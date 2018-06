Un vent de folie souffle sur "Vous Les Femmes" aujourd'hui... Daniel Morin reçoit Angélique Kidjo qui réinterprête "Remain in light", l'album des Talking Heads, et 15 comédiennes du collectif du livre "Noire n'est pas mon métier"...

L'édito de Daniel Morin

Aujourd’hui Dimanche 17 Juin, je vais bien… Enfin bien… je vais pas mal… Aujourd’hui, c’est la Fête des pères. Pour être franc avec vous, je suis pas hyper optimiste quant à mon cadeau ! Ma fille va avoir 4 ans. Je sais qu’elle ignore que ce qui me ferait vraiment plaisir pour cette fête des pères, c’est une enveloppe de pognon. Non, elle s’en fout, elle fait pas attention à ce genre de choses. Je vais avoir droit un truc "mignon" du genre, une photo d’elle avec marqué dessus : "Bonne Fête mon Papa". C’est même pas elle qui va l’écrire, elle a pas 4 ans, elle sait pas écrire ! Et des photos d’elle, j’en ai des camions. J’en ai plein mon iPhone des photos d’elle. Même les photos ratées, je les ai gardées ! Un petit billet de 50€, ça ça aurait été utile. Je les aurais peut être même utilisés pour lui acheter un truc, les 50€. Comme quoi les gosses, faut arrêter de les surcoter, c’est pas si malin que ça !

Sinon hier, Samedi 16 juin, c’était le premier match de l’équipe de France de Football à la Coupe du monde. On ne reviendra pas sur le score hein ! Mais bon j’en pense pas moins ! Sinon, aujourd’hui, le grand champion cycliste Eddy Merckx - Eddy Merckx 625 victoires dont 5 fois vainqueur du Tour de France, 5 fois le Tour d’Italie, 3 fois champion du monde, a 73 ans. Comme quoi la drogue, ça conserve ! N’écoutez pas les gens qui vous disent "ouais non, la drogue c’est de la merde" non, la preuve, le gars il est plus en forme que vous et moi passé 70 piges ! Sinon, aujourd’hui aussi Lio a 56 ans. Et là oui, bon ok on voit bien : l’alcool n’est pas un ami !

Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, qu'aux femmes exceptionnelles bien sûr.

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle... Angélique Kidjo, Artiste, chanteuse, compositrice et activiste !

Née au Bénin, sur scène pour la première fois à l'âge de 6 ans, en 1ère partie de Miriam Makeba à l'Olympia en 1989, Angélique signe son contrat avec Chris Blackwell à Paris en 1990, après s'être exilée à cause de la dictature, et gagne son premier Grammy Awards pour l'album Djin Djin en 2008, son deuxième avec l'album Eve en 2015 et le troisième avec l'album Sings avec l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg en 2016 ! Devenue l'une des plus grandes artistes de la musique internationale, avec 13 albums à son actif, ambassadrice de l'Unicef, créatrice de la Fondation Batonga pour promouvoir la scolarisation des filles en Afrique, elle est aussi engagée et connue pour ses engagements humanitaires.

Angélique Kidjo s'est associée au producteur Jeff Bhasker pour créer Remain In Light, une ré-imagination de l'album original des Talking Heads, considéré comme l'un des plus grands albums des années 80 et profondément influencé par la musique d'Afrique de l'Ouest. Sa version de Remain in Light [Kravenworks Records] en sortie digitale sur iTunes et Spotify

►►► Angélique Kidjo en festival et en concert :

Et 15 femmes exceptionnelles, du Collectif du livre "Noire n'est pas mon métier", quinze actrices : Aïssa MAÏGA, Nadège BEAUSSON-DIAGNE, Mata GABIN, Maïmouna GUEYE, Eye HAIDARA, Sara MARTINS, Marie-Philomène NGA, Sabine PAKORA, Firmine RICHARD, Sonia ROLLAND, Magaajyia SILBERFELD, Shirley SOUAGNON, Assa SYLLA, Karidja TOURE, France ZOBDA, [seule Rachel KAHN n'a pu être présente].

On les a vu monter les marches du Festival de Cannes, elles sont là dans "Vous Les Femmes" pour exprimer leur désarroi, leur incompéhension face à la triste réalité du monde du cinéma. Elles sont actrices et noires : Pourquoi sont-elles oubliées ? Pourquoi n'y a-t-il pas de rôles pour elles ? Pourquoi ne leur propose-ton que des rôles de femmes de ménage enrobées, de délinquantes de banlieue ou de prostituées ?!

Livre coup d'poing, Livre-Manifeste, Plaidoyer pour la diversité, Ouvrage-choc... sur une idée d'Aïssa Maïga qui a fait appel à quinze consoeurs du métier pour crier haro sur le racisme diffus qui sévit au sein du cinéma français. Il est temps de bousculer le monde du cinéma, de l'inviter à représenter la réalité sociale d'aujourd'hui, à intégrer les visages de la diversité à ses castings, à ses histoires, à ses films, à dépasser les assignations et les caricatures.

Plaisanteries douteuses, réflexions blessantes, clichés d'un autre âge, mots indignes et attitudes méprisantes, observations condescendantes... leurs témoignages et leurs histoires révélés dans le livre "Noire n'est pas mon métier paru aux éditions du Seuil. A lire absolument !

