Daniel Morin reçoit deux femmes exceptionnelles, Madame la ministre des sports, Roxana Maracineanu, première française Championne du monde de natation (200m dos) en 1998 et médaille d'argent aux JO 2000 de Sydney, et Arielle Dombasle qui réalise qu'elle vient de réaliser son cinquième film : "Alien Crystal Palace"… !

Roxana Maracineanu : "Etre Ministre, c'est une vraie compétition, une grande école !" © AFP / Raymond Roig

À l'antenne

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪♫ ... et ce dimanche :

"Vous Les Femmes", de g. à d. : Daniel Morin, Roxana Maracineanu (Ministre des sports), Anthony Bellanger, Albert Algoud © Radio France / Anne Audigier

• Le sketch d'Albert Algoud : Jean-Philippe Manoeuvre et Jean-Dick Rivers présentent Roxana Maracineanu et Arielle Dombasle

• L'intérisation des invitées par Daniel Morin

• La chronique d'Anthony Bellanger, Journaliste et chroniqueur éditorialiste international

• Le billet d'Albert Algoud : "Il était une femme... Jeanne Labrosse-Garnerin''

• Et bien sûr, les interviews de deux femmes exceptionnelles :

Roxana Maracineanu, Ministre des sports © Ministère des sports / Arielle Dombasle © Marcus Mam

Une femme exceptionnelle : Roxana Maracineanu

Nageuse française, Championne de France, Championne d'Europe, Championne du monde du 200m dos 1998, Médaille d'argent du 200m dos aux JO de Sydney 2000, Conseillère régionale d'Ile de France (2010-2015) et Ministre des Sports depuis le 4 septembre 2018...

Roxana Maracineanu,Ministre des Sports, a beaucoup de sujets qui lui tiennent à coeur, notamment : le développement du sport dans le quotidien des français et en particulier chez les enfants, la place de la femme dans le sport, et la sécurité des personnes : lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport, sécurité des pratiquants sur les terrains de sport, lutte antidopage...

Je voudrais apporter ce que je suis au service des missions qui me sont confiées...

►► Week-end SPORT FEMININ TOUJOURS les 9 & 10 février en partenariat avec le CSA. Les médias se mobilisent pour mettre en valeur le sport féminin et programment des compétitions et des reportages mettant en avant les femmes dans le sport.

►► "J'peupa, G piscine !", association, créée par Roxana Maracineanu, qui propose une nouvelle approche de l'apprentissage de la natation aux familles.

Une femme exceptionnelle : Arielle Dombasle

Artiste, chanteuse, actrice, scénariste et réalisatrice de nombreux vidéo-clips et de films, Arielle Dombasle vient de réaliser un nouveau film : "Alien Crystal Palace", " dans les salles.

Après avoir rencontré Bernard-Henry Levy, réalisé son 1er film Chassé-Croisé en 1982, chanté pour la première fois à l'Olympia au Printemps 2005, fait ses premiers concerts à Broadway en 2006, Arielle Dombasle présente son nouveau film "Alyen Crystal Palace" avec elle-même, Nicolas Ker, Michel Fau, Asia Argento, Joséphine de la Baume, Joana Preiss... et la participation de Jean-Pierre Léaud.

"Un film baroque, burlesque, brutal, une tragédie musicale (musique de Nicola Ker)... un film psychédélique !"

C'est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

"Championnes'' de Lorraine Kaltenbach et Clémentine Portier-Kaltenbach (Editions Arthaud Poche, janvier 2019)

"Nick Cave. Mercy on me'' de Reinhard Kleist (Editions Casterman , août 2018)

Programmation musicale

Générique : Julio Iglesias – Vous les femmes

Shaggy "Boombasticé"

Souvenir musical de Roxana Maracineanu : Men at work "Down and under"

: Men at work "Down and under" Souvenir musical de Arielle Dombasle : La Bamba

: La Bamba Julio Iglesias & Arielle Dombasle "Quizas, Quizas, Quizas"

Générique fin : Metronomy – The End Of You Too

Bon dimanche ♫☼