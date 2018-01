Daniel Morin reçoit Marion Montaigne, scénariste, illustratrice, qui nous parle de Thomas Pesquet et de sa combi et Marguerite Abouet, scénariste, qui après avoir raconté son enfance à Yopougon près d'Abidjan, crée un nouveau personnage dans une BD ''Polar africain''...

Marion Montaigne au Salon du livre en 2014 © Radio France / AD

Une émission construite avec la complicité d' Albert Algoud et ses amis, François François et Jean-Philippe Manoeuvre, et Hervé Pauchon.

Vous les Femmes, de gauche à droite : Marion Montaigne, Hervé Pauchon, Albert Algoud, Marguerite Abouet, Daniel Morin © Radio France / Christine Kern

L'édito de Daniel Morin

Aujourd’hui Dimanche 21 janvier je vais bien… Enfin bien, je vais pas mal… Et pourtant la semaine avait mal commencé. Lundi c’était "Blue Monday", le jour le plus déprimant de l’année ! Du coup j’ai suivi les consignes, j’ai fait tout mon possible pour être déprimé et déprimer tout le monde autour de moi. Lundi au réveil, j’ai dit à ma femme que chaque matin quand je la voyais, ça me déprimait mais que ce lundi en particulier, ça allait au delà : elle me dégoutait ! J’ai dit à mes enfants qu’ils avaient l’air particulièrement con ce lundi matin. Quand j’ai descendu ma poubelle, je ne l’ai pas mise dans le container, histoire de déprimer ma gardienne, j’ai tout vidé par terre avant de faire pipi dans le hall... Enfin bref, j’ai joué le jeu de la déprime à fond.

Cette semaine a aussi été marquée par le retour de "L’amour est dans le pré". J’aime bien ce programme, ce gros plan sur la misère affective et sentimentale. J’ai l’impression d’être moins looser !

Sinon cette semaine la décision finale a été prise. Il n’y aura pas d’Aéroport Notre Dame des Landes. Whoaaaaaaaa ! Whoaaaaaaaa ! Whoaaaaaaaa ! Whoaaaaaaaa ! Et ben là je peux vous dire que j’en ai carrément rien à foutre !

Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, qu'aux femmes exceptionnelles bien entendu.

Marguerite Abouet ©Gallimard / Marion Montaigne © Rita-Scaglia-2013

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle... Marion Montaigne, scénariste et dessinatrice de Bande Dessinée, qui s’est fait connaître il y a près de 10 ans à travers le blog humoristique de vulgarisation scientifique Tu mourras moins bête… mais tu mourras quand même !, publié en bande dessinée aux éditions Delcourt, qui lui vaut le Prix du public au festival d'Angoulême. Tu mourras moins bête est adapté en série animée de 30 épisodes de 3 mn que vous pouvez voir sur le site d'Arte.

Avec le même humour ravageur et le plaisir d’expliquer, ses marques de fabrique !, sa nouvelle bande dessinée de reportage "Dans la combi de Thomas Pesquet", paru en novembre aux éditions Dargaud, retrace la trajectoire de Thomas Pesquet, le célèbre astronaute français envoyé récemment dans la Station Spatiale Internationale. Toute l'aventure, le parcours de ce héros depuis sa sélection, puis sa formation jusqu'à sa mission dans l'ISS et son retour sur Terre.

Au Festival International de la BD 2018 à Angoulême, du 25 au 28 janvier, une expo "Marion Montaigne ramène sa science", est consacrée à cette jeune auteure de BD qui, grâce à son regard incroyable, réussit depuis 10 ans à nous faire rire et nous instruire sur des sujets scientifiques - ce qui n’était pas gagné ! Et l'album de Marion Montaigne fait partie de la sélection pour ‘’Le Fauve d’Or’’ – Prix du Meilleur Album. Bonne chance !

Et une autre femme exceptionnelle, Marguerite Abouet, scénariste, écrivaine et réalisatrice, qui sera aussi au Festival International de la BD à Angoulême ! Née à Abidjan, Côte d'Ivoire, elle raconte son enfance dans la série Aya de Yopougon (6 tomes aux éditions Gallimard BD), la saga ivoirienne dessinée par Clément Oubrerie, Prix du premier album au Festival d'Angoulême 2006, puis dans la série jeunesse Akissi, avec Mathieu Sapin (éditions Gallimard BD). L'écriture l'emmène vers l'audiovisuel : elle coréalise le film Aya de Yopougon, adaptation nommée au César du meilleur film d'animation 2014 et signe C'est la vie, série pour la télévision sénégalaise.

Un polar africain Commissaire Kouamé - un si joli jardin, dessiné par Donatien Mary, vient de paraître aux éditions Gallimard BD. 1er livre d'une nouvelle série ivoirienne : une enquête musclée, des personnages extraordinaires et un décor africain fascinant...

Dans quelques jours, paraît une autre BD, Terre gâtée - Le Migrant, un western contemporain en Afrique, conçu par Marguerite Abouet et Charli Beléteau et mis en images par Christian de Metter, aux éditions Rue de Sèvres.

Quand elle ne raconte pas d'histoires, Marguerite Abouet participe à la construction de bibliothèques en Afrique, grâce à l'association qu'elle a fondée Des livres pour tous - Côte d'Ivoire.

Le programme

Les chroniques d'Albert Algoud

François François présente Marion Montaigne et Marguerite Abouet

présente Marion Montaigne et Marguerite Abouet Jean-Philippe Manoeuvre fait la promo de Marguerite Abouet et Marion Montaigne

L'intérisation des invitées par Daniel Morin

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, quelques centilitres de bonheur, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour... ♪♫

C’est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

"Les Arts dessinées", une nouvelle revue consacrée à l'image vient de paraître sous la direction de Frédéric Bosser.

"Fluide Glacial N°500" , le journal d'Umour et Bandessinées créé par Marcel Gotlib le 1er avril 1975, publie son 500ème numéro !

"Cendrillon", une cendrillon caribéenne, de Robert D. San Souci, illustré par Brian Pinkney, Caraïbéditions, nov. 2014.

"Interférences" de Jeanne Puchol et Laurent Galandon, une histoire de radios pirates aux éditions Dargaud, janvier 2018.

►►► Les Cahiers de la BD, le N°2 est sorti ! avec un dossier d'actu : Les femmes sont-elles l'avenir de la BD ? Diffusion kiosque, librairie et par abonnement.

►►► Le nouveau livre d'Albert Algoud : "Les coeurs simples" vient de paraître aux éditions Casterman. Les bénéfices de cet ouvrage seront reversés à La Bonne Aventure, fondation d'aide aux personnes atteintes d'autisme. (La Bonne Aventure. 13/15 rue André Lefebvre -75015 Paris ou courriel ici)

►►► FRANCE INTER, Partenaire du Festival International de la Bande Dessinée à Angoulême (FIBD) du 25 au 28 janvier. Popopop d'Antoine de Caunes à 16H, Par Jupiter de Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice à 17H, EN DIRECT de la Salle Bunuel à l'Espace Franquin à Angoulême le vendredi 26 janvier ! et l'enregistrement de L'Oeil du tigre de Philippe Colin à 18H15 ... Bon Festival !

Programmation musicale

Générique Vous les femmes - Julio Iglesias 'Vous les femmes"

Etienne DAHO "Le jardin"

Extrait Miriam Makeba "Kilimandjaro"

Extrait The Shoes "Drifted"

MOLOKO 'Sing it back"

Bon dimanche ^^