Daniel Morin reçoit Michèle Bernier, comédienne et humoriste, qui repart en stage atypique sur F3 !... et Léa Fazer qui écrit, réalise, met en scène... d'une façon très très mystérieuse !

Une émission construite avec la complicité d'Albert Algoud et ses amis - Le Père Albert et Jean-Roger Navarro - et Hervé Pauchon.

L'édito de Daniel Morin

Aujourd’hui Dimanche 18 février je vais bien… Enfin bien, je vais pas mal… Cette semaine, la neige a quitté Paris. Dommage : c’était drôle de voir les parisiens en panique totale dans 2 cm de flocons. Aux infos, les canadiens se foutaient de nous. Saleté de canadiens, je les déteste ! A part nous fourguer des chanteuses qui hurlent ou qui braillent, ils ont rien de mieux à foutre ces bouffeurs de castors !

Sinon en Corée du Sud, les JO se déroulent tranquillou. Les français galèrent pour obtenir des médailles, mais en même temps, un peuple qui panique dans 2cm de neige, c’est pas fait pour réaliser des prouesses dans la poudreuse ou sur la glace !

Sinon cette semaine, c’était bien sûr la St Valentin, la fête des amoureux ou des gens mariés, ce qui n’est absolument pas la même chose ! Alors oui bien sûr j’ai joué le jeu et j’ai fait des emplettes romantiques. Un très joli bracelet pour Olga, ma jeune et jolie fiancée Ukrainienne, étudiante en art du massage. Oui j’ai moi aussi été victime du fameux démon de midi. Olga, je l’adore : quand elle parle je ne comprends rien, mais est ce vraiment un handicap la non communication dans un couple ? Non ! Non je ne crois pas si j’en juge la pauvreté de la relation que j’ai avec ma vieille maitresse Samantha. Oui j’ai également été victime du démon de 14h. Avec Samantha, la relation est pauvre mais j’ai du cœur et je lui ai offert un très joli sac de voyage pour une personne. Va t elle comprendre le message ? Je croise les doigts ! Quant à ma femme, je lui ai offert un aspirateur flambant neuf. Et ben, vous savez quoi ? Elle me l’a carrément balancé à la gueule et elle s’est barrée ! Je sais pas pourquoi mais j’ai l’impression qu’elle me trompe ! Saloperie va, après tout ce que j’ai fait pour elle ! Ahh nom de dieu le couple, on peut vraiment plus compter dessus !

Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, qu'aux femmes exceptionnelles bien entendu.

Michèle Bernier. La stagiaire©LEFEBVRE François.FTV/Léa FAZER©ARRI Alexa.Plus

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle Michèle Bernier, actrice, humoriste, fan de Liza Minnelli, et très jeune grand-mère depuis peu !

Elle est de retour à l'affiche de "La Stagiaire", la série de France 3, le 27 février à 20H55 avec 2 premiers épisodes : "Disparues" et "Maternité". Après le succès de la saison 2, nous retrouvons Constance Meyer dans la poursuite de son stage de juge d'instruction au palais de justice de Marseille... le duo Michèle Bernier et Antoine Hamel, complices à l'écran et à la ville, vous embarque dans deux nouvelles affaires judiciaires. Elle joue également dans la fiction "Né sous silence", qui sera suivie d'un débat animé par Carole Gaessler, sur F3 le 20 février.

Et une autre femme exceptionnelle, Léa Fazer, réalisatrice, scénariste, actrice et metteure en scène de théâtre, Suisse aussi ! Après des mises en scène au théâtre, des réalisations pour la télévision, elle a réalisé plusieurs grands films pour le cinéma, notamment "Bienvenue en Suisse", "Notre univers impitoyable", "Ensemble c'est trop", "Cookie" et "Maestro".

Léa Fazer travaille fort sur plusieurs projets cinéma, théâtre et télévision en même temps : 2 films en préparation dont l'adaptation de l'excellente pièce de théâtre de Fabrice Roger Lacan "La porte à côté" et dans la série des téléfilms "Mystère à ..." qu'elle a réalisés, elle prépare le prochain tournage "Mystère à La Sorbonne" pour France 2.

Le programme

Les chroniques d'Albert Algoud

Le Père Albert présente Michèle Bernier et Léa Fazer

présente Michèle Bernier et Léa Fazer Jean-Roger Navarro fait la promo de Léa Fazer et Michèle Bernier

L'intérisation des invitées par Daniel Morin

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, quelques centilitres de bonheur, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour... ♪♫

C’est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

"L'Emir" de Saïdeh Pakravan (Editions Belfond, janvier 2018 )

"Attention chien méchant" de Bastien Vivès (Editions Casterman, nov. 2017)

►►► Le nouveau livre d'Albert Algoud : "Les coeurs simples" vient de paraître aux éditions Casterman. Les bénéfices de cet ouvrage seront reversés à La Bonne Aventure, fondation d'aide aux personnes atteintes d'autisme. (La Bonne Aventure. 13/15 rue André Lefebvre -75015 Paris ou courriel ici)

Programmation musicale

Générique Vous les femmes - Julio Iglesias 'Vous les femmes"

Daryl Hall et John Oats ''I can't fo for that"

Extrait "Jeanneton prend sa faucille"

Extrait Liza Minnelli "New York, New York"

Extrait BOF "Le mépris"

Fred Astaire ''Put in on the ritz"

Extrait Instrumental "Navarro"

