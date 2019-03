Daniel Morin reçoit 2 femmes exceptionnelles, Aya Cissoko, qui joue pour la première fois une pièce de théâtre : "Sur la route" d'Anne Voutey, et Sapho, qui chante Barbara, joue sur la scène de la Dame de Canton dès demain et publie "Aujourd'hui" son journal au bord !

"Sur la route", en scène de g. à d. : Mata Gabin, Aya Cissoko, Rachel Khan © Marie CM Photography

A l'antenne

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪♫ ... et ce dimanche :

"Vous Les Femmes", de g. à d. : Anthony Bellanger. Aya Cissoko. Sapho. Daniel Morin © Radio France / Christine Kern

• Anthony Bellanger, Journaliste et chroniqueur éditorialiste international

• L'intérisation des invitées par Daniel Morin

• Et bien sûr, les interviews de deux femmes exceptionnelles :

SAPHO © Pierre Terrasson / Aya Cissoko © GettyImages

Une femme exceptionnelle : Sapho

Chanteuse, auteure, compositrice, poète, écrivaine, peintre, plasticienne et comédienne...! Sapho est une artiste qui fourmille d'idées et ne s'arrête jamais. Elle aime rire et le thé à la bergamote... et son actu est plurielle :

▶︎ Concerts "Sapho chante Barbara" à la Dame de Canton, lundi 18, mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 mars à 21H.

▶︎ Nouvel album "Sapho chante Barbara", 12 titres - Label LASIDO / Bigwak distribution, un très joli album de reprises d'une icône de la chanson française, Barbara.

▶︎ un "livre poésies" : "Aujourd'hui - Journal au bord" aux éditions Bruno Doucey, paru le 7 mars 2019... "le livre des mille milliards de secondes d'un même temps", écrit en résidence à la Villa Médicis à Rome. En lecture musicale : le 23 mars à Lille chez Djouheur Perle, le 24 avril à la Maison de la Poésie à Paris.

▶︎ Sapho : prochaines dates de concerts, projets...

Une femme exceptionnelle : Aya Cissoko

Championne du monde de boxe, auteure, écrivaine et comédienne pour la première fois... Aya Cissoko trace sa route. Elle a coécrit son autobiographie, Danbé ("la dignité"), avec Marie Desplechin en 2011 aux éditions Calmann-Levy, adapté pour Arte sous le titre Danbé, la tête haute (Prix du meilleur téléfilm au Festival de la Fiction TV de La Rochelle 2014), et N'ba ("ma mère") paru en 2016.

Aya Cissoko monte pour la première fois sur les planches pour jouer Sur la route, "une pièce qui se lit" de Anne Voutey, co-metteure en scène avec Karima Gherdaoui, et sur scène : Mata Gabin, Rachel Khan et Manda Touré (en alternance avec Aya Cissoko) sur une bande son de Camélia Jordana.

"3 comédiennes, 1 personnage, 1 drame social" : Sur la route s'inspire d'un fait de violences policières qui a bouleversé les États-Unis en 2015. Elle retrace la dernière journée de Sandra Bland, une jeune afro-américaine, son quotidien et ses rêves, tout en interrogeant avec des touches d’humour, de poésie et d’espoir, les notions de racisme et sexisme d’aujourd’hui. Ce portrait, intensément incarné par les trois comédiennes, élève ce drame singulier au rang d’injustice universelle. Une création de la Cie Zarts Prod : A voir absolument.

▶︎▶︎▶︎ Le teaser "Sur la route : des répétitions à la scène"

Rendre hommage à Sandra Bland, morte parce qu'elle était noire, telle est la mission de notre spectacle (Rachel Khan – Huffington Post)

▶︎ 21 mars à 20H au Festival L'équipé(e), aux Plateaux sauvages : 5 rue des plâtrières - 75020 Paris

▶︎ 24 mars à l'Institut Français à Casablanca (Maroc)

▶︎ 26 mai à 19H30 au Festival de l'Astre, à la Halle Pajol - 20 Espl. Nathalie Sarraute -

75018 Paris

C'est cadeau, c'est de la part d'Anthony !

Programmation musicale