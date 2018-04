Daniel Morin reçoit Eloïse Lang, pas franchement "larguée" pour la réalisation de son premier film ! et Roxane Butterfly, figure de proue du TAP dance underground New-Yorkais qui s'installe à Paris pour l'événement "Claquettes" du printemps : TapMatazz au Bizz'Art...

Roxane Butterfly, la célèbre Tap Dancer, revient à Paris : rendez-vous au Bizz'Art le 25 avril et le 30 mai.

Vous Les Femmes, de gauche à droite : Hervé Pauchon, Albert Algoud, Daniel Morin, Eloïse Lang, Roxane Butterfly, Yvette Baco

L'édito de Daniel Morin

Aujourd’hui Dimanche 15 avril je vais bien... Enfin bien… je vais pas mal. Aujourd’hui, on va faire une émission de divertissement pile poil 106 ans après le naufrage du Titanic. J’espère que ça ne va pas nous porter la poisse et qu’il n’y aura aucun mort dans ce studio avant 18H. Je ne sais même pas ce qui se passe si jamais y a un mort dans le studio pendant l’émission. Qui est responsable ? Les invitées, de ne pas avoir pris les assurances nécessaires ? Moi, parce que j’aurais angoissé tout le monde avec mes références anxiogènes ? La maison de la radio pour avoir menti et laissé ses locaux truffés d’amiante extrêmement toxique ? Du coup comme je n’en sais rien, on va croiser les doigts pour que tout se passe bien.

Passons donc à quelque chose de plus réjouissant et célébrons les anniversaires de Léonard de Vinci, qui aurait aujourd’hui 606 ans s’il n’était pas mort. Et Samantha Fox qui a 52 ans. Une émission de 15 avril placée sous le signe d’une catastrophe maritime, d’un génie artistique et d’une chanteuse surdouée, ne peut être qu’une bonne émission !

Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, qu'aux femmes exceptionnelles bien sûr.

Eloïse LANG © Thomas Lavelle / Roxane Butterfly © Leslie Lyons

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle... Eloïse Lang, scénariste, réalisatrice, belge ! qui après avoir rencontré Noémie Saglio, scénariste aussi, sur une plage, décide de lui proposer un format court sur une connasse ! C'est parti... et "Connasse", cette pastille humoristique diffusée "Before le Grand Journal" de Canal + raconte les péripéties d'une jeune femme culottée jouée avec aplomb par Camille Cottin. Suit le film "Connasse" coréalisé avec Noémie Saglio en avril 2015 puis le documentaire "God save connasse" en mars 2016 et enfin un premier film sans ''connasse'' !, la première réalisation d'Eloïse Lang, le film "Larguées" avec Miou Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux... sortie le 18 avril.

Et une autre femme vraiment exceptionnelle, Roxane Butterfly, la célèbre TAP Dancer Franco-New-yorkaise. Elle est la première femme dans l'histoire du Tap dance à avoir reçu le Prix Bessie Award au Joyce Theater (l'Oscar de la danse à NY !), danseuse, chorégraphe, passionnée... tellement si fort que le légendaire tap dancer Jimmy Slyde qui la voit danser sous la neige devant le club de jazz La Cave à New-York, l'engage et la surnomme "Butterfly" tel un papillon aux pieds qui chantent...

Elle revient à Paris avec TapMatazz, une soirée hybride centrée autour du TAP DANCE (claquettes) présentant cet art sous sa forme d'origine : une pratique collective avec des musiciens et des danseurs venus de cultures diverses, tous ancrés dans la pratique du "free style". Un événement participatif où l'on peut venir voir, écouter, danser...

Ca se passe au Bizz'Art les 25 avril et 30 mai dès 19H30 avec une classe de Tap pour tous (même sans tap-shoes...), 21H30 : Concert avec TapMattaz-round-Ze-world Orkestra et special guests puis Dance floor, Open Jam ! ►► Ecoutez... 2 moments live de Tap Dance dans "Vous Les Femmes" !

Le Maréchal Ganache présente Eloïse Lang et Roxane Butterfly

présente Eloïse Lang et Roxane Butterfly Jean-Jean-Michel Apathie fait la promo de Roxane Butterfly et Eloïse Lang

►►► Le nouveau livre d'Albert Algoud : "Les coeurs simples"est paru aux éditions Casterman. Les bénéfices de cet ouvrage seront reversés à La Bonne Aventure, fondation d'aide aux personnes atteintes d'autisme. (La Bonne Aventure. 13/15 rue André Lefebvre -75015 Paris ou courriel ici)

