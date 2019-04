Daniel Morin reçoit deux femmes exceptionnelles, Anna Karina qui raconte sa vie en chansons dans l'album "Je suis une aventurière" et Marion Bartoli qui a posé sa raquette pour "Renaître" : un livre racontant sa vie sur les courts, avant de vivre sa vie tout court !

Anna Karina : "Je suis une aventurière... sous le soleil exactement !" © Valérie Archeno

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪♫ ... et ce dimanche :

"Vous Les Femmes", de g. à d. : Albert Algoud, Marion Bartoli, Daniel Morin, Anna Karina, Anthony Bellanger © Radio France / Christine Kern

• Le sketch d'Albert Algoud : Jean-Dominique Besnéhard présente Anna Karina & Marion Bartoli

• Fabrice Abgrall, journaliste au service des sports de Radio France, en Duplex.

• Anthony Bellanger, journaliste et chroniqueur éditorialiste international à France Inter

• L'intérisation des invitées par Daniel Morin

• Le billet d'Albert Algoud : "Il était une femme... Kathrine Switzer ''

• Et bien sûr, les interviews de deux femmes exceptionnelles :

Marion Bartoli © Eric Matheron-Balaÿ - Flammarion / Anna Karina ©Valérie Archeno

Une femme exceptionnelle : Anna Karina

Actrice, réalisatrice, chanteuse, écrivaine, artiste, Icône de la Nouvelle Vague, Muse, Egérie... le parcours d'Anna Karina est pluriel et la personne est belle !

En 1958, Coco Chanel la baptise Anna Karina puis elle rencontre Jean-Luc Godard ; en 1967, Serge Gainsbourg lui écrit Anna, une comédie musicale - dont le fameux titre Sous le soleil exactement... - ; elle réalise son premier film Vivre ensemble en 1973 et sort en 2000 son premier album avec Philippe Katerine, suivi d'une tournée mondiale. En 2018, parait l'album Je suis une aventurière... : quelques dates-clés d'une vie intense...

►► En février 2018, l'album Je suis une aventurière est publié à Balandras Editions, (EPM/Universal), Album qui va ressortir en disque vinyle le 12 juin prochain.

►► Balandras Editions

►► Une rétrospective est consacrée à Anna Karina par la Cinémathèque de Lisbonne du 2 au 11 mai 2019

Une femme exceptionnelle : Marion Bartoli

Vainqueur de Wimbledon le 6 juillet 2013 (après Amélie Mauresmo en 2006), finale commentée par Fabrice Abgrall, journaliste des sports à Radio France qui intervient en duplex dans l'émission... et Micro d'Or 2013 pour son commentaire !

Marion Bartoli a été N°1 Française, N°7 au meilleur classement mondial et vainqueur de 7 tournois WTA. Elle a écrit sa vie de Championne de tennis à 4 mains, avec Géraldine Maillet, et raconte SON histoire : son enfance, son adolescence et sa vie sur les courts, les routes et les tournois de tennis du monde entier...

Elle est aujourd'hui consultante en tennis pour la télévision dont la BBC (in English !), a créé sa ligne de bijoux, de vêtements, et a aussi organisé le lancement d'un yoghourt glacé à Wimbledon ! Elle coache de jeunes joueuses françaises.

►► Renaître de Marion Bartoli & Géraldine Maillet est paru le 24 avril 2019 aux éditions Flammarion

