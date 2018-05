Daniel Morin reçoit Anne Baquet, soprano, à l'affiche du spectacle "ABCD'Air" au Lucernaire et Isabelle Sarfati, chirurgienne, auteure de "Histoires plastiques" (Stock)

.

Le plateau de Vous les femmes ce dimanche ! Avec, de gauche à droite : Isabelle Sarfati, Hervé Pauchon, Daniel Morin,Albert Algoud et Anne Baquet © Radio France / Sophie Hoffmann

L'Edito de Daniel Morin

Aujourd’hui Dimanche 27 Mai je vais bien… oui je vais bien, très bien même !

Aujourd’hui c’est la fête des mères.

Les mères, les mamans, les daronnes, celles sans qui nous ne serions pas. Celles à cause de qui vous nous supportez !

Qui y a t-il de plus doux qu’une maman ? Une maman à la peau des joues qui tombe avec grâce, une maman à la moustache clairsemée certes mais tellement soyeuse, le poil est rare mais chatoyant.

Les mamans c’est vrai qu’on a envie de les chanter et de les célébrer. C’est joli. On oublie que c’est con comme un tabouret et écrit avec les pieds mais c’est pour les mamans alors on est tolérant, on est tolérant surtout que parfois c’est interprété magnifiquement même si chez ma maman à moi pour être très honnête... si lumière il y a, l’ampoule est de basse consommation !

Sinon aujourd’hui, Alain Souchon a 73 ans... Alain Souchon qui lui aussi pense aux mamans avec "Allo maman bobo"

Sinon aujourd’hui c’est le début du tournoi de Roland Garros. Évidemment Roland Garros rendez-vous des espoirs déçus du tennis français qui galèrent sur les courts en terre battues et rendez-vous gagnant de sponsors internationaux qui s’encanaillent dans les loges ! Rendez vous dont - et là je serais très honnête - je me fous éperdument !

Le programme

Vous les Femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, qu'aux femmes exceptionnelles bien sûr. Avec aujourd'hui, Isabelle Sarfati, chirurgienne plastique qui n'hésite pas à tester les nouvelles pratiques... sur elle-même et qui publie le livre "Histoires plastiques" (Stock) !

Anne Baquet, soprano, nous parlera de son tout dernier spectacle déjanté et joyeusement réjouissant "ABC D'Air" au Lucernaire.

Isabelle Sarfati © Céline Nieszawer / Anne Baquet © DR Michel Nguyen

Programmation musicale :

Frankie goes to Hollywood "Relax"

King Tuff "Psycho Starr"

Loud "56K"

Souvenirs musicaux des invitées :

Anne Baquet : "Winter Morning" de Maria Schneider interprétée par Dawn Upshaw

Isabelle Sarfati : "Heroes" de David Bowie

Les chroniques d'Albert Algoud :

Jean-Jacques Lang et la chirurgie esthétique

et la chirurgie esthétique Jean-Philippe Manoeuvre sur les girls group

Les cadeaux d'Albert Algoud

"Epiphania" chez Casterman (tome 2) de Ludovic Debeurme

"Ma vie est tout à fait fascinante" chez Delcourt de Pénélope Bagieu

►► Le nouveau livre d'Albert Algoud : "Les coeurs simples" est paru aux éditions Casterman. Les bénéfices de cet ouvrage seront reversés à La Bonne Aventure, fondation d'aide aux personnes atteintes d'autisme. (La Bonne Aventure. 13/15 rue André Lefebvre -75015 Paris) ou courriel ici.