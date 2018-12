Daniel Morin reçoit 2 femmes exceptionnelles, la docteure Hélène Verdon qui fait le Tour de France des remplacements de médecins en camping-car !, et Sofia Essaïdi qui joue, danse, chante dans la comédie musicale “Chicago” sur les planches du Théâtre Mogador...

"CHICAGO", la comédie musicale est au Théâtre Mogador à Paris ! © Alessandro Pinna

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪♫... et ce dimanche :

"Vous Les Femmes", de g. à d. : Albert Algoud, Dr Hélène Verdon, Sofia Essaïdi, Daniel Morin. © Radio France / Gaudéric Grauby-Vermeil

• Le sketch d'Albert Algoud : Le Père Albert présente Sofia Essaïdi et Hélène Verdon

• L'intérisation des invitées par Daniel Morin

• Le billet d'Albert Algoud : "Il était une femme... Irena Slenderowa"

• Et bien sûr, les interviews de deux femmes exceptionnelles : Sofia Essaïdi et Hélène Verdon

Sofia Essaïdi "Chicago" © Alessandro Pinna / Dr Hélène Verdon © Alexa Brunet.Transit

Une femme exceptionnelle : Hélène Verdon, docteure...

Hélène Verdon est une jeune médecin mais par n'importe quel médecin ! Diplômée depuis 2 ans, après un voyage en Argentine puis un autre en Nouvelle-Zélande, elle fait des rencontres, voyage, et c'est le déclic : "Je peux aussi voyager seule !'' Attirée par l'aventure et la découverte de son métier sous des angles différents, elle réalise depuis mai 2018, un Tour de France des remplacements au volant de son camping-car surnommé "Bertha", qui lui permet un maximum de liberté avec un minimum de contraintes pour sillonner les routes de France !

Originaire de Vendée, les remplacements en région étaient plutôt faciles à trouver, ensuite pour parcourir le pays, comment trouver tous ses remplacements ? Après avoir interrogé le monde de l'intérim médical assez perplexe !, elle découvre le site "RemplaFrance" qui met en relation des médecins permanents et des médecins remplaçants... l'idée géniale ! ''RemplaFrance'', la start-up cofondée par Mathilde Couturié et Delphine Prediger-Agullo, accompagne tous les jeunes professionnels de santé dans leur parcours professionnel en libéral, permet à des médecins de prendre quelques vacances, et à des villes et des villages de trouver une solution aux problématiques déserts médicaux...

"On the road again''... après une petite pause pendant les fêtes, la Docteure Hélène Verdon reprendra la route vers d'autres remplacements et d'autres aventures... avec son camping-car !

Une femme exceptionnelle : Sofia Essaïdi

Sofia Essaïdi, Artiste, danseuse, comédienne, chanteuse, musicienne... en a rêvé et elle le fait ! Chicago, la comédie musicale emblématique de Broadway, indissociable du nom de Bob Fosse, le chorégraphe, et produite par Stage Entertainment, est à l'affiche du Théâtre Mogador à Paris et Sofia Essaïdi joue le rôle de Velma Kelly, double meurtrière et surtout chanteuse de jazz !

Sofia Essaïdi se fait connaître par l'émission Star Academy en 2003, sort son album ''Mon cabaret" en 2005, fait une apparition dans Iznogood, le film de Patrick Braoudé et joue le rôle titre de Cléopâtre, la dernière reine d'Egypte, qui lui offre le NRJ Music Award de la meilleure artiste féminine francophone de l'année ! Après Danse avec les stars, elle joue dans 4 films de la série Aïcha, récompensée par le prix de la Meilleure actrice aux Jeunes Talents 2009. Elle renoue avec le théâtre musical dans Paris-Broadway en 2015, tourne pour l'épisode Meurtre en Auvergne sur France 3, puis dans Insoupçonnable, série diffusée sur TF1 en septembre 2018. Vous pourrez aussi la voir bientôt dans la série Kepler"s réalisé par Frédéric Schoendoerffer, au côté de Marc Lavoine sur F2.

Sofia Essaïdi : Chicago fait partie du top du top de la comédie musicale, le rêve absolu pour une artiste qui sait chanter, danser et jouer la comédie...

C'est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

