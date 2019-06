Daniel Morin reçoit deux femmes exceptionnelles, CATEL qui invente et dessine ''le monde de Lucrèce'' avec "Madonna" la tortue & "Casserole" le lapin, et Lisa Spurio qui joue ''Le songe d'une nuit d'été'' de Shakespeare au Festival Paris 16Arts.

"Lucrèce"... l'enfant né d'un coup de foudre amical avec Anne Goscinny ! © Catel - Le Monde de Lucrèce - Gallimard Jeunesse

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪♫ ... et ce dimanche :

"Vous Les Femmes", de g. à d. : Albert Algoud, Lisa Spurio, Daniel Morin, Catel © Radio France / Christine Kern

• Le sketch d'Albert Algoud : Jean-Philippe Manoeuvre présente CATEL & Lisa Spurio

• L'intérisation des invitées par Daniel Morin

• Le billet d'Albert Algoud : "Il était une femme... Julie-Victoire Daubié''

• Et bien sûr, les interviews de deux femmes exceptionnelles :

CATEL © Daniel Angeli / Lisa Spurio © Suzanne Rault-Ballet

Une femme exceptionnelle : CATEL

Catel Muller, dite CATEL, illustratrice et auteure de romans graphiques, débute en publiant des albums pour enfants. Après une série BD jeunesse Bob et Plop, elle signe une première BD adulte Lucie s'en soucie qui donnera LA série _Luciechez Casterman et qui ouvre la voie à une certaine BD féminine, volontiers féministe, aux préoccupations contemporaines. Une cinquantaine d'ouvrages plus tard, elle illustre L'Encyclo des filles_, un best seller auprès des ados.

Prix du public au Festival d'Angoulême 2005 pour l'album Le sang des Valentines et en 2008 pour le roman graphique Kiki de Montparnasse d'après le scénario de José-Louis Bocquet, Catel poursuit ses belles biographiques des femmes qui l'inspirent : Rosa Valland, Edith Piaf, Mireille Balin, et de femmes remarquables telles qu'Olympe de Gouges (Prix de l'Héroïne de Madame Figaro) Joséphine Baker ou Mylène Demongeot. Elle réalise seule un portrait sous forme de roman graphique de Benoite Groult et reçoit le Prix Artémizia de la BD féminine 2014.

Puis Catel crée Lucrèce, l'enfant né de son amitié avec Anne Gosciny et ensemble elles publient Le Monde de Lucrèce 1, 2, 3... En 2018, elle reçoit le Grand prix belge Diagonale-Rossel pour l'ensemble de son oeuvre et a été nommée Présidente de la commission Bande Dessinée du Centre National du Livre de 2018 à 2021.

📖 LIRE ! Le Monde de Lucrèce- Tome 3, de CATEL & Anne Goscinny aux éditions Gallimard jeunesse, mars 2019. Le Monde de Lucrèce Tome 4, à paraître en octobre 2019.

►► A Paraître : Le roman des Goscinny aux éditions Grasset le 28 août 2019, ainsi qu'une biographie dessinée de la pionnière du cinéma Alice Guy et NICO, du Velvet Underground... avec José-Louis Bocquet !

Une femme exceptionnelle : Lisa Spurio

Lisa Spurio a réalisé son rêve : devenir comédienne ! Depuis "avant son bac", elle fait du théâtre et sait que ce sera son métier... elle commence le cirque à 6 ans, le théâtre en ateliers à 12 ans et continue au lycée avec la Compagnie "On va y arriver" qui se produit pendant 5 ans sur la Péniche Antipode à Paris et au Festival d'Avignon. Conservatoire, licence d'études théâtrales... elle suit diverses formations et stages de comédienne et joue Nique sa mère la réinsertion, le spectacle qui casse tout, à Avignon... gros succès 2018 ! Lisa Spurio encontre le metteur en scène Matthieu Hornuss qui la choisit pour jouer Hermia dans le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare qu'elle va jouer pour la dernière fois...

►► VOIR ! ''Le songe d'une nuit d'été'' par la troupe de Mathieu Hornuss, mardi 25 juin à 20H au Théâtre du Ranelagh dans le cadre du premier Festival 16Arts.

►► _Nique sa mère la réinsertion_au Théâtre de l'Etoile du Nord 9 & 10 juilletau Festival On n'arrête pas le théâtre et au Festival de Théâtre de rue d'Aurillac du 21 au 24 août.

►► Son prochain spectacle Mille milliards de soleils sera joué du 6 au 11 novembre à 20H30 au Théâtre de la Reine blanche.

C'était la dernière émission... la der des der ! Nous vous souhaitons un bel été et un bon dimanche !