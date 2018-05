Daniel Morin reçoit Gabrielle Deydier qui évoque son combat contre la grossophobie à travers son livre "On ne naît pas grosse" (Goutte d'or) et Alexandra Duvivier, rare femme magicienne qui fête les 30 ans du cabaret de magie "Le Double fond".

Alexandra Duvivier © Benjamin Decoin

Une émission construite avec la complicité d'Albert Algoud et ses amis, Jean-Roger Navarro et François François ainsi qu'Hervé Pauchon.

L'équipe de "Vous les femmes" et leurs invitées : Hervé Pauchon, Daniel Morin, Albert Algoud, Gabrielle Deydier et Alexandra Duvivier © Radio France / Sophie Hoffmann

L'Edito de Daniel

Aujourd’hui dimanche 20 mai je vais bien… Enfin bien… je ne vais pas mal… Je me sens apaisé. Aujourd’hui, c’est la Journée de la mer. C’est vrai que c’est apaisant la mer, ça berce. Bon ça ne me fait pas le même effet qu’à Charles Trenet. Moi pour que je voie la mer danser, il faut que je fume un truc interdit à la vente ! Mais bon, c’est vrai que c’est apaisant.

C’est apaisant contrairement à la Pentecôte que nous fêtons aujourd’hui. La Pentecôte, c’est l’Esprit Saint qui descend sur les apôtres et qui leur fait parler toutes les langues comme ça, comme par miracle, comme par magie. En attendant, ça a dû être rudement embêtant pour les apôtres de parler toutes les langues à la fois du jour au lendemain. Dans la vie de tous les jours ça a dû être l’enfer…

Imaginons Saint Pierre à la boulangerie :

« Good morning quiro eine bread schnell schnell ich been parking en double file La isla bonita 100 grammes de chouquettes por favor choukran namasté ? »

Sinon cette semaine, Chewbacca le grand poilu de la Guerre des Etoiles a fait la montée des marches à Cannes et ça, ça me défrise ! Loana et Nabilla les 2 épilées de la télé-réalité ont aussi fait la montée des marches et ça, ça me dépasse ! Cette semaine également, Jérôme Cahuzac a été condamné à 2 ans de prison ferme et il ne va surement pas y aller. La loi récente sur l’aménagement des peines allant jusqu’à 2 ans de prison devrait lui être appliquée ! Et ça, ça me dégoute !

Cette semaine encore et surement contrairement à Cahuzac, j’ai déclaré mes revenus de l’année dernière et ça, ça me déprime ! Sinon aujourd’hui Stéphane Collaro a 75 ans. J’espère qu’il en profite bien chez lui à Saint Martin. Ah ben St Martin, paradis fiscal, du coup il doit connaître Cahuzac. Et ça, ça me dé-becte !

Le Programme

Vous les Femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, qu'aux femmes exceptionnelles bien sûr. Avec aujourd'hui, Gabrielle Deydier, qui publie "On ne naît pas grosse" aux éditions Goutte d'Or et Alexandra Duvivier, rare femme magicienne qui fête les 30 ans du cabaret de magie "Le Double fond"

Gabrielle Deydier, auteur d' "On ne naît pas grosse" / Éditions Goutte d'Or

Les chroniques d'Albert Algoud :

Magie et grossophobie selon Jean-Roger Navarro

François François sur l'organisation du concours des Miss Roussos

►► Le nouveau livre d'Albert Algoud : "Les coeurs simples" est paru aux éditions Casterman. Les bénéfices de cet ouvrage seront reversés à La Bonne Aventure, fondation d'aide aux personnes atteintes d'autisme. (La Bonne Aventure. 13/15 rue André Lefebvre -75015 Paris ou courriel ici.

Programmation musicale