Daniel Morin reçoit deux femmes exceptionnelles, Marie-Claude Pietragalla, danseuse étoile, chorégraphe, qui danse et joue "Lorenzaccio", créé avec Julien Derouault, à la Salle Pleyel en février et en tournée, et Elsa Boublil, animatrice radio qui, avec son nouveau livre, prend "le temps d'apprendre à vivre"...

Marie-Claude Pietragalla : "Le verbe et le geste, entre la terre et le ciel !" (Nuit Blanche, Pont Alexandre III, octobre 2018) © Getty / GettyImages

A l'antenne

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪♫ ... et ce dimanche :

"Vous Les Femmes", de g. à d. : Albert Algoud, Marie-Claude Pietragalla, Elsa Boublil, Daniel Morin © Radio France / Christine Kern

• Le sketch d'Albert Algoud : Albert présente Marie-Claude Pietragalla et Elsa Boublil

• L'intérisation des invitées par Daniel Morin

• Le billet d'Albert Algoud : "Il était une femme... Marguerite Durand"

• Et bien sûr, les interviews de deux femmes exceptionnelles : Elsa Boublil et Marie-Claude Pietragalla

Marie-Claude Pietragalla © Pascal Elliott / Elsa Boublil © Astrid di Crollalanza

Une femme exceptionnelle : Marie-Claude Pietragalla

Danseuse étoile, chorégraphe, metteure en scène et aussi écrivaine, comédienne et professeure... actuellement en Tournée avec le spectacle Lorenzaccio !

Après avoir dansé comme une Etoile à l'Opéra de Paris, assuré la direction du Ballet National de Marseille, s'être produite à l'Olympia dans Don't look back, une chorégraphie mythique de Carolyn Carlson... Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault fondent en 2004 leur compagnie "Le théâtre du Corps Pietragalla-Derouault" et inventent un langage commun et complexe où l'improvisation et l'écriture chorégraphique s'entremêlent en permanence, une synergie qui leur permet de poser un double regard sur le monde et leur travail chorégraphique. Pour transmettre et enseigner leur art, ils ont ouvert une école de danse (pour les amateurs et les professionnels) en septembre 2018 à Alfortville.

Ensemble, ils ont adapté la pièce historique d'Alfred de Musset ''Lorenzaccio'' et créé un nouveau spectacle de danse, unique et hors normes, alliant le verbe et le geste, où Théâtre, Danse, images 3D et musique électro se mêlent et se marient en un tout intense qui transcende l’art vivant : "Je n'appartiens à personne, quand la pensée veut être libre, le corps doit l'être aussi'' Alfred de Musset - Lorenzaccio.

► "Lorenzaccio" à la Salle Pleyel à Paris du 1er au 10 février 2019 et en tournée dans toute la France.

Une femme exceptionnelle : Elsa Boublil

Musicienne, journaliste, productrice de l'émission "Musique émoi" sur France Musique, et auteure de son premier roman "Le temps d'apprendre à vivre" qui vient de paraître aux éditions Plon.

Après des études universitaires sur le jazz et les mouvements sociaux aux Etats-Unis des années 1950/60 (DEA UFR d’Anglais Paris IV, Sc. Po), elle pense et réfléchit à l'impact de la musique sur les individus. Quel rôle la musique joue-t-elle sur qui nous sommes, nos choix de vie, notre évolution ? Elle a produit et animé une émission de jazz pendant 6 ans sur France Inter : ‘’Summertime’’, puis une émission plus classique... "Vous avez dit Classique ?", avant de continuer son chemin musical avec

► "Musique émoi" sur France Musique le dimanche de 11h à 12h30, où elle aime prendre le temps de recevoir une personnalité dont elle dresse le portrait à travers ses goûts musicaux...

Elsa Boublil est aussi l'auteure d'un récit personnel : Body Blues (L'Iconoclaste, 2015) et vient de publier ►►► son premier roman, Le temps d'apprendre à vivre aux éditions Plon.

C'est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

Programmation musicale

Générique : Julio Iglesias – "Vous les femmes"

Leonie Pernet "Butterfly"

Souvenir musical de Marie-Claude Pietragalla : Didier Lockwood "Legs"

: Didier Lockwood "Legs" Souvenir musical de Elsa Boublil : Ella Fitzgerald / Louis Armstrong "Summertime" ("Porgy and Bess")

: Ella Fitzgerald / Louis Armstrong "Summertime" ("Porgy and Bess") Kate Bush "Running up that hill"

Générique fin : Metronomy – "The End Of You Too"

Bon dimanche ♫☼