Daniel Morin reçoit Marylène Patou-Mathis qui "vit" avec l'homme de Neandertal et nous raconte ses voyages avec son regard sur l'humanité et Sophie-Marie Larrouy qui écrit à l'ado qu'elle a été, des chroniques, des livres et sa vie à Paris !

Sophie Larrouy : "Au concert de Johnny Hallyday à Bercy en 2015, j'ai compris la foi en l'humanité, j'étais émue !" © AFP / François Guillot

Une émission construite avec la complicité d'Albert Algoud et ses amis, Jean-Philippe Manoeuvre et le Maréchal Ganache, et Hervé Pauchon.

"Vous les Femmes", de gauche à droite : Sophie-Marie Larrouy, Albert Algoud, Daniel Morin, Marylène Patou-Mathis, Anthony Bellanger et Hervé Pauchon © Radio France / Christine Kern

L'édito de Daniel Morin

Aujourd’hui Dimanche 13 Mai je vais bien… Enfin bien… je vais pas mal… Aujourd’hui, Stevie Wonder a 68 ans. ''Bon anniversaire Stevie Wonder !'' En même temps, je sais pas pourquoi je m’emballe et surtout pourquoi je souhaite un joyeux anniversaire à Stevie Wonder qui lui ne m’a jamais souhaité un bon anniversaire... Jamais ! Jamais on ne l’a entendu dire en public avant de commencer ce concert : "je tenais à souhaiter un joyeux anniversaire à Daniel Morin !" Non, du coup je retire tout l’enthousiasme que j’ai pu exprimer en début de papier à propos de l’anniversaire de Mr Wonder !

Aujourd’hui et ça... ça me met vraiment en joie, c’est la journée mondiale de l’orgue. L’orgue, un instrument qu’on célèbre peu et c’est dommage. Oui bon, là ça donne pas une atmosphère très festive mais on peut trouver moins glaçant, ahhh c’est bon non ? Ah ben, puisqu’on évoque les orgues, passons à quelque chose de plus religieux. Aujourd’hui 13 mai, ça fait 147 ans qu’une loi italienne s’est prononcée en faveur de l’inviolabilité du Pape ! En même temps les gars, même si les cardinaux peuvent être de dangereux pervers… l’actu nous le prouve parfois et même en ce moment… le Pape, c’est pas lui qui est le plus en danger. Disons que si un pape en général, ça a dans les 80 ans en gros, ça en fait 65 de trop pour intéresser un Cardinal ! Vous pouvez dormir tranquille très Saint Père. Amen.

Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, qu'aux femmes exceptionnelles bien sûr.

Sophie-Marie Larrouy © Laura Gilli / Marylène Patou-Mathis © Olivier Marty - Allary Editions

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle... Marylène Patou-Mathis, Préhistorienne, directrice de recherches au CNRS et spécialiste des comportements des Néandertaliens et des premiers Hommes modernes. Début novembre 1985, elle part pour le désert du Kalahari au Botswana à la rencontre des San (Bushmen) du Kalahari, un des derniers peuples chasseurs-cueilleurs. Son séjour chez eux a changé sa perception du monde et de la notion de progrès... puis elle est entrée au CNRS en tant que chercheuse en préhistoire.

Grande défenderesse de l'homme de Néandertal, Marylène Patou-Mathis est l'une des plus grandes spécialistes françaises de cet hominidé.

Ses travaux lui ont permis de modifier l'image que Néandertal avait auprès du grand public, mais aussi de certains scientifiques. Fini la brute épaisse au cerveau limité. Néandertal, par les traces fossilles qu'il a laissées, montre un visage plus humain, une culture particulière, un comportement presque altruiste.

Marylène Patou-Mathis a écrit de nombreux ouvrages passionnants et vient de publier ‘’Neandertal de A à Z’’, un essai, le livre de référence sur Neandertal, aux éditions Allary en janvier 2018. Elle est également co-commissaire, avec Pascal Depaepe, de l’Expositon "Neandertal" au Musée de l’Homme, jusqu'au 7 janvier 2019.

Et une autre femme exceptionnelle, Sophie-Marie Larrouy, comédienne, auteure et chroniqueuse culturelle sur Madmoizelle et Arte... Elle est née sous la neige dans les Vosges, a son bac et une R5 et pars à Lille faire l'ESJ. Sans transition naît Vaness la bomba chez madmoiZelle.com, puis travaille chez Canal + et joue son premier spectacle "Sapin le jour Ogre la nuit" mis en scène par Océanerosemarie. Puis elle déménage trois fois, fais sa première pub pour les rochers Suchard et prend le train pour aller à un mariage. Elle joue avec Jean Rochefort dans "Floride" et comme ils sont cadrés que jusqu’au nombril, il joue en chaussons, c’est ultra mignon.

Elle sort son premier roman chez Flammarion L’Art de la guerre 2, paru en novembre 2017 et s'inscrit à l'aquagym. A propos du titre, elle dit : 'Sun Tzu a écrit L’art de la guerre y a longtemps (au VIe siècle avant le petit Jésus). C’est sympa comme bouquin, mais nos guerres à nous, elles ont changé !"

Puis elle publie Coeurs à gratter aux éditions Payot et Rivages en février 2018, un guide humoristique dédié aux relations amoureuses, et elle a une grande qualité : elle aime faire oublier aux gens leurs problèmes. Le 7 mars 2018 paraît Lettres à l'ado que j'ai été aux éditions Flammarion, un nouvel ouvrage collectif sous la direction de Jack Parker, dans lequel 30 auteurs s’adressent à leur moi adolescent. Ce livre est vendu au profit de l’Association Marion La main tendue, qui lutte contre le harcèlement scolaire.

Le Programme

Les chroniques d'Albert Algoud

Jean-Philippe Manoeuvre présente Marylène Patou-Mathis et Sophie-Marie Larrouy.

présente Marylène Patou-Mathis et Sophie-Marie Larrouy. Le Maréchal Ganache fait la promo de Sophie-Marie Larrouy et Marylène Patou-Mathis.

L'intérisation des invitées par Daniel Morin

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, quelques centilitres de bonheur, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour... ♪♫

►► Le nouveau livre d'Albert Algoud : "Les coeurs simples" est paru aux éditions Casterman. Les bénéfices de cet ouvrage seront reversés à La Bonne Aventure, fondation d'aide aux personnes atteintes d'autisme. (La Bonne Aventure. 13/15 rue André Lefebvre -75015 Paris ou courriel ici.

Programmation musicale

Générique Vous les femmes - Julio Iglesias 'Vous les femmes"

The Cardigans "Lovefool"

Extrait live Johnny Hallyday "J'ai oublié de vivre"

Extrait Desireless "Voyage, voyage"

Alain Chamfort "Exister"

Arcade Fire "Put your money on me"

Bon dimanche ^^