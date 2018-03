Daniel Morin reçoit Marlène Schiappa, Secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui parle de son projet de loi et de bien d'autres choses, et Anne-Alexandrine Briand alias Double A, "AA", qui, face à la maladie de la sclérose en plaques, a pris le parti d'en rire et de l'afficher sur scène.

Marlène Schiappa, Secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes de les hommes. © AFP / Ludovic Marin

Emission construite avec la complicité d'Albert Algoud et ses amis : Jean-Jack Lang et Jean-Jean Michel Apathie, et Hervé Pauchon.

"Vous Les Femmes", de gauche à droite : Marlène Schiappa, Daniel Morin, Albert Algoud, Hervé Pauchon et, au centre, Double A alias Anne-Alexandrine Briand - Mars 2018. © Radio France / Christine Kern

L'édito de Daniel Morin

Aujourd’hui Dimanche 25 mars je vais bien… Enfin bien… je vais pas mal… Cette semaine, bon an mal an, même si c’était pas génial, j’ai quand même beaucoup moins galéré que Nicolas Sarkozy. Purée ! Nico en garde à vue comme un débutant de la corruption ! "Mais enfin Nico, même Balkany il se retrouve pas en garde à vue. Qu’est ce qui s’est passé ? Oh le pauvre petit, il a probablement été martyrisé par des policiers indélicats. En plus, comme il est teigneux, il a dû se retrouver attaché au radiateur comme un dealer". Heureusement que tout va s’arranger à partir d’aujourd’hui !

Oui, ce dimanche 25 mars, c’est le début de la semaine sainte : C’est le Dimanche des Rameaux. Un dimanche des rameaux pour nous rappeler Jésus rentrant de façon triomphale dans Jérusalem. Bref, tout ne va pas bien, mais si c’est le début de la semaine sainte, on est quand même un peu plus rassuré !

Sinon à part ça aujourd’hui, c’est la journée de la procrastination et vous savez ce que je vais faire pour fêter la procrastination ? Ben je vous dirai ça plus tard !

Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, qu'aux femmes exceptionnelles bien sûr.

Marlène Schiappa © Benoit Granier - Matignon / Double A alias Anne-Alexandrine Briand © Benjamin Danet

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle... Marlène Schiappa, Secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui vient de présenter son projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, au Conseil des ministres.

Passionnée par l'égalité et la lutte contre les discriminations, et très investie, Marlène Schiappa est aussi Maman, blogueuse - a créé le réseau "Maman travaille" en 2008 -, conférencière et romancière. Elle vient également parler de son nouveau livre : "Le deuxième sexe de la démocratie" qui vient de paraître aux éditions de l'Aube : la Secrétaire d’État dresse un constat sans concession et énumère une série de propositions (prévention, identification, formation, investissements, soutien) destinées à faire bouger les choses. Un essai écrit pour l’action alors que la parole des femmes se libère.

Un autre livre de Marlène Schiappa : "La culture du viol" paru en 2017, vient d'être réactualisé et paraît en poche aux éditions de l'Aube.

Et une autre femme exceptionnelle, Double A alias Anne-Alexandrine Briand. Après de brillantes études, elle est devenue avocate et a pu exercer quelques années, mais par la force des choses ou plutôt de la maladie, elle a dû interrompre son activité professionnelle et a décidé de mettre sur scène la vie avec une sclérose en plaques, dans tous ses effets et impacts sur le quotidien, humour noir compris, dans un spectacle de sketchs intitulé "Spectacle de malAAde !’’

11 ans (avec la Sclérose en plaques) c'est long... alors pour mettre un peu de piment dans leur relation, elle a décidé de l'afficher sur scène. Pendant une heure, Double A vous entraîne dans son univers où se croisent handicap, hôpitaux, organismes sociaux, médecins, infirmiers... Avec son humour grinçant et cynique, des situations absurdes et pourtant réalistes et universelles, des pensées délirantes, du croquant et du croustillant, elle vous transmet avec passion son énergie et sa force de vie... pour tous, malades ou pas !

"Spectacle de malAAde" au Théâtre de Ménilmontant à Paris : 27 mars et 12 avril à 20H30 et le 13 mai à 18H... et au Festival Off d'Avignon les vendredis, samedis et dimanches de Juillet au Grand petit Théâtre à 14H47 ☺ La page fb de DOUBLE A.

Le Programme

Les chroniques d'Albert Algoud

Jean-Jack Lang présente Marlène Schiappa et Double A.

présente Marlène Schiappa et Double A. Jean-Jean-Michel Apathie fait la promo de Double A. et Marlène Schiappa

L'intérisation des invitées par Daniel Morin

Le micro-trottoir décalé d'Hervé Pauchon

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, quelques centilitres de bonheur, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour... ♪♫

C’est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

"Olympe de Gouges" de Catel et Bocquet (Editions Casterman, mars 2018)

"Betty Boob" de Véro Cazot et Julie Rocheleau (Editions Casterman, mars 2018)

►►► Le nouveau livre d'Albert Algoud : "Les coeurs simples" est paru aux éditions Casterman. Les bénéfices de cet ouvrage seront reversés à La Bonne Aventure, fondation d'aide aux personnes atteintes d'autisme. (La Bonne Aventure. 13/15 rue André Lefebvre -75015 Paris ou courriel ici)

Programmation musicale

Générique Vous les femmes - Julio Iglesias 'Vous les femmes"

M83 "Do it, Try it"

Extrait Véronique Sanson "Chanson sur ma drôle de vie"

Extrait Amy Winehouse "Rehab"

Nakhane "Clairvoyant"

Bon dimanche ^^