Daniel Morin reçoit Julia Sedefdjian, la plus jeune chef étoilée* de France qui va prendre son envol et Ovidie qui porte un regard sur la sexualité qui peut permettre de retrouver sa liberté !

Une émission construite avec la complicité d' Albert Algoud et ses amis : le Père Albert et Jean-Jean-Pierre Coffe, et Hervé Pauchon.

"Vous Les Femmes" de gauche à droite : Ovidie, Hervé Pauchon, Albert Algoud, Julia Sedefdjian, Daniel Morin. © Radio France / Christine Kern

L'édito de Daniel Morin

Aujourd'hui, dimanche 24 décembre, je vais bien. Enfin bien… je vais pas mal… Cette semaine, le président Macron s’est exprimé à la télé. Une interview menée par le brillant Laurent Delahousse qui posait parfaitement les questions que souhaitait le Président. Une interview pas conventionnelle en marchant dans les couloirs de l’Elysée. On devrait essayer nous aussi. On recevrait les invités à l’entrée de Radio France, Porte A. On irait faire un petit tour à France Info pour avoir leur avis sur l’actu. On irait faire coucou aux gens de France Culture, histoire d’avoir l’air sérieux. On passerait par Mouv’ pour faire jeune. Un petit stop à la Cafèt, on sait recevoir ! Pendant tout ce temps, on poserait les questions que nos invités nous auraient envoyées par mail la veille. Et hop ! sortie porte B, histoire de varier les plaisirs ! En même temps le dimanche, y a les animateurs du week-end qui ont picolé tout le Samedi et qui dorment à même le sol, ça fait désordre ! Imagine, tu tombes avec tes invités sur Augustin Trapenard à poil dans les couloirs, en train de beugler "mais elle est où ma bouteille de rhum", ça fait plus que désordre. En même temps, c’est un peu ça le service public. Surtout sur France Info !

Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, qu'aux femmes exceptionnelles bien sûr.

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle, Julia Sedefdjian, la plus jeune Chef étoilée de France. Après avoir commencé son apprentissage à 14 ans, elle est récompensée par la médaille d'or régionale des Meilleurs Apprentis de France. Julia quitte son sud natal et débarque à Paris à 17 ans où elle trouve un boulot de commis dans les cuisines des Fables de la Fontaine qui détient une étoile au guide Michelin, puis devient second et à 20 ans, remplace le Chef ! Passionnée et épanouie à travers une cuisine aux racines profondes et affirmées, c'est avec son amour du métier qu'en 2016, elle décroche son étoile et conserve l'étoile du restaurant ! Chapeau et bonne route à Julia Sedefdjian partie pour une nouvelle aventure, SON restaurant "Baïeta" ("P'tit bisou"en patois niçois !) qui ouvre très prochainement au 5 rue de Pontoise à Paris 5ème.

Et une autre femme exceptionnelle, Ovidie, réalisatrice, qui après avoir débutée comme actrice de films X, passe derrière la caméra et devient productrice, journaliste et auteur de plusieurs livres. Elle partage son regard sur la sexualité à travers son nouveau livre décomplexant et déculpabilisant "Libres ! Manifeste pour s'affranchir des diktats sexuels" aux éditions Delcourt - Collection Tapas, et écrit et réalise "Là où les putains n'existent pas", un documentaire sur la société suédoise et sa politique abolitionniste, qui sera diffusé sur Arte en 2018.

Le Programme

Les chroniques d'Albert Algoud :

Le Père Albert présente Julia Sedefdjian et Ovidie

Julia Sedefdjian et Ovidie Jean-Jean-Pierre Coffe fait la promo des invitées.

L'intérisation d'Ovidie et Julia Sedefdjian par Daniel Morin

Les micro-trottoir décalés d'Hervé Pauchon : "Resto bio" et "Initiation à la sexualité"

►►► Le nouveau livre d'Albert Algoud : "Les cœurs simples" vient de paraître aux éditions Casterman. Les bénéfices de cet ouvrage seront reversés à La Bonne Aventure, fondation d'aide aux personnes atteintes d'autisme. (La Bonne Aventure. 13/15 rue André Lefebvre -75015 Paris ou courriel ici)

Bon dimanche et JOYEUX NOËL ! ^^