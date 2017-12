Daniel Morin reçoit Eve Ruggieri, "la grande dame de la musique classique" qui nous fait un portrait différent de Mozart et Ophélie Neiman alias "Miss GlouGlou", joyeuse amoureuse du vin, ni sommelière, ni oenologue, qui partage ses astuces, ses idées et ses vagabondages oenophiles !

Avec la complicité de : Albert Algoud et ses amis : le Père Albert, Jean-Philippe Pétain et Jean-Dominique Besnéhard, et Hervé Pauchon.

L'édito de Daniel Morin

Aujourd’hui, nous sommes le 31 décembre et ma foi ça va. Enfin ça va... ça peut aller ! Bon que dire en ce dernier jour de l’année ? Et bien que bon an, mal an, ça s’est plutôt bien passé !

Dans l’ensemble ça va ! Ok, c’est vrai que cet été en juillet, j’ai eu 8 jours de pluie à Arcachon et ça, ça m’a contrarié. Je fais un effort, je reste en France pour soutenir le tourisme tricolore alors que j’aurais très bien pu aller aux Canaries ou en Grèce. Ben non, je reste et là, "bam" la pluie ! L’année prochaine, croyez bien que je vais pas me faire avoir ! Fini le royaume des huitres, je vais au soleil. Soleil qui aujourd’hui 31 décembre, brille de 1 000 feux sur Paris et boude la province, comme s’il voulait signifier à la France d’en bas qu’elle est exclue de cotillons ! Mais moi la météo je m’en fous, je m’en balance, et le soleil que vous n’avez pas au dessus de vos têtes les amis, je vais, on va, essayer de vous le donner de façon aussi hertziennes qu’amicales !

A tous ceux qui vont festoyer ce soir je dis "Amusez-vous, saoulez-vous, amusez-vous, aimez-vous !" Et, à tous ceux qui n’ont pas cette chance, ceux qui galèrent, ceux qui n’ont pas de tunes, ceux qui n’ont plus d’amis, plus de famille, ceux qui n’ont plus ou presque plus d’espoir... je vous souhaite du courage, de la chance, et une putain de meilleure année 2018 !

Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, aux femmes exceptionnelles bien entendu.

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle, Eve Ruggieri, animatrice et productrice de radio et de télévision, musicienne et... tant d'autres cordes à son arc ! La musique classique est sa passion à laquelle elle se consacre en tant que productrice de l'émission "Eve Ruggieri raconte" sur Radio Classique, productrice de festivals et de concerts, et en tant qu'auteur de nombreux ouvrages. Elle nous présente son nouveau livre "Dictionnaire amoureux de Mozart" paru récemment aux éditions Plon.

et une autre femme exceptionnelle, Ophélie Neiman, passionnée par le vin, qui a lancé son blog "Miss GlouGlou" pour lequel Le Monde lui propose très vite son site et qui devient journaliste spécialisée en vin dans ce quotidien ! Boire et déguster étant ses deux activités préférées, elle vient nous le raconter à travers son guide "Le vin, c'est pas sorcier", nouvelle édition millésime 2018, qui vient de paraître aux éditions Marabout.

Le Programme

Les chroniques d'Albert Algoud :

Le Maréchal Ganache et Jean-Philippe Pétain présentent Eve Ruggieri et Ophélie Neiman

présentent et Jean-Jean Pierre Coffe fait la promo des invitées.

L'intérisation d'Eve Ruggieri et d'Ophélie Neiman par Daniel Morin

Les micro-trottoir décalés d'Hervé Pauchon : "Eve et la flûte" et "Boire, c'est cher et Bonne Année !"

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, quelques centilitres de bonheur, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour...

►►► Le nouveau livre d'Albert Algoud : "Les coeurs simples" vient de paraître aux éditions Casterman. Les bénéfices de cet ouvrage seront reversés à La Bonne Aventure, fondation d'aide aux personnes atteintes d'autisme. (La Bonne Aventure. 13/15 rue André Lefebvre -75015 Paris ou courriel ici)

