Daniel Morin reçoit deux femmes exceptionnelles, Liliane Rovère qui partage sa vie jazzy et intense dans "La folle vie de Lili", et NACH qui raconte "L'Aventure", la sienne, dans un nouvel album et un court-métrage musical, à suivre dans les pas de sa Tournée !

Liliane Rovère : "Je marche pour avancer !" © AFP / Ekaterina Chesnokova / Sputnik.

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪♫ ... et ce dimanche :

"Vous Les Femmes", de g. à d. : Albert Algoud, NACH, Daniel Morin, Liliane Rouvère © Radio France / Christine Kern

• Le sketch d'Albert Algoud : Jean-Dominique Besnehard présente Liliane Rovère et Nach

• L'intérisation des invitées par Daniel Morin

• Le billet d'Albert Algoud : "Il était une femme... Bessie Coleman''

• Et bien sûr, les interviews de deux femmes exceptionnelles :

NACH © Margaux Shore / Liliane Rovere © Stéphane de Bourgies

Une femme exceptionnelle : NACH

Chanteuse, auteure, compositrice, musicienne (piano, basse, batterie !), réalisatrice, NACH - pseudonyme composé des lettres d'Anna, son prénom, et de Chédid, son nom - écrit ses premiers poèmes avec le stylo-plume et le cahier offerts par sa grand-mère, la poétesse Andrée Chédid, poèmes qui deviendront des chansons... Après s'être initiée au théâtre, au chant lyrique et aux claquettes, elle écrit une chanson, sort quelques EP, et son premier album éponyme NACH en 2015, en même temps que l'album familial Louis, Mathieu, Joseph et Anna Chédid, suivis de deux tournées parallèles !

NACH publie son deuxième CD L'Aventure, réalisé et arrangé par _Joseph Chédid_, son frère et complice, et le Court-métrage musical L'Aventure qu'elle a imaginé, réalisé par le cinéaste Nicola Bary.

🎧 ECOUTER | CD L'Aventure - Polydor / Universal, 24 mai 2019

►► VOIR ! L' Aventure de NACH, la poétique épopée d'une enfant devenue femme, devenue vieille dame. Devenue elle-même... : le court-métrage de trois clips des chansons Moi tout à toi, Allo, Dans les yeux de ma mère... imaginé par Nach, réalisé par Nicolas Bary.

CONCERTS ► 28 Mai 2019 au Théâtre de l'Athénée ► 18 novembre, au Trianon.

►► Partir en tournée avec NACH : toutes ses dates de concert !

Une femme exceptionnelle : Liliane Rovère

Actrice, réalisatrice, auteure... d'une vie à multiples facettes. Les quatre jumelles de Copi en 1974 à Paris, la pièce de sa vie !, la femme de Depardieu dans Buffet froid de Bertrand Blier, sur les écrans fin 1979, le film Voyages d'Emmanuel Finkiel en 1999... juste quelques dates-clés de sa vie ! Et puis... Liliane Rovère joue Arlette, un des agents artistiques de la Série Dix pour cent sur France 2.

Liliane Rovère a joué dans plus de cinquante films de cinéma mais aussi au théâtre et pour la télévision. Elle vient d'écrire ''La folle vie de Lili''... où elle rencontre Chet Baker, Boris Vian, James Dean, Serge Gainsbourg et Jane Birkin, Maria Casares... une vie jazzy avec des histoires qui font rêver ou pleurer.

« La rencontre fut électrique (...) Chet (Baker !) était beau garçon, conscient de son charme, style ado, un peu voyou, et déterminé à soulever cette Parisienne si peu américaine qui ne protestait pas. Il me plaisait, j’étais flattée, et comme toujours je ne pensais pas plus loin que le jour même… »

📖 LIRE | La folle vie de Lili - Editions Robert Laffont, avril 2019

►► Bientôt au cinéma : Liliane Rovère joue Tata Simone dans Roxane, le film de Mélanie Auffret avec Guillaume de Tonquédec, Léa Drucker, Kate Duchene, Michel Jonasz, J-Yves Lafesse... et les poules bio de Bretagne ! A l'affiche le 12 juin 2019.

C'est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

Bon dimanche !