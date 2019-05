Daniel Morin reçoit deux femmes exceptionnelles, Angélique Kidjo qui rend hommage à Célia Cruz avec son nouvel album "Celia'' et Sarah Marquis qui rentre de son expédition en Tasmanie où elle a réveillé le tigre !

Angélique Kidjo : "Il faut vivre sa vie ! Tu ne peux pas plaire à tout le monde..." © Patrick Fouque

A l'antenne

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪♫ ... et ce dimanche :

"Vous Les Femmes", de g. à d. : Angélique Kidjo, Daniel Morin, Sarah Marquis, Albert Algoud © Radio France / Christine Kern

• Le sketch d'Albert Algoud : Maréchal Ganache présente Sarah Marquis & Angélique Kidjo

• Et bien sûr, les interviews de deux femmes exceptionnelles :

Sarah Marquis © Krystle Wright / Angélique Kidjo © Patrick Fouque

Une femme exceptionnelle : Angélique Kidjo

Auteure, compositrice, chanteuse, actrice, activiste, Diva Africaine... Angélique Kidjo a plusieurs vies ! La première partie de Miriam Makeba à l'Olympia en 1989, l'hommage à Nelson Mandela à Cape Town en 2003, le concert pour l'investiture de Barack Obama en 2009, la cérémonie du 11 novembre 2018 sous l'Arc de Triomphe : juste quelques dates d'un parcours incroyable...

La chanteuse béninoise célèbre les racines africaines de la Reine de la Salsa, Celia Cruz, dans son nouvel album : Celia [Verve / Universal Music]. Un album exaltant, un résultat impressionnant mêlé de rythmes africains, une alliance de femmes libres...AZUCAR ! C'est avec ce cri : "Sucre" que Célia Cruz commençait chaque concert...

Miriam Makeba, Nina Simone, Celia Cruz... Avant de devenir stars, ces trois chanteuses ont lutté pour gagner leur liberté et leur indépendance, se faire leur place. Parce qu'elle étaient femmes et femmes de couleur. Trois chanteuses dans la lignée desquelles Kidjo est fière de s'inscrire.

C'est important pour moi de faire comprendre que si je fais de la musique, c'est pour raconter une histoire de notre humanité.

►► Angélique Kidjo en concert au Bataclan le 14 mai 20H

►► Concert au Festival Rio Loco "La voix des Femmes" à Toulouse le 16 juin : Angélique Kidjo & ses invitées vont faire la Fête ! : Clozee / Pulcinella / Jiang Nan / Maria Mazzotta...

►► Angélique Kidjo en Tournée

►► Angélique Kidjo, interprète La Vida Es Un Carnaval, célèbre et magnifique morceau de Celia Cruz, qui est l'Hymne de la Fête de la musique 2019 !

Une femme exceptionnelle : Sarah Marquis

Exploratrice du National Geographic, mais aussi jeune aventurière, Expéditrice, Nomade, voyageuse, aventurière de l'extrême... Sarah Marquis a déjà parcouru des milliers de kilomètres, l'équivalent du tour du monde de la planète, à pied ! en Nouvelle Zélande, en Patagonie, au Canada, aux Etats-Unis, à travers les déserts australiens... Pour Sarah Marquis, nominée Aventurière 2014 par le magazine National Geographic, la marche et la solitude ne sont pas des fuites, mais sa façon de se connecter à l'essentiel, à la nature.

Sa dernière expédition l'a entraînée vers des zones où seul l'animal peut survivre, une île du bout du monde peuplée de légendes et d'espèces disparues... l'Ile de Tasmanie au fin fond de l'Australie. Elle raconte :

Chez les Aborigènes, ce sont les femmes qui tiennent la baraque !

Pendant 3 mois, elle se fraye un passage dans ces forêts primaires inextricables, où la pluie et les tempêtes ne s'arrêtent jamais... jusqu'au jour où le bord d'une gorge étroite s'efface sous son poids. Après une chute vertigineuse, elle reprend connaissance étendue au fond du ravin... Passionnée de marche au long cours et d'expéditions insolites, Sarah Marquis revient du pays du Tigre de Tasmanie et retrace ses aventures dans un récit :

►► J'ai réveillé le tigre aux éditions Michel Lafon

►► Le blog de Sarah Marquis. ►► Sa chaîne Youtube

C'est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

Programmation musicale