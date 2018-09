Daniel Morin reçoit 2 femmes exceptionnelles, Céline Sallette qui joue dans le film "Un peuple et son roi'' de Pierre Schoeller, et Sylvie Canal qui vient partager le bon esprit de la "Fête des Vendanges de Montmartre", 3ème événement parisien...

"Quand je faisais du théâtre, je me disais : jouer c'est ça, c'est être ensemble ". Céline Sallette © Getty / Hill Street Studios / GettyImages

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪ ♫... et ce dimanche :

"Vous Les Femmes", de g. à d. : Sylvie Canal, Albert Algoud, Daniel Morin, Céline Sallette, Guillemette Odicino © Radio France / Christine Kern

• Le sketch d'Albert Algoud : Le Père Albert présente Sylvie Canal et Céline Sallette

• Le billet d'Albert Algoud : "Il était une femme... Hubertine Auclert"

• L'intérisation des invitées par Daniel Morin

. La chronique de Guillemette Odicino, journaliste : "Les femmes dans la révolution française"

• Et bien sûr, les interviews de deux femmes exceptionnelles : Céline Sallette et Sylvie Canal

Sylvie Canal © JB Serres / Céline Sallette dans le film "Un peuple et son roi" © Jérôme Prébois. Archipel 35

Une femme exceptionnelle : Céline Sallette

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle, Céline Sallette, actrice, qui vient nous parler des femmes, de la révolution et du nouveau film historique de Pierre Schoeller Un peuple et son roi – au cinéma depuis le 26 septembre - dans lequel elle joue avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet, Louis Garrel, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky, Céline Sallette, Denis Lavant, Johan Libéreau et Laurent Lafitte. En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire... Les destins d’hommes et de femmes du peuple, et de figures historiques.

A peine rentrée au lycée, Céline Sallette découvre le théâtre dans une troupe qui joue dans un hangar près de Bordeaux : "Je sais que je rencontre une des choses les plus importantes de ma vie"... En juillet 2011, elle tourne dans "L'Apollonide : souvenirs d'une maison close" de Bertrand Bonello, qui raconte la vie d'un bordel parisien, rôle qui lui offre le Prix Lumière du meilleur espoir féminin en 2012 ainsi qu'une nomination au César du meilleur espoir féminin.

Entre Théâtre : Molly Bloom, la chair qui dit oui, mise en scène de Laurent Laffargue, et Les trois soeurs de Anton Tchekov, Télévision : Les revenants, saison 1 et 2, et Cinéma : elle est en 2017 à l'affiche de Cessez-le-feu d'Emmanuel Courcol et tient le rôle féminin principal des films Corporate de Nicolas Silhol et Nos années folles d'André Téchiné, Céline Sallette explore tous les territoires avec envie et bonheur de jouer.

"Dans notre métier, il n’y a qu’une seule limite, c’est notre imagination. Le chemin qu’il reste à faire est excitant : il y a encore tellement à conquérir et à découvrir. "

Une femme exceptionnelle : Sylvie Canal

Une autre femme exceptionnelle, Sylvie Canal, productrice et créatrice d'événements, notamment la coordination générale de la Fête de la musique et La 85ème édition de la Fête des Vendanges de Montmartre du 10 au 14 octobre dont le thème est La Paix, en commémoration du centenaire de la Grande Guerre : 5 jours de fête, proposés gratuitement dans tout le 18ème arrondissement de Paris.

A défaut d'une carrière qui la destinait au commerce international, une rencontre lui a permis de faire le métier qu'elle aime dans la culture ! Après avoir créé une association de médiation culturelle, aujourd'hui devenue A Façettes, elle développe la Fête de la musique à travers le monde, et donne une nouvelle dimension à la traditionnelle Fête des Vendanges de Montmartre en organisant des événements artistiques et culturels. Cette fête devient le 3ème événement parisien, en terme de public, et réunit plus de 500 000 personnes...

La Fête, le nouveau Festival de musique : "Décibels vendanges", les animations, la séance Yoga, le bal de la Paix "I have a dream"... c'est par ici, à Montmartre du 10 au 14 octobre !

Programmation musicale

Générique : Julio Iglesias – "Vous les femmes"

HOLLIDAYS– ''On a déjà"

Souvenir musical de Céline Sallette : Bon Iver "Wash"

Souvenir musical de Sylvie Canal : Gilberto Gil "Toda Menina Baïana"

CHIC– "Le Freak"

Générique fin : METRONOMY "The end of you too"

