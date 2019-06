Daniel Morin reçoit deux femmes exceptionnelles, Mélody Mourey qui a écrit et mis en scène ''Les Crapauds fous'' au Splendid et le Docteur Sonia Camay qui nous révéle les phrases qu'ont osé prononcer certains patients aux urgences dans le recueil ''Patients cassse-couilles" !

Mélody Mourey, auteure des ''Crapauds fous'' : "Une comédie d'aventure inspirée d'une histoire vraie..." © Svend Andersen

A l'antenne

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪♫ ... et ce dimanche :

''Vous Les Femmes", de g. à d. : Albert Algoud, Mélody Mourey, Daniel Morin, Docteur Sonia Camay. © Radio France / Christine Kern

• Le sketch d'Albert Algoud : Le Maréchal Ganache présente Mélody Mourey et le docteur Sonia Camay

• L'intérisation des invitées par Daniel Morin

• Le billet d'Albert Algoud : "Il était une femme... Marie Marvingt''

• Et bien sûr, les interviews de deux femmes exceptionnelles :

Mélody Mourey © Fanny Vambacas / Docteur Sonia Camay © DP

Une femme exceptionnelle : Docteur Sonia Camay

Elle s'appelle Sonia Camay. Elle est médecin. Elle a passé 12 ans aux urgences et signe Patients casse-couilles paru aux éditions de l'Opportun, 192 pages de perles mémorables dont le résumé tient en 3 mots : ils ont osé !

Après des années d'études de médecine, le Docteur Sonia Camay présente sa thèse à Rennes et accueille les félicitations du jury et le mot sympa du président : "C'est dommage de tout gâcher en devenant urgentiste" ! ... Encouragée par ce propos, elle décide de devenir médecin urgentiste, prend un poste dans un petit hôpital, persuadée d'y passer sa vie, et transmet sa passion aux internes pendant douze années. Le rythme n'est pas facile à concilier avec vie de famille et enfants, elle met un pied en gériatrie et continue à cloche-pied aux urgences... puis décide d'écrire ses souvenirs et se remet avec plaisir à l'écriture...

En attendant son prochain livre, elle réunit tous les bons mots des patients en attente aux urgences, et vraiment c'est épatant, dans tous les sens du terme !

📖 LIRE ''Patients casse-couilles'' - Fous rires aux urgences du Docteur Sonia Camay - Editions de l'Opportun, mars 2019

Une femme exceptionnelle : Mélody Mourey

Comédienne, auteure, metteure en scène et journaliste à la revue L'Eléphant... Mélody Mourey a commencé le théâtre à Toulon, étudié au conservatoire régional, puis Psycho et Sciences Po à Aix avant de rejoindre la rédaction de la revue L'éléphant dès sa création. Après le Cours Simon, elle écrit sa première pièce : ''Terminus", où la Tanzanie est secouée par une épidémie de fou rire !

En rédigeant un article, elle découvre l'histoire extraordinaire et méconnue d'Eugène Lazowski et décide de raconter son exploit partagé avec son ami Stanislaw Matulewicz, tous deux jeunes médecins polonais, qui mettent au point un ingénieux stratagème pendant la seconde guerre mondiale pour berner les nazis et empêcher les déportations de tous les juifs menacés... C'est l'histoire des Crapauds fous qu'elle a écrit et mis en scène, pièce nominée trois fois aux Molière :

►► VOIR ! ''Les Crapauds fous'' au Théâtre du Splendid ► 30 juin 2019 : Jeudi, vendredi & samedi à 19H, dimanche à 17H30

C'est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

Programmation musicale

Générique de l'émission : Vous les Femmes de Julio Iglesias

de Julio Iglesias The Foals ''In degrees''

Souvenir musical de Sonia Camay : Louise Attaque ''J't'emmène au vent''

Souvenir musical de Mélody Mouret : Queen ''Don't stop me know''

Extrait Thème principal des Crapauds fous de Simon Meuret

Dépêche Mode ''Shake the disease''

Générique fin : Metronomy – The End Of You Too

Bon dimanche !