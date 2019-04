Daniel Morin reçoit deux femmes exceptionnelles, Véronique de Viguerie, Photo Reporter, dont l'incroyable travail est dévoilé dans le 60ème numéro de Reporters Sans Frontières ''100 photos pour la liberté de la presse" et les soeurs Berthollet, Julie & Camille, qui jouent sur leur nouvel album de reprises "Entre 2''...

Véronique de Viguerie : "On est la première génération de journalistes à pouvoir être vraiment femmes..." © Tommy Trench / Panon Pictures

"Vous Les Femme", de g. à d. : Albert Algoud, Véronique de Viguerie, Camille Berthollet, Daniel Morin, Julie Berthollet © Radio France / Christine Kern

• Le sketch d'Albert Algoud : Jean-Charles Aznavour présente Véronique de Viguerie, Julie & Camille Berthollet

• L'intérisation des invitées par Daniel Morin

• Le billet d'Albert Algoud : "Il était une femme... Germaine Krull''

• Et bien sûr, les interviews de trois femmes exceptionnelles :

Camille & Julie Berthollet © Gettyimages // Véronique de Viguerie © Tommy Trench / Panos Pictures © Getty

Une femme exceptionnelle : Véronique de Viguerie

Au cours de ses reportages, accompagnée de sa soeur de plume Manon Quérouil-Bruneel, cette photoreporter au coeur vaillant a été femme de taliban dans la vallée de Swat, acheteuse de terres rares en Mongolie- Intérieure ou pensionnaire d'un bordel à Damas... De ces moments intenses, Véronique de Viguerie rapporte des images puissantes et poignantes et une affection particulière pour celles et ceux qui refusent leur sort.

En 2009, elle reçoit le 3e prix au World Press Photo, en 2010, le prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre, et en 2018,elle est lauréate du Visa d’or Paris Match News et du Visa d'or Humanitaire du Comité International de la Croix-Rouge (CICR), au Festival Visa Pour l’Image à Perpignan.

La conception de son métier, dont les moteurs sont l’urgence et l’humanité, lui a fait parcourir le monde, de la Colombie à l’Irak, de la Somalie au Pakistan, souvent dans des conditions très périlleuses. Celle qui se présente ironiquement comme "photoreporter de guerre, mère de deux enfants, blonde et pas stupide" ne cesse d’être animée par le désir de montrer "ce qui a besoin d’être vu".

► 100 photos de Véronique de Viguerie pour la liberté de la presse, le 60ème album Reporters Sans Frontières (RSF) est sorti en kiosque...

► EXPOSITION RSF & Véronique de Viguerie sur le parvis de la Gare de Lyon dès demain ► 31 mai. Reporters sans frontières (RSF) vous propose de découvrir les incroyables photos de Véronique de Viguerie... C'est gratuit !

Deux femmes exceptionnelles : Julie & Camille Berthollet

Le jeune duo des soeurs : Julie, l'aînée, au violon, alto, piano et arrangements et Camille, la cadette, au violoncelle, violon, piano, est...charmant, épatant, étonnant, innovant, pétillant !

Après leur coup de foudre précoce pour le violon et le violoncelle et des années d'études classiques, leurs vies basculent après la victoire de Camille à l'émission Prodiges 2014. Trois albums top des Charts (Disque d'Or et 2 albums double Or) et de nombreux prix plus tard, les deux jeunes musiciennes parcourent les salles de concert du monde entier et publient un album collector, réédition de leur 4ème album Entre 2.

► L'album Entre 2 / Warner Classics, sort le 26 avril ! Une édition collector de l'album Entre 2, album de reprises des standards d'hier & d'aujourd'hui, revisité en mode classique... avec 5 nouveaux titres, des inédits et des guests !

► Les soeurs Berthollet en Tournée dans toute la France...

