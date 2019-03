Daniel Morin reçoit 2 femmes exceptionnelles, Lou Doillon qui repart sur les routes avec un magnifique troisième album "Soliloquy", et Charlotte Saliou, artiste clown et comédienne qui joue dans une pièce déjantée, au Théâtre Antoine : "Garden Party"... qu'il ne faut absolument pas louper !

Lou Doillon en tournée : "Je chantais "Mercedes Benz" de Janis Joplin dans la voiture avec mon père !" © Getty / GettyImages

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪♫ ... et ce dimanche :

"Vous Les Femmes", de g. à d. : Albert Algoud, Charlotte Saliou, Daniel Morin, Lou Doillon © Radio France / Christine Kern

• Le sketch d'Albert Algoud : Jean-Jack Lang présente Charlotte Saliou et Lou Doillon

• Et bien sûr, les interviews de deux femmes exceptionnelles :

Charlotte Saliou © Laetitia Piccareta / Lou Doillon © Craig McDean

Une femme exceptionnelle : Lou Doillon

Artiste, auteure-compositrice-interprète, musicienne, mannequin, comédienne, styliste, dessinatrice... et bilingue ! Après plusieurs films, une incursion dans le monde de la mode, deux albums, une Victoire de la musique et déjà beaucoup de concerts, Lou Doillon se concentre dans son univers musical : elle a écrit et composé entièrement ce troisième album Soliloquy, épaulée par Dan Levy (du groupe The Do) et Benjamin Lebeau (de The Shoes). Un nouvel album plus pop, plus radieux, plus personnel. L'artiste a posé sa guitare et assume la responsabilité totale de ses nouvelles chansons. Alors, Lou Doillon deviendrait-elle chanteuse à plein temps ?!

"C'était la dernière étape nécessaire pour m'asseoir dans mon métier de chanteuse et musicienne"

►►► Nouvel album Soliloquy, Barclay / Universal, sortie 1er février 2019

►►► En Tournée : France, Belgique, Luxembourg, USA, Canada... et le 16 mai à l'OLYMPIA !

Une femme exceptionnelle : Charlotte Saliou

Comédienne, Clown, burlesque, cirque & cabaret, metteure en scène, chanteuse lyrique et danseuse, Charlotte Saliou nous emporte dans son tourbillon de vie... Après des débuts prometteurs en chant lyrique (et un 1er Prix de conservatoire), elle se passionne dans l'exploration du jeu clownesque, burlesque et se révèle dans la comédie physique alliant le comique au tragique. Théâtre de rue, Clown - elle l'est toujours ! -, la signature d'un "seule en scène" : Jackie Star, l'élégance et la beauté, elle co-créée ElianeS, met en place des cabarets joyeux, drôles et fous avec son acolyte Lula Hugot alias Maria Dolorès, et dirige des mises en scène.

Elle fait partie de la Compagnie N°8 qui a investi la scène du Théâtre Antoine dans un délire "aristo-punk" nommé Garden Party, mis en scène par Alexandre Pavlata. Un spectacle fou, absurde, hybride où vous reconnaitrez les Monthy Python, Tarantino et même Nadine de Rotschild... une farce féroce, grotesque où se mèlent cirque, opéra et danse... une soirée extraordinaire et totalement déjantée !

►►► Garden Party au Théâtre Antoine ► 13 avril... Prolongations à prévoir !

C'est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

L'aimée de Renée Vivien (Editions Talents Hauts, collection Les Plumées, mars 2019)

de Renée Vivien (Editions Talents Hauts, collection Les Plumées, mars 2019) Isoline de Judith Gautier (Editions Talents Hauts, collection Les Plumées, mars 2019)

Programmation musicale

Générique de l'émission : Vous les Femmes de Julio Iglesias

de Julio Iglesias Lou Doillon "Too much"

Extraits Album Soliloquy : "All these nights" - "Soliloquy" - "Flirt" - "It's you" feat Cat Power.

Souvenir musical de Lou Doillon : Rage against the machine "Killing in the name" & Janis Joplin "Mercedes Benz"

: Rage against the machine "Killing in the name" & Janis Joplin "Mercedes Benz" Souvenir musical de Charlotte Saliou : Alice Bonheur : Madame Phidias dans l'opérette "Phi Phi" de Henri Christiné & A. Willemetz. 1919.

Alice Bonheur : Madame Phidias dans l'opérette "Phi Phi" de Henri Christiné & A. Willemetz. 1919. Générique fin : Metronomy – The End Of You Too

