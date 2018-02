Daniel Morin reçoit Marianne James, toujours sur les routes de France... qui nous parle de sa vie dans un grand éclat de rire, et IBEYI, les soeurs jumelles Lisa-Kaindé et Naomi, franco-vénézuelo-cubaines, qui tournent toujours autour du monde avec quelques étapes en France en ce joli mois de mars...

Une émission construite avec la complicité d'Albert Algoud et ses amis : Jean-Philippe Manoeuvre et le maréchal Ganache, et Hervé Pauchon.

Vous Les Femmes, de gauche à droite, Maya Diaz, Lisa-Kaindé Diaz, Daniel Morin, Naomi Diaz, Marianne James, Albert Algoud, Hervé Pauchon, Anthony Bellanger © Radio France / Christine Kern

L'édito de Daniel Morin

Aujourd'hui, dimanche 25 février, je vais bien... Enfin bien, je vais pas mal… Aujourd’hui c’est la St Roméo. Du coup, j’ai une pensée pour toutes les Juliette qui aujourd’hui vont se trimbaler les humeurs de leurs compagnons qui, sous prétexte de célébration calendaire, ne vont rien foutre de la journée et se faire servir comme des Pacha alors que eux, le 30 juillet, qu’est-ce qu’ils ont fait pour la Sainte Juliette ? hein ? Qu’est ce qu’ils ont fait les Roméo ? Et ben, rien comme d’hab ! Les mecs mériteraient tous de se faire larguer le jour de la Saint Roméo. Aujourd’hui, c’est aussi le jour de la fête nationale du Koweït ! Alors OK c’est méga cool, mais entre nous, qu’est-ce qu’on en a à foutre du Koweït ? Hein, qu’est-ce qu’on en a à faire ? Et ben rien : rien du tout, que dalle, et on a bien raison parce que, excusez-moi, mais le 14 juillet dernier, j’ai pas entendu beaucoup de Koweïtis à la radio dire haut et fort « Hey, au fait les amis on est le 14 juillet, c’est la fête nationale française. Bonne fête à tous les amis français ! » Non, je n’ai rien entendu de la sorte ! Aujourd’hui encore, et là « Alléluia » bonne nouvelle, c’est le 61ème anniversaire de Pour le plaisir d’Herbert Léonard. Ahhhh nom de dieu, Herbert ! 61 ans… Tu fais tellement plus avec ta peau de lépreux et tes yeux de lézard ! Et enfin, grosse ombre au tableau, et ici nous sommes plusieurs à avoir les larmes aux yeux, tous les 25 février, aujourd’hui, il y a 96 ans tout juste, un homme qui avait tant fait pour démocratiser l’usage de la cuisinière nous quittait, Landru était guillotiné !

Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, qu'aux femmes exceptionnelles bien sûr.

Marianne James © Stéphane Berthelot / IBEYI © David Uzochukwu

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle... Marianne James, Actrice, auteur-compositrice-interprète et guitariste... une artiste complète ! Après les belles soirées de présentation de l'émission "Prodiges" sur F2 cet hiver, elle parcourt encore les routes avec son spectacle musical déjanté "Miss Carpenter" et prépare le 2ème album de "Tatie Jambon" qui sortira en octobre pour les enfants et les parents !

Encore quelques bonnes soirées avec "Miss Carpenter" : le 5 Avril à Béziers - 6 Avril à Laudun - 7 Avril à Palavas les Flots - 15 Avril à Abbeville... avant les dernières, les ultimes au Théâtre de la Tête d'Or à Lyon les 17, 18, 19, 20 avril.

Et deux autres femmes exceptionnelles, IBEYI.

IBEYI, cela veut "jumeaux" en yoruba, la langue d'origine africaine importée à Cuba, et les jumelles, même si nées à Paris, sont les filles de Miguel Aurelio Diaz, dit "Anga Diaz", le percussionniste cubain de Buena Vista Social Club trop tôt disparu, et de Maya, leur maman franco-vénézuélienne, manageuse et 1ère fan, d'où ce joli nom pour un duo exceptionnel !

Après un premier album éponyme en février 2015, plébiscité internationalement et signé sur le label XL Recordings, un 2ème album "Ash" est sorti fin septembre 2017. Cette nouvelle énergie dans la musique d'IBEYI reflète leurs deux années de tournée, de rencontres (Prince, Beyoncé, Quincy Jones...), de nouvelles expériences, de vie, tout simplement. Chantées en anglais, en espagnol et en yoruba, les chansons d'Ash parlent du racisme, des femmes, des violences policières, de la transmission, du courage et du réconfort sur un album qui se danse et qui s'écoute...

En tournée mondiale depuis septembre, heureuses de voir le public chanter tous les soirs "We are deathless" (sur l'album Ash), elles seront en France pour quelques dates en mars, quelques festivals et aussi une date exceptionnelle à l'Olympia le 16 octobre 2018.

►►► Tournée IBEYI

Le programme

Les chroniques d'Albert Algoud

Jean-Philippe Manoeuvre présente Marianne JAMES et IBEYI

présente Marianne JAMES et IBEYI Le Maréchal Ganache fait la promo de IBEYI et Marianne JAMES

L'intérisation des invitées par Daniel Morin

La chronique d'Anthony Bellanger

Le micro-trottoir décalé d'Hervé Pauchon

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, quelques centilitres de bonheur, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour... ♪♫

C’est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

►►► Le nouveau livre d'Albert Algoud : "Les coeurs simples" est paru aux éditions Casterman. Les bénéfices de cet ouvrage seront reversés à La Bonne Aventure, fondation d'aide aux personnes atteintes d'autisme. (La Bonne Aventure. 13/15 rue André Lefebvre -75015 Paris ou courriel ici)

Programmation musicale

Générique Vous les femmes - Julio Iglesias 'Vous les femmes"

Extrait Herbert Léonard "Pour le plaisir"

Grandmasterflash / The Furious Five "The message"

Extrait Bob Marley "Is this love"

Extrait IBEYI "We are deathless"

IBEYI "I wanna be like you"

