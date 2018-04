Daniel Morin reçoit Danielle Thiéry, première femme Commissaire divisionnaire, et Céline Géraud, jeune femme très sportive, qui prend la parole dans le monde audiovisuel très... masculin du journalisme sportif !

Une émission construite avec la complicité d'Albert Algoud et ses amis le Père Albert et Jean-Roger Navarro, et Hervé Pauchon.

L'édito de Daniel Morin

Aujourd’hui Dimanche 29 avril je vais bien… Enfin bien… je vais pas mal… Et si je vais pas mal, c’est parce qu’aujourd’hui est une journée qui me tient particulièrement à cœur et aussi au corps ! C’est la journée internationale de la danse ! Ahhh la danse quel bonheur... Moi je n’ai pas peur de le dire mais la danse me sauve au quotidien. Quand je suis stressé, j’y vais de mes petits pas chassés dans les couloirs de France inter. Quand j’ai le blues, quelques entrechats dans les locaux de France culture, et hop ! je suis un nouvel homme. Un peu de fatigue nerveuse… et je m’envole dans le faux plafond de France Info. Bref, la danse est mon amie.

Sinon à part ça, j’espère que les vacances, si vous avez la chance de pouvoir en prendre, se passent merveilleusement bien, un peu comme un sacre du printemps...

Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, qu'aux femmes exceptionnelles bien sûr.

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle... Danielle Thiéry, première femme Commissaire divisionnaire et auteure de romans policiers... Après avoir intégré la brigade des stupéfiants de Lyon dont elle devient chef quelques mois plus tard, elle réussit le concours de commissaire en 1976, une marche très haute à franchir qui mène à une vie intense.

Le 2ème buzz important survient avec sa nomination au grade de commissaire divisionnaire en 1991, la première fois de l'histoire qu'une femme atteint ce niveau dans le monde policier. Les médias se déchaînent, Michel Drucker l'invite à Star 90 et, grâce à lui, elle saute le pas de l'écriture, sa deuxième vie... d'abord avec la télé et une série de Pierre Grimblat : Quai N°1, puis les livres. Passionnée de littérature policière et de cinéma, elle est l'auteure de 25 ouvrages qui lui ont valu le prix du Polar de Cognac et le prix Exbrayat 1998 pour Mises à mort et le prix du Quai des orfèvres 2013 pour Des clous dans le coeur. Elle vient de publier son nouveau polar Féroce aux éditions Flammarion.

Et une autre femme exceptionnelle, Céline Géraud, 6ème Dan de Judo et journaliste sportive. Championne d'Europe de Judo en 1984 et vice-championne du monde en 1986, elle rate d'un rien la sélection pour les JO de Barcelone en 1992. Elle décide de travailler cet été là au Républicain Lorrain, sa région de naissance et vit les jeux au rythme du quotidien. C'est le déclic, la certitude qu'une "autre vie" l'attend ailleurs et quitte brutalement l'équipe de France six mois après. Juin 1998, elle est pigiste pour France TV, Stade 2 et Tout le sport... enchaîne les interviews sur les stades puis présente Tout le sport le week-end.

Septembre 2000, elle commente pour la 1ère fois le judo et vis le plus beau moment de sa vie de reporter lors de la finale de David Douillet face au japonnais Shinohara... finale de titans : "Il y avait tout, je vis un moment de grâce, il va être champion olympique ce con... ! Quelle chance d'être là, je commente un combat incroyable et il va gagner !". 5 janvier 2013 : son rêve de gosse se réalise... présenter Stade 2, l'émission culte de sport qui lui a donné envie de devenir journaliste et reporter ! Très fière de prendre les clés du vaisseau amiral du sport... elle est la première femme qui présente un magazine de sports à la télévision. Céline savoure sa chance et s'acharne à faire évoluer l'émission durant 4 ans.

En 2017, elle cède la présentation de Stade 2 pour prendre celle de Tout le sport sur France 3 le week-end : "Avec 1 750 000 téléspectateurs... on est sur un 400 m haies !" En février 2018, elle présente les matinées des JO d'hiver à Pyeongchang et depuis mars, les téléspectateurs ont pu découvrir Céline Géraud aux commandes de l'émission Tout le sport sur France 3 au quotidien.

Le Programme

Les chroniques d'Albert Algoud

Le Père Albert présente Danielle Thiéry et Céline Géraud

présente Danielle Thiéry et Céline Géraud Jean-Roger Navarro fait la promo de Céline Géraud et Danielle Thiéry

L'intérisation des invitées par Daniel Morin

Le micro-trottoir décalé d'Hervé Pauchon

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, quelques centilitres de bonheur, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour... ♪♫

C’est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

"Ailefroide, Altitude 3954" de Jean-Marc Rochette et Olivier Bocquet (Editions Casterman , mars 2018)

"Un grand Bourgogne oublié" Tome 2 de Emmanuel GUILLOT, Hervé RICHET et Boris GUILLOTEAU - (Editions GrandAngle, novembre 2017)

►►► Le nouveau livre d'Albert Algoud : "Les coeurs simples"est paru aux éditions Casterman. Les bénéfices de cet ouvrage seront reversés à La Bonne Aventure, fondation d'aide aux personnes atteintes d'autisme. (La Bonne Aventure. 13/15 rue André Lefebvre -75015 Paris ou courriel ici)

