Productions

Une émission construite avec la complicité d'Albert Algoud et ses amis : le Père Albert et Jean-Roger Navarro, et Hervé Pauchon

Vous Les Femmes, de gauche à droite : Anthony Bellanger, Virginie Hocq, Hervé Pauchon, Albert Algoud, Daniel Morin et Sonia Rolland © Radio France / Christine Kern

L'édito de Daniel Morin

Aujourd'hui, dimanche 11 mars, je vais bien... Enfin je vais bien... ''En fait non nooonnnn, ça va pas. Ça va pas du tout. Le téléphone pleure. Aujourd’hui, ça fait 40 ans que Claude François est mort. Rhaaaaaaaa, Cloclo pourquoi t’es partiiiiii. Tu pars un 11 mars en plus, le 11 mars : journée mondiale de la plomberie, ma journée préférée ! Bon je me reprends...

Aujourd’hui 11 mars, c’est aussi le 86ème anniversaire de la création des Allocations Familiales ! et ça, ça nous met en joie. Ok, tout le monde s’en fout de cet anniversaire mais il a son importance. Même si... même siiiii... même si Chanteur malheureux. Même si c’est rien par rapport aux 40 ans de la mort de Cloclo. Rhaaaa, merde à la fin, c’était quand même le plus grand chanteur du monde ce mec. Même si, même si, n’oublions pas que selon de récents témoignages, coté romance il était un peu limite. Il aimait les filles un peu jeunes quand même ! Bref !

Aujourd’hui ça fait aussi pile poil 80 ans que l’Allemagne a envahi l’Autriche. Alors oui, je sais, l’anniversaire de l’Anschluss on s’en fout encore plus que l’anniversaire des allocations familiales mais quand même, ça a été une date importante ! Même si, même si, Toi et moi contre le monde entier. Même si c’est un anniversaire à la con comparé à celui de la disparition de Claude François. Alors oui, ok il avait une voix de merde ! et aloooors ? Vous trouvez qu’il chante mieux Christophe Maé ? Non, bon alors laissez moi à mon chagrin… Cloclo c’était le roi de la chanson à texte, de la chanson profonde, de la chanson qui vous fout les poils. Ne me quitte pas, Ahhhh celle là, c’est celle de Cloclo que je préfére. Quel génie, quelle inspiration, quel vibrato. Y a des fois, il est tellement dans l’émotion, on dirait Jacques Brel. Sinon, à part les 40 ans de la mort de Claude François... ça va plutôt bien !

Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, qu'aux femmes exceptionnelles bien sûr.

Sonia Rolland © Phare Ouest / Virginie HOCQ © Pierre VERDY / AFP

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle... Virginie Hocq, Comédienne et humoriste. Née à Nivelles en Belgique, elle décroche le 1er prix d'Art dramatique du Conservatoire royal de Bruxelles à 21 ans et commence à se produire "seule en scène". C'est la naissance de "Dis Oui", joué près de 2 ans. Puis elle participe aux créations collectives du Magic Land Théâtre et intègre la Ligue d'Improvisation Belge Professionnelle. Un 2ème spectacle "Qui a dit faible ?" en 2003 et ses débuts au cinéma dans Un fil à la patte de Michel Deville et plusieurs films dont J'aurais voulu être un danseur d'Alain Berliner. 2005 est l'année du succès avec son 3ème "seule en scène" : "C'est tout moi". Après Les Monologues du vagin d'Eve Ensler à Bruxelles, elle retrouve les planches avec la pièce de théâtre Les deux canards. 2010, énorme succès pour son 4ème spectacle "Pas d'inquiétude" puis elle tourne le film de Didier Le Pêcheur "La liste de mes envies". Elle crée _"Sur le fil_", son 5ème seule en scène, mis en scène par Isabelle Nanty en 2014, et tourne en France et en Belgique. Depuis Janvier 2018, elle joue "C'était quand la dernière fois" d'Emmanuel Robert-Espalieu avec Zinedine Soualem au Théâtre Tristan Bernard et écrit un spectacle et un long métrage... Quelle énergie !

►► "C"était quand la dernière fois" au Théâtre Tristan Bernard

Et une autre femme exceptionnelle, Sonia Rolland, Miss France 2000, actrice et réalisatrice. Née à Kigali au Rwanda d'un père Français et d'une mère Rwandaise, la famille s'échappe en 1994 durant le conflit qui mènera au génocide des Tutsi au Rwanda et rejoint la petite ville de Cluny en Bourgogne. Après le titre de Miss Bourgogne 1999, elle devient Miss France 2000, la première Miss d'origine Africaine... et voyage ! En attendant de réaliser son souhait de devenir comédienne, elle partage sa vie entre ses activités de mannequin et ses cours de comédie. Ses premiers pas de comédienne dans le film Les pygmées de Carlo pour Arte puis le rôle pricipal de la série policière Léa Parker sur M6. Au cinéma, elle sera dirigée par Bertrand Tavernier dans ‘’Quai D’Orsay’’, Etienne Faure dans ‘’Désordres’’, Jean Marboeuf dans Le P’tit curieux, Richard Borhinger dans C’est beau une ville la nuit, et fera une apparition dans le film de Woody Allen ‘’Midnight in Paris’’ en interprétant la célèbre Joséphine Baker. Et récemment dans ‘’Le Vagabond de la Baie de Somme’’ réalisé par Claude-Michel Rome, à l'affiche de La Colle, d'Alexandre Castagnetti et Madame, un film d'Amanda Sthers.

Sonia crée SoMad Productions, réalise "Rwanda du chaos au miracle’’ sur la reconstruction du Rwanda, co-réalise ‘’Homosexualité : du rejet au Refuge’’ avec Pascal Petit, un documentaire mettant en lumière l’association Le Refuge, et passe à la fiction pour réaliser son premier court-métrage ‘’Une vie ordinaire’’. Elle présente son nouveau documentaire _‘’Femmes du Rwanda’’co-réalisé avec Jacques-Olivier Bénesse sur la chaîne Planète+_, le portrait de 8 femmes qui participent au renouveau du pays et qui exercent dans des domaines traditionnellement masculins.

Toujours engagée pour le Rwanda et d'autres causes, elle a créé l'association Maïsha Africa pour venir en aide aux enfants orphelins au Rwanda. Et en écriture, un prochain long métrage intitulé "Miss" qui raconte le destin incroyable d'une candidate à Miss France...

►►"Femmes du Rwanda", le documentaire de Sonia Rolland, en replay sur MyCanal et rediffusion sur Planète +

Le programme

Les chroniques d'Albert Algoud

Le Père Algoud présente Sonia Rolland et Virginie Hocq

présente Sonia Rolland et Virginie Hocq Jean-Roger Navarro fait la promo de Virginie Hocq et Sonia Rolland

L'intérisation des invitées par Daniel Morin

La chronique d'Anthony Bellanger "Reines d'Afrique"

Le micro-trottoir décalé d'Hervé Pauchon

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, quelques centilitres de bonheur, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour... ♪♫

C’est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

►►► Le nouveau livre d'Albert Algoud : "Les coeurs simples" est paru aux éditions Casterman. Les bénéfices de cet ouvrage seront reversés à La Bonne Aventure, fondation d'aide aux personnes atteintes d'autisme. (La Bonne Aventure. 13/15 rue André Lefebvre -75015 Paris ou courriel ici)

Programmation musicale

Générique Vous les femmes - Julio Iglesias 'Vous les femmes"

Rex Orange County "Sunflower"

Extrait Sade "No ordinary love"

Extrait Gaël Faye "Petit pays"

Claude François "Belinda"

Bon dimanche ^