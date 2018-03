Daniel Morin reçoit Florence Cestac qui donne toujours la parole à ses personnages de BD dans la suite des aventures des "Filles des Oiseaux", et Isabelle Ithurburu, jeune femme qui prend la parole dans le monde très... masculin du rugby !

Emission construite avec la complicité d'Albert Algoud et ses amis : le Père Albert, Jean-Jean Michel Apathie, Jean-Georges Guétary et Jean-Philippe Pétain, et Hervé Pauchon.

L'édito de Daniel Morin

Aujourd’hui Dimanche 18 Mars je vais bien… Enfin bien… je vais pas mal… Je vais pas mal mais je suis un peu emprunté pour vous dire la vérité ! Oui, aujourd’hui c’est la journée mondiale du recyclage et je ne sais vraiment pas quoi faire. Du coup pour ne pas faire de bêtise, je crois que je ne vais rien faire du tout ! Non, je vais plutôt passer un petit coup de fil à Arlette Laguiller, alors non, elle ne me connaît pas, mais comme aujourd’hui c’est son anniversaire, ça lui fera surement plaisir ! Elle a 78 ans. Sacrée bonne femme cette Arlette quand même, porte-parole de Lutte Ouvrière pendant 35 ans, 35 ans à faire des manifs dans le froid, à bouffer de la merguez froide et à boire de la bière tiède. 6 fois candidates à l’élection présidentielle : 6 fois ! La dernière fois c’était en 2007, elle fait 1, 33% des voix, pas assez malheureusement pour aller au 2ème tour. Ennemie farouche des patrons et de tout ce qui a beaucoup de pognon en général, Arlette est un symbole de résistance prolétarienne à jamais gravé dans le cœur de la Ve république. Alors est-ce que ce que c’est le cas pour toutes celles qui sont nées un 18 mars, cet engagement prolétarien basé sur le partage des richesses ? Peut-être, allez savoir avec l’astrologie... et en même temps quelque chose me dit que non, non, ce n’est pas parce qu’on est née un 18 mars qu’on est une féroce partisane du partage ! Bon anniversaire quand même à vous aussi qui avez 43 ans aujourd’hui, chère Laetitia Hallyday.

Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, qu'aux femmes exceptionnelles bien sûr.

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle... Florence Cestac, auteure BD, scénariste, dessinatrice, et LA Femme qui a eu le grand Prix 2000 du Festival d'Angoulême ! "Hippie, féministe, Yéyé, chanteuse, libre et de gauche, top-model, engagée, amie des arts, executive woman, maman, business woman, start-upeuse, cyber communicante... What else !?", tels sont les qualificatifs qui ouvrent le Tome 2 de Filles des Oiseaux paru le 16 mars aux éditions Dargaud, la suite des aventures de Marie-Colombe et Thérèse au Pensionnat des Oiseaux.

Ce dernier tome Filles des Oiseaux nous rappelle ce que furent Mai 68 et l'after, et surtout il nous rappelle utilement, à une époque où certaines libertés sont malmenées, que rien n'est jamais gagné. Cet album est un véritable kit de survie, et la traversée de "ces années de n'importe-quoiseries" est un magnifique hommage à l'amitié et aux vertus indiscutables du rire.

► Filles des Oiseaux de Florence Cestac. Editions Dargaud, 16 mars 2018

Et une autre femme exceptionnelle, Isabelle Ithurburu, présentatrice du magazine média de Canal +, "LE TUBE" chaque samedi à 12h45 sur Canal + en clair, et Journaliste spécialiste Rugby, aux commandes du "Canal Rugby Club" chaque dimanche de TOP 14 avec Sébastien Chabal, à 16H20 en direct sur Canal + puis à 18H20 en direct et en clair sur Canal +.

Née à Pau d'une mère bigourdane et d'un père basque [ceci explique cela...], Miss Pau-Béarn 2001, Isabelle la Paloise suit des études de commerce international et fait "par hasard" son entrée dans le groupe Canal+ sur la chaîne Infosport +. Sa passion du ballon ovale l'a entraînée sur les stades et aux bords des terrains pour réaliser les interviewes des plus grands du Rugby et, incredible, elle s'est retrouvée dans un domaine très... masculin, à la télé !

► "Canal Rugby Club" chaque dimanche de TOP 14 : Isabelle Ithurburu - Sébastien Chabal

► "LE TUBE", le magazine média de Canal +

Le programme

Les chroniques d'Albert Algoud

Le Père Algoud présente Florence Cestac et Isabelle Ithurburu

présente Florence Cestac et Isabelle Ithurburu Jean-Jean-Michel Apathie, Jean-Georges Guétari et Jeran-Philippe Pétain font la promo de Isabelle Ithurburu et Florence Cestac

L'intérisation des invitées par Daniel Morin

Le micro-trottoir décalé d'Hervé Pauchon

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, quelques centilitres de bonheur, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour... ♪♫

C’est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

►►► Le nouveau livre d'Albert Algoud : "Les coeurs simples" est paru aux éditions Casterman. Les bénéfices de cet ouvrage seront reversés à La Bonne Aventure, fondation d'aide aux personnes atteintes d'autisme. (La Bonne Aventure. 13/15 rue André Lefebvre -75015 Paris ou courriel ici)

Bonus : comment dessiner "Filles des oiseaux, tome 2"

La leçon de dessin de Florence Cestac :

Programmation musicale

Générique Vous les femmes - Julio Iglesias 'Vous les femmes"

Barry White "Change"

Extrait Keeds "Stand on the world"

Extrait Pharao Sanders "Karma"

Durand Jones / The Indications "Smile"

