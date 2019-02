Daniel Morin reçoit deux femmes exceptionnelles, Cécile Maistre-Chabrol qui rend hommage à son père, Claude Chabrol, dans le film "Chabrol, l'anticonformiste" sur Arte, et Shirley Souagnon, trop drôle dans "Monsieur Shirley", en tournée... et pas seulement !

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪♫ ... et ce dimanche :

• Le sketch d'Albert Algoud : Le Maréchal Ganache présente Shirley Souagnon et Cécile Maistre-Chabrol

• L'intérisation des invitées par Daniel Morin

• Le billet d'Albert Algoud : "Il était une femme... Alice Guy''

• Et bien sûr, les interviews de deux femmes exceptionnelles :

Une femme exceptionnelle : Cécile Maistre-Chabrol

Scénariste, actrice, réalisatrice, directrice de casting, Cécile Maistre-Chabrol vient de réaliser le portrait affectueux d'un cinéaste truculent et libre-penseur : "Chabrol, l'Anticonformiste" pour Arte.

Après son premier tournage en 1986, son premier film comme première assistante en 1993, "La fille coupée en deux" en 2007, un tour en "Baronne Gabrielle" dans la Morinade sur Le Mouv', et la réalisation de plusieurs films, Cécile Maistre-Chabrol, fille adoptive de Claude Chabrol, qui fut sa proche collaboratrice, raconte son histoire, une vie épatante : "Mystères, vices cachés, scandales ou secrets de famille, rien de tout ça dans la vie du cinéaste Claude Chabrol. Non ! Une vie de bouddha gourmand, d’anarchiste sournois, de jouisseur impertinent…"

➡ Cycle Chabrol" sur Arte : Dimanche 17 & Lundi 18 février, et en replay sur Arte.tv

Dimanche 17 février à 20H50 : ''La Cérémonie" de Claude Chabrol suivi de ''Chabrol, l'anticonformiste'', un portrait inédit de Cécile Maistre-Chabrol et Lundi 18 février à 20H55, "Le boucher" et "Juste avant la nuit" de Claude Chabrol, en version restaurée.

Une femme exceptionnelle : Shirley Souagnon

Comédienne, Humoriste, Basketteuse, Auteure, Rasta, Chroniqueuse Radio, Animatrice TV, Productrice... Après avoir remporté la finale de "La Route du rire" en 2009, intégré l'équipe du Jamel Comedy Club en 2010, participé à l'émission "On n'demande qu'à en rire" de Laurent Ruquier pendant 3 ans, et au Montreux Comedy Festival, Shirley Souagnon revient sur scène en septembre 2017 avec son 3ème spectacle "Monsieur Shirley'', le premier stand up écrit en solo... et part en Tournée !

➡ "Monsieur Shirley" en Tournée. Monsieur Shirley et Madame Souagnon ont une fille. Leur enfant veut devenir humoriste... : Shirley Souagnon éclos pour vivre sa passion, le stand-up.

➡ Sur Netflix : "Déprogrammation", le spécial de Shirley Souagnon dans le programme "Humoristes du monde", sélectionnée parmi les 4 français des 47 humoristes !

➡ Sur Youtube : tous les mercredis à 18H30 avec son concept "Définition" : des humoristes différents toutes les 2 semaines... et son podcast tous les dimanches à partir du 3 mars.

➡ "Le Grand Festival" du 16 au 24 mars au Musée national de l'histoire de l'immigration. Shirley Souagnon est la marraine de ce festival contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti LGBT.

Programmation musicale

Générique : Julio Iglesias – Vous les femmes

Jean Yanne ''Si tu t'en irais''

Souvenir musical de Cécile Maistre-Chabrol : The Clash "Spanish Bombs"

: The Clash "Spanish Bombs" Souvenir musical de Shirley Souagnon : KT Gorique "Jamrock"

KT Gorique "Jamrock" William Z Villain "Something beautiful"

Générique fin : Metronomy – The End Of You Too

