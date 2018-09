Daniel Morin reçoit deux femmes exceptionnelles, Myriam Boyer qui vient partager la vie de "Misery" et l'angoisse du maître américain Stephen King, et Claudia Tagbo, ''Crazy'', ''Lucky'' et aussi ''Happy'' sur les routes de France !

Myriam Boyer en 2016 à Lyon, au théâtre des Célestins © Maxppp / Maxime Jegat

À l'antenne

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪ ♫... et ce dimanche :

"Vous Les Femmes", de g. à d. : Myriam Boyer, Albert Algoud, Claudia Tagbo, Daniel Morin. © Radio France / Christine Kern

• Le sketch d'Albert Algoud : Jean-Jack Lang présente Claudia Tagbo et Myriam Boyer

• Le billet d'Albert Algoud :''Il était une femme... à barbe !'': le destin de Clémentine Delait...

• L'intérisation des invitées par Daniel Morin

• Et bien sûr, les interviews de deux femmes exceptionnelles : Claudia Tagbo et Myriam Boyer

Claudia Tagbo © John Waxxx / Myriam Boyer ©Théâtre Hébertot

Une femme exceptionnelle : Myriam Boyer

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle, Myriam Boyer, actrice et réalisatrice, sur la scène du Théâtre Hébertot pour la première de "Misery" le 19 septembre prochain, une pièce de William Goldman d'après la nouvelle de Stephen King avec Myriam Boyer et Francis Lombrail, mise en scène par Daniel Benoin.

Après s'être fait coller au pensionnat parce qu'elle chantait "Brave Margot" de Georges Brassens en allant au dortoir, elle arrive à Paris pour gagner son 1er cachet à l'ORTF. Elle devient comédienne, navigue entre théâtre, cinéma et télévision, et réalise et produit son 1er film La mère Christain dans lequel elle joue avec son fils Clovis Cornillac en 1998 : "Je me suis endettée pour ce film, mais j'en suis très fière".

Après l'immense succès de la pièce La vie devant soi, elle réalise le téléfilm éponyme. Deux fois lauréate du Molière de la meilleure comédienne, Myriam Boyer est Annie, la fan N°1 du malheureux écrivain Francis Lombrail qu'elle séquestre sur la scène du Théâtre Hébertot. Angoisse, suspens, humour, frissons et coups de théâtre garantis dans ce huis-clos exceptionnel : Misery du 19 septembre ► 6 janvier 2019.

Une femme exceptionnelle : Claudia Tagbo

Une autre femme exceptionnelle : Claudia Tagbo, comédienne et humoriste, en tournée avec son spectacle Lucky du 30 septembre 2018 à avril 2019.

"J'ai d'abord fait des films et des séries, plus sérieux, dramatiques, avant d'arriver à l'humour. Je fais mon métier qui est de transmettre". Après son premier rôle dans le téléfilm Le Temps des égarés de Virginie Sauveur (en mai sur Arte), qui a eu de nombreux prix dans plusieurs festivals, Claudia Tagbo repart sur les routes avec "Lucky".

"Lucky" (chanceuse), c'est ce qu'elle pense en retrouvant son public pour son deuxième spectacle. Stand up, comédie, humour et aussi émotion avec le poème de Léopold Sédar Senghor "Femme noire" en ouverture : "J'avais envie d'ouvrir mon spectacle avec de l'universalité. On peut rire ensemble, donc on peut vivre ensemble (...) Il n'y a pas plus métis, il n'y a pas plus universel que Léopold Sedar Senghor pour moi". Avec Marie Guibourt, sa metteure en scène, et Ousman Danedjo, chanteur, compositeur et musicien multi-instrumentiste, l'univers du spectacle est aussi musical et surtout live.

Pendant cette tournée un peu partout dans l'hexagone et en Belgique, Claudia Tagbo viendra faire un tour sur la scène du Théâtre de l'Atelier à Paris pour seulement 5 représentations les jeudis 25 octobre, 15 et 22 novembre, 6 et 27 décembre à 20H.

C’est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

• Léopold Sédar Senghor - Enregistrements historiques de Philippe Sainteny (une coédition Frémeaux & Associés / RFI et l'INA)

• J'ai un tel désir de Françoise Cloarec (éditions Stock, août 2018)

