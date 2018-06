Daniel Morin reçoit Laura Flessel, Ministre des sports, Championne Olympique, championne du Monde, championne d'Europe...! qui fait un point très sport sur tous les projets et événements, et Céline Géraud, Journaliste du magazine "Tout le Sport" sur France 3, qui le conjugue au quotidien...

L'édito de Daniel Morin

Aujourd’hui Dimanche 24 juin, je vais bien… Enfin bien… je vais pas mal… Aujourd’hui, c’est la journée mondiale anti-contrefaçon. Alors là, je vais vous dire une bonne chose. Moi, la contrefaçon, je suis carrément POUR. La contrefaçon, c’est pour beaucoup le seul moyen de s’offrir des objets de valeurs sans se ruiner. Non, parce que c’est bien joli un sac à 10.000 € ou une montre à 50.000 €, mais comment se les offrir si on n’est pas footballeur ou proxénète ? Et encore je m’avance, je ne connais pas de footballeurs ! Non mais, heureusement que la contrefaçon est là pour démocratiser le bon goût !

Tiens, puisqu’on parle de "bon goût" : Bon anniversaire à Glenn Medeiros qui fête aujourd’hui ses 48 ans ! Comment ça, qui c’est Glenn Medeiros ? Mais enfin "Nothing gonna change my love for you", ce tube incontournable que de façon fort sournoise, voire mesquine, notre bien aimée réalisatrice Marie-Annick Raimbault qualifie de "sous Wham". Quelle femme cruelle !

Sinon cette semaine, il y a les épreuves du Bac. Le bac, le diplôme qui fait de vous un étudiant, donc un pauvre, un pauvre qui va faire des études pour essayer de devenir riche une fois vieux, et riche, le bachelier se dira qu’il était plus heureux quand il était jeune et pauvre ! Dans ces conditions, c’est à se demander si ça vaut pas mieux de rater son bac, histoire de n’avoir aucun regret une fois vieux !

Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, qu'aux femmes exceptionnelles bien sûr.

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle... Laura Flessel, Ministre des Sports, Escrimeuse [Epéiste], double Championne olympique en 1996 à Atlanta, double Championne du monde en 1998, Championne d'Europe, de Guadeloupe, de France, Porte-Drapeau... et maman, qui vient nous parler du développement du sport féminin à travers la Conférence permanente du sport féminin, les prochains Championnats d'Europe féminin de Handball [la 13ème édition se déroulera du 29 novembre au 16 décembre en France qui l'accueille pour la première fois de son histoire], la Coupe du monde de Football féminin, en France du 7 juin au 7 juillet 2019, et la prochaine Fête du Sport du 21 au 23 septembre en partenariat avec Radio France [surtout le 23 septembre, la course Vertigo = monter à pied... les 22 étages de la Tour de la radio !]

Et une autre femme exceptionnelle, Céline Géraud, , 6ème Dan de Judo et journaliste sportive, Championne d'Europe de Judo en 1984 et vice-championne du monde en 1986... Le 5 janvier 2013, son rêve de gosse se réalise... présenter Stade 2, l'émission culte de sport qui lui a donné envie de devenir journaliste et reporter ! Très fière de prendre les clés du vaisseau amiral du sport... elle est la première femme qui présente un magazine de sports à la télévision. Céline savoure sa chance et s'acharne à faire évoluer l'émission durant 4 ans.

En 2017, elle cède la présentation de Stade 2 pour prendre celle de Tout le sport sur France 3 le week-end : _"Avec 1 750 000 téléspectateurs... on est sur un 400 m haies ! _Elle a présenté les JO d'hiver à Pyeongchang, les Internationaux de Tennis à Roland Garros... Céline Géraud est aux commandes de l'émission Tout le sport sur France 3 tous les jours à 20H05.

