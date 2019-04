Daniel Morin reçoit 2 femmes exceptionnelles, Fabienne Thibeault, la première serveuse automate, avec qui on fête les 40 ans de Starmania ! et Candice Mahout qui vit, respire et parle "Culture", son domaine préféré... sur BFMTV.

Une femme exceptionnelle : Fabienne Thibeault

Auteure, compositrice, interprète, chanteuse, comédienne, québecoise et française ! Fabienne Thibeault vient d'écrire "MON Starmania" . Starmania a 40 ans ! Créé le 10 avril 1979 au Palais des Congrès à Paris, Fabienne Thibeault a été Marie-Jeanne, la première serveuse automate de l'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon... découverte de cette jeune québécoise à la voix incroyable. On connait la suite... toutes les chansons de Starmania sont devenues des tubes ! La France est devenue le pays d'adoption de Fabienne Thibeault qui s'est investie dans le domaine agricole et la ruralité, ce qui lui a valu d'être commandeur du Mérite Agricole et d'être imbattable sur les races de vaches françaises...!

Fabienne Thibault joue une pièce de théâtre en tournée : Un bébé nommé désir, comédie de Jean-François Champion, et continue à tourner avec ses concerts Hommage à Starmania.

►► Mon Starmania vient de paraître aux éditions Pygmalion

Une femme exceptionnelle : Candice Mahout

Journaliste, Candice Mahout est Responsable du service culture de BFMTV, et intervient sur l'actualité culturelle, la programmation des sujets et les événements couverts par la chaîne.

Petite, elle rêve d'être comédienne, fait du théâtre et est passionnée de cinéma. Après des études de commerce et un stage à LCI, elle rencontre David Pujadas et trouve sa voie : le journalisme ! Elle intègre le CFJ à Paris, fait ses débuts de reporter à TF1, travaille pour Arrêt sur images à France 5, puis à la rédaction de l'émission Capital sur M6 et décide de participer à l'aventure d'une nouvelle chaîne d'info, BFMTV. Elle dirige maintenant le service culture et anime :

►► Culture et Vous, dans le 12H / 15H sur BFMTV, les événements et l'actualité culturelle... [2 chroniques en direct : 12H15, 13H15 et une rediffusion à 14H15]

