Daniel Morin reçoit deux femmes exceptionnelles, Isabelle Autissier, la première femme à avoir accompli une course autour du monde à la voile en solitaire, qui préside le Fonds mondial pour la nature (WWF France), et Charline Vanhoenacker, notre journaliste productrice-animatrice belge préférée... par Jupiter !

Isabelle AUTISSIER : ''J'ai vu des albatros danser sur l'eau... cadeau ! le jour de mon anniversaire..." © AFP / Marcel Mochet

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪♫ ... et ce dimanche :

Vous Les Femmes, de g. à d. : Albert Algoud, Isabelle Autissier, Daniel Morin, Charline Vanhoenacker © Radio France / Christine Kern

• Le sketch d'Albert Algoud : Jean-Dick Rivers présente Isabelle Autissier et Charline Vanhoenacker

• L'intérisation des invitées par Daniel Morin

• Le billet d'Albert Algoud : "Il était une femme... Habiba Menchari''

• Et bien sûr, les interviews de deux femmes exceptionnelles :

Isabelle Autisier © Philippe Matsas / Charline Vanhoenacker © Radio France - Christophe Abramowitz.

Une femme exceptionnelle : Isabelle Autissier

Présidente et Directrice générale par intérim du WWF France, ingénieure agronome, Isabelle Autissier est entrée dans l'histoire parce qu'elle est la première femme à avoir accompli une course autour du monde à la voile en solitaire ! Elle est aussi navigatrice, skippeuse, écrivaine, et a même fait de la radio sur France Inter... Femme engagée, elle continue à se battre pour l'environnement, le climat, la biodiversité... et à naviguer, surtout dans l'océan Arctique.

La Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), vient de publier un rapport historique sur l'effondrement de la biodiversité, et pour le WWF, ce rapport doit être un appel à l'action.

Après son roman _Soudain, seuls (_Ed. Stock, 2015), en cours d'adaptation au cinéma, Isabelle Autissier vient de publier un nouveau roman Oublier Klara aux éditions Stock : une magnifique aventure humaine, où la nature aide à lutter contre l’oppression, et aussi une émouvante histoire familiale dans l’Histoire sauvage de la Russie soviétique.

📖 LIRE | Oublier Klara, le nouveau roman d'Isabelle Autissier, publié chez Stock

🎧 ECOUTER | les récits d'Isabelle Autissier : de 2010 à 2016, Isabelle Autissier animait une chronique hebdomadaire et In Extrémis, une émission d'été.

Une femme exceptionnelle : Charline Vanhoenacker

Journaliste belge, humoriste, son coeur balance... alors ce sera les deux ! et aussi animatrice et productrice de radio... à France Inter. Fan de Nicolas Hulot, à 14 ans, elle embarque sur un vieux voilier de la Fondation Nicolas Hulot pour rencontrer son héros (!) Après des études de journalisme, elle travaille pour Le Soir, la RTBF : correspondante permanente à Paris... et couvre d'un regard décalé la campagne de François Hollande. Charline arrive en septembre 2012 sur France Inter.

Une chronique chez Pascale Clark, une émission d'été avec Alex Vizorek puis un billet d'humour dans le 5/7, lui ouvrent d'autres micros de la chaîne en septembre 2014 : une chronique matinale décalée dans le 7/9 et une émission Si tu écoutes, j'annule tout avec Alex Vizorek, Guillaume Maurice et une clique de chroniqueurs ! devenue, en septembre 2017, la fameuse émission Par Jupiter ! tous les jours à 17H sur France Inter avec la même bande... Et...

📖 LIRE | Avril 2019, un nouveau journal féminin : Siné Madame ! le 1er mensuel satirique et sociétal entièrement écrit et illustré par des femmes, sans PUB, qui s’adresse aux femmes et aux hommes, à tous ! Les Femmes de Siné Madame : Catherine Sinet, les journalistes Charline Vanhoenacker et Isabelle Alonso, la comédienne-chroniqueuse Juliette Arnaud, Olivia Clavel, Serena Reinaldi, Véronique Brocard, Constance, la dessinatrice Florence Cestac, Albertine, Willis from Tunis, Cil, Vera Makina Csaszar... le N°2 vient de sortir !

📖 LIRE | Le Cahier de vacances de Manu de Charline Vanhoenacker, Guillaume Maurice, illustré par Cami, vient de paraître aux éditions Flammarion. Le cahier de vacances de Monsieur le Président de la République... ces derniers temps, Monsieur Manu a beaucoup travaillé pour réformer son entreprise, notre beau pays, et a eu des soucis à cause des méchants en gilets jaunes et colère noire qui ne faisaient rien que l'embêter... Un cahier de vacances plein d'exercices pour les enfants, petits et grands !

► Une web série avec Alex Vizorek ► la websérie Sibyle et Guy

► Une websérie avec Guillaume Meurice ► la websérie Raph et Léa.

