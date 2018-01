Daniel Morin reçoit Isabelle Nanty, comédienne, metteuse en scène, qui nous raconte l'histoire des ''Tuche'' et Laura Laune, humoriste et "gentille petite fille'' qui se transforme en diable... sur scène !

Isabelle Nanty dans "Les Tuches 3" (dans les salles à partir du 31 janvier 2018) © Eskwad Pathe Films / Arnaud BORREL

Une émission construite avec la complicité d' Albert Algoud et ses amis : le Père Albert et Jean-Dominique Besnéhard, et Hervé Pauchon.

Vous Les Femmes, de gauche à droite : Hervé Pauchon, Albert Algoud, Laura Laune, Isabelle Nanty, Daniel Morin © Radio France / Christine Kern

L'édito de Daniel Morin

Aujourd'hui, dimanche 28 janvier, je vais bien... Enfin bien, je vais pas mal. Cette semaine les inondations ont touchées le pays. A Paris, la seine est montée, toutes les voies sur berge étaient fermées : pas de voitures, pas de vélos, c’était génial, j’ai redécouvert Paris, un Paris Nature. Les pieds dans 50 cm d’eau, je flânais tranquille, la pluie glaciale chargée de particules de carbone s’abattait sur mon crane dégarni, glaçant mes oreilles et mon nez. Les pieds trempés et gelés, je sentais arriver le rhume mais je m’en foutais, mon nez coulait comme un robinet mais j’étais bien. La faune et la flore reprenaient leurs droits et c’est avec tendresse que je voyais passer des branches arrachées et que je croisais des rats. L’appétit aiguisé par la marche et ce retour à la nature, je retrouvais mes sensations primitives. Attrapant un poisson mort à la dérive, je l’ai fait cuire à la flamme de mon briquet. Alors non, je n’ai pas été malade puisque j’ai quasiment immédiatement vomi la bête. C’était chouette !

Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, qu'aux femmes exceptionnelles bien sûr.

Isabelle Nanty © THOMAS SAMSON / AFP - Laura Laune © Julie Caught

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle... Isabelle Nanty, comédienne, réalisatrice et metteuse en scène (théâtre, one man show...). Tatie Danielle, Les Visiteurs, Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Les Profs et .... _Les Tuche_, un aperçu de tous ses films, enfin d'une partie ! Spontanée, généreuse, drôle, elle a été Prof. au Cours Florent et a révélé des comédiens à l'humour très ''nonsense'', elle a aussi réalisé son premier film au cinéma ''Le Bison (et sa voisine Dorine)''.

Isabelle Nanty vient nous raconter l'épopée de la Famille Tuche et le tournage du film ''Les Tuche 3 - Liberté, Egalité, Fraternituche'', film d'Olivier Baroux qui sort en salles le 31 janvier, avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Sarah Stern, Pierre Lottin et Théo Fernandez.

Et une autre femme exceptionnelle, Laura Laune, chroniqueuse, auteur et l'humoriste qui vient de remporter la saison 12 de La France a un incroyable talent avec son humour trash et cynique. Elle présente son One woman Show ''Le diable est une gentille petite fille''(coécrit avec Jérémy Ferrari) jusqu'à fin avril au Petit Palais des Glaces à Paris (complet) mais... prolongation à la Comédie de Paris du 3 mai au 30 juin 2018. Et en tournée dans toute la France en 2018 et aussi l'an prochain !

►►Toutes les dates de la tournée sur le site de Laura Laune

Le programme

Les chroniques d'Albert Algoud

Le Père Albert présente Isabelle Nanty et Laura Laune

présente Isabelle Nanty et Laura Laune Jean-Dominique Besnéhard fait la promo de Laura Laune et Isabelle Nanty

L'intérisation des invitées par Daniel Morin

Le micro-trottoir décalé d'Hervé Pauchon "Les Oscars pour les Tuche"

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, quelques centilitres de bonheur, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour... ♪♫♫

C’est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

"Les Arts dessinées", une nouvelle revue trimestrielle consacrée au dessin sous toutes ses formes, vient de paraître sous la direction de Frédéric Bosser. (janvier 2018)

"Les Pionniers", les années 70 de Fluide Glacial, ouvrage dirigé par Gérard Viry-Babel (Editions Fluide Glacial, 10 janvier 2018)

"Hiroshiman fait le clone" de Rifo (Editions Rouque-Moute)

►►► Le nouveau livre d'Albert Algoud : "Les coeurs simples" vient de paraître aux éditions Casterman. Les bénéfices de cet ouvrage seront reversés à La Bonne Aventure, fondation d'aide aux personnes atteintes d'autisme. (La Bonne Aventure. 13/15 rue André Lefebvre -75015 Paris ou courriel ici)

Programmation musicale

Générique Vous les femmes - Julio Iglesias 'Vous les femmes"

Superorganism "Everybody wants to be famous"

Extrait Starmania "Quand on n'a plus rien à perdre" France Gall / Daniel Balavoine

Extrait Di Totten Hosen "You'll never walk alone"

The Joubert Singers / Larry Levan "Stand on the word"

Fred Astaire ''Puttin On The Ritz''

Bon dimanche ^^

Keep in Tuche ! ☺