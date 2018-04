Suzy Palatin : "Chaque livre est une rencontre..."

Daniel Morin reçoit Laurie Cholewa qui fait son cinéma sur Canal +, et Suzy Palatin, qui, après avoir fait des frites, des frites, des frites... nous emmène dans un voyage créole vers les Iles de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane...

Une émission construite avec la complicité d'Albert Algoud et ses amis : Jean-Jean-Pierre Coffe, Jean-Jean-Michel Aphatie et Jean-Georges Guétary, et Hervé Pauchon.

L'édito de Daniel Morin

Aujourd’hui Dimanche 22 avril je vais bien... Enfin bien… je vais pas mal. Enfin j’exagère ! Ça va bien aujourd’hui et pour une bonne raison. Dimanche 22 avril, c’est la journée internationale de la Terre. Let the Sunshine in ♪♫ ♪ Ohhh ! laissons entrer le soleil pour qu’il réchauffe notre belle Terre ! Oui la Terre, "Notre belle planète Bleue", notre terre nourricière qui nous apporte l’eau de source, les fruits juteux, des légumes dorés mais aussi le blé pour notre pain, le houblon pour notre bière, le Nutella pour nos tartines. Le soleil, la terre, la bière, les 3 mamelles de l’humanité. Merci la Terre, merci de nous donner la vie et de la prolonger en nous !

Profitez des vacances les amis, oui profitez-en pour retrouver le sens du goût et de la nature. Allez vous promener nu dans un bois, arrêtez-vous près d’une rivière piquer une tête dans l’eau glacée, et faites-vous griller une bonne saucisse. Oui, une bonne saucisse : la saucisse, fruit du barbecue et du cochon qui nourrit depuis tant d’année les scouts et les manifestants de France ! Sinon, à part la journée internationale de la Terre, y a vraiment pas de quoi se réjouir !

Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, qu'aux femmes exceptionnelles bien sûr.

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle... Laurie Cholewa, animatrice de l’hebdo cinéma ‘’Tchi Tcha’’ chaque samedi à 13H40 en clair sur Canal +, la "Madame cinéma" de la chaîne !

Après une maîtrise en droit des affaires de la Sorbonne, sa passion pour le cinéma l'emporte sur Ciné Cinéma puis sur Direct 8 où elle présente ses premières émissions. Après un bref passage sur France 2, elle fonde sa société de production PAT Productions. En 2012, pour trouver un sens au drame qui a touché son père, elle créé l'événement "Leurs voix pour l'espoir", un concert rassemblant les plus grands artistes français, organisé chaque année pour soutenir la lutte contre le cancer du pancréas pour la fondation ARCAD.

Elle publie en 2017 : ‘’#Menteuse !’’ aux éditions J’ai lu : une interprétation du sens caché que recèlent les messages postés par les filles sur leurs différents réseaux sociaux (ndlr, oui elle est accro !). Après quelques émissions en musique et des chroniques chez Morandini, Canal + lui confie sa page cinéma "Tchi Tcha" chaque samedi, dans laquelle "La séquence du spectateur" est présentée par Eva Bester, également animatrice de "Remède à la mélancolie" sur France Inter, le dimanche à 10H.

Et une autre femme exceptionnelle, Suzy Palatin, historienne, écrivaine culinaire, cuisinière... Native de Pointe-à-Pitre, Suzy Palatin grandit sous le soleil de la Guadeloupe dans une famille où bien manger n’est pas un vain mot ! et arrive à Paris à 30 ans. Petits rôles au cinéma, mannequinat..., c'est en cuisine qu'elle a une vraie révélation ! Elle se met aux fourneaux, retrouve le goût des plats de son enfance et rend hommage à la cuisine antillaise : "Gourmande et créole" (éditions Hachette, 1998) et "Le meilleur des Antilles" (éditions Larousse, 2008). Ses recettes originales : féroce d'avocat, boudin créole, son fameux gateau au chocolat, sa tatin de bananes... trouvent vite leurs inconditionnels.

Elle explore différents styles de cuisine et met son savoir faire au service de la cuisine légère avec la complicité du Dr Philippe Peltriaux, son mari nutritionniste : "Ne dites jamais que c'est régime... c'est léger" et "Régime en fête", aux éditions Minerva, 2009. Après "La cuisinière créole" (éd. Stéphane Bachès, 2011), rencontre avec Pierre Hermé et changement de régime !, elle publie "Les pommes frites, dix façons de les préparer" et "Le cochon, 10 façons de le préparer" aux éditions de l'Epure en 2011. Retour à la culture créole avec une invitation au rêve, à l'histoire, la vie quotidienne et les moeurs et coutumes de la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique dans le "Petit dictionnaire insolite des cultures et des langues créoles" qui vient de paraître aux éditions Larousse.

Le Programme

Les chroniques d'Albert Algoud

Jean-Jean-Pierre Coffe présente Laurie Cholewa et Suzy Palatin

présente Laurie Cholewa et Suzy Palatin Jean-Jean-Michel Aphatie et Jean-Georges Guétary font la promo de Suzy Palatin et Laurie Cholewa

L'intérisation des invitées par Daniel Morin

Le micro-trottoir décalé d'Hervé Pauchon

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, quelques centilitres de bonheur, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour... ♪♫

►►► Le nouveau livre d'Albert Algoud : "Les coeurs simples"est paru aux éditions Casterman. Les bénéfices de cet ouvrage seront reversés à La Bonne Aventure, fondation d'aide aux personnes atteintes d'autisme. (La Bonne Aventure. 13/15 rue André Lefebvre -75015 Paris ou courriel ici)

