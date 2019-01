Daniel Morin reçoit deux femmes exceptionnelles, Isabelle Motrot, féminine et féministe, qui raconte aux ados et aux jeunes (que nous sommes !) les "Femmes combattantes pour l''égalité"... et Catherine Meurisse qui dessine les grands espaces avec la poésie de ses mots et son crayon...

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪♫ ... et ce dimanche :

• Le sketch d'Albert Algoud : Jean-Jack Lang présente Catherine Meurisse et Isabelle Motrot

• L'intérisation des invitées par Daniel Morin

• Le billet d'Albert Algoud : "Il était une femme... Rosa Bonheur''

• Et bien sûr, les interviews de deux femmes exceptionnelles :

Une femme exceptionnelle : Isabelle Motrot

Journaliste, auteure, directrice de la rédaction de Causette, animatrice télévision et radio, critique littéraire et cinématographique, Isabelle Motrot vient de publier Femmes, 40 combattantes pour l'égalité aux éditions Gallimard Jeunesse, invitation à faire découvrir aux jeunes, les grandes figures qui ont marqué la lutte pour l'égalité et les droits des femmes.

En 1990, elle fait ses débuts dans l'émission Bienvenue au Paradis de Claude Villers sur France Inter, en public, au studio 105... habillée en ange gardien ! Plusieurs années radio plus tard, commence une "carrière" de critique de cinéma (sa formation en fait) sur France 2 dans Comme au cinéma de Frédéric Lopez, qui va durer 20 ans. Engagée comme pigiste au journal Causette pour lequel elle collabore régulièrement, Isabelle Motrot se passionne pour le magazine qui lui permet (enfin !) d'être féministe... et devient directrice de la rédaction, toujours animée par la cause des femmes aujourd'hui !

►► Femmes, 40 combattantes pour l'égalité, éditions Gallimard Jeunesse

►► Causette, le mensuel féminin et féministe indépendant !

Une femme exceptionnelle : Catherine Meurisse

Auteure de BD, illustratrice, dessinatrice de presse, Catherine Meurisse a publié "Les grands espaces" aux éditions Dargaud, album en sélection officielle du Festival International de BD d'Angoulême !

En 2005, elle rejoint l'équipe de Charlie Hebdo. Elle dessine aussi pour Libé, Causette, Télérama, l'Obs, et illlustre des livres jeunesse. Aux éditions Dargaud, l'album récit de son retour à la vie, au dessin et à la mémoire :La légèreté, après l'attentat contre Charlie Hebdo (pour lequel elle a reçu plusieurs prix), puis dans un autre registre : Scènes de la vie hormonale, hilarante chronique des trentenaire d'aujourd'hui en mal d'amour et bouffis de désir !

Catherine Meurisse publie un nouvel album Les grands espaces qui raconte le retour à son enfance à la campagne à travers son regard de jeune femme aux allures d'ado !, son amour de la nature et des vieilles pierres dans un gamme joyeusement nostalgique. Un éloge de la beauté illuminé par les couleurs d'Isabelle Merlet, où l'auteure raconte avec humour et tendresse, le paradis de l'enfance, que la nature, l'art et la littérature, ses alliés de toujours, peuvent aider à conserver autant qu'à dépasser. Les Grands Espaces raconte le lieu d'une enfance et l'imaginaire qui s'y déploie, en toute liberté.

►► "Les grands espaces", éditions Dargaud, septembre 2018

►► Sélection officielle FIBD. Le palmarès sera dévoilé le 26 janvier à 19H...

►► Masterclass de Catherine Meurisse, animée par Tewfik Hakem, vendredi 25 janvier 13H30 Espace Franquin au Festival International de la BD d'Angoulême.

C'est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

Programmation musicale

Générique : Julio Iglesias – Vous les femmes

Kiddy Smile, Be honest

Souvenir musical de Catherine Meurisse : Camille Saint-Saëns, La Danse macabre

: Camille Saint-Saëns, La Danse macabre Souvenir musical de Isabelle Motrot : Dario Moreno, Tout l'amour que j'ai pour toi

: Dario Moreno, Tout l'amour que j'ai pour toi Angèle, Jalousie

Générique fin : Metronomy – The End Of You Too

