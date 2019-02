Daniel Morin reçoit deux femmes exceptionnelles, Catherine Ceylac, libérée du petit déjeuner ! et libre d'avoir plein d'idées, et Isabelle Carré, plutôt à l'heure de l'apéro, où humour et amour se conjuguent dans l'ivresse de "La Dégustation"...

Isabelle Carré : "In vino veritas...il y a des rires fous... des fous rires !" © AFP / Xavier Leoty

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪♫ ... et ce dimanche :

"Vous Les Femmes", de g. à d. : Albert Algoud, Isabelle Carré, Daniel Morin, Catherine Ceylac © Radio France / Christine Kern

• Le sketch d'Albert Algoud : Jean-Dominique Besnéhard présente Isabelle Carré et Catherine Ceylac

• L'intérisation des invitées par Daniel Morin

• Le billet d'Albert Algoud : "Il était une femme... Séverine''

• Et bien sûr, les interviews de deux femmes exceptionnelles :

Catherine Ceylac © GettyImages / Isabelle Carré © Carole Bellaiche

Une femme exceptionnelle : Isabelle Carré

Actrice, Metteure en scène, auteure d'un premier livre Les Rêveurs... Après Se souvenir des belles choses de Zabou Breitman avec Bernard Campan (César de la meilleure actrice en 2003), L'hiver sous la table de Roland Topor (Molière de la meilleure comédienne en 2004), Les émotifs anonymes de Jean-Pierre Améris en 2010 : morceaux choisis d'une liste de films et de pièce de théâtres impressionnante, Isabelle Carré revient sur les planches avec Bernard Campan dans une comédie pétillante et touchante où humour et amour se partagent dans une cave à vins pour une bonne dégustation : LA dégustation !

►La dégustation, une comédie romantique écrite et mise en scène par Ivan Calbérac avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra, Eric Vielard et Olivier Claverie, au Théâtre de la Renaissance ➤ 30 juin 2019.

► Isabelle Carré est la présidente du jury du Grand Prix Poésie RATP 2019 avec France Inter

► Les rêveurs d'Isabelle Carré, paru aux éditions Grasset en 2018, vient d'être publié aux éditions Le Livre de Poche, un premier roman qui a reçu plusieurs prix.

Une femme exceptionnelle : Catherine Ceylac

Comédienne, Journaliste, Productrice, Animatrice et Icône de la télévision... Après des débuts prometteurs au théâtre : un premier rôle dans Les Troyennes d'Euripide, une arrivée à Paris avec des débuts à Radio Bleue, à France Inter, une entrée à Antenne 2, un vol sur Alpha Jet de la patrouille de France !, Catherine Ceylac crée en 1996 un nouveau concept d'émission : Thé ou Café tous les samedis et dimanches matin sur France 2.

Après plus de 22 ans d'interviews et 1752 émissions Thé ou Café, Catherine Ceylac, l'amie du petit déjeuner, a pris son dernier thé le 1er décembre 2018... des années qu'elle regarde avec un grand enthousiasme et un sourire permanent malgré le clap de fin non souhaité. Catherine Ceylac retrouve sa liberté, sa liberté de choisir de nouvelles aventures... A suivre.

➤ A la fin des ses émissions "hors du temps" de la semaine, elle proposait à ses invités une séquence "dos à dos", Daniel Morin lui a proposé une séquence "joue contre joue"...

Séquence "Joue contre joue" Daniel Morin & Catherine Ceylac © Radio France / Christine Kern

C'est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

Programmation musicale

Générique : Julio Iglesias – Vous les femmes

The Blaze "She"

Souvenir musical de Catherine Ceylac : Police / Sting "Roxane"

: Police / Sting "Roxane" Souvenir musical de Isabelle Carré : David Bowie en concert à l'Olympia 1er juillet 2002

David Bowie en concert à l'Olympia 1er juillet 2002 Feu Chatterton "L'ivresse"

Générique fin : Metronomy – The End Of You Too

