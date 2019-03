Daniel Morin reçoit 2 femmes exceptionnelles, Noémie Merlant, jeune comédienne talentueuse dans ''Curiosa'', premier film long métrage de Lou Jeunet, et Constance, humoriste au Théâtre des deux ânes et chroniqueuse pleine d'humour dans l'émission "Par Jupiter" sur France Inter !

Noémie Merlant, étoile montante du cinéma français, dans le film "Curiosa'' de Lou Jeunet © Memento Distribution

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪♫ ... et ce dimanche :

"Vous Les Femmes", de g. à d. : Albert Algoud, Constance, Daniel Morin, Noémie Merlant © Radio France / Christine Kern

• Le sketch d'Albert Algoud : Jean-Philippe Manoeuvre présente Noémie Merlant et Constance

• L'intérisation des invitées par Daniel Morin

• Le billet d'Albert Algoud : "Il était une femme... Ann Sullivan''

• Et bien sûr, les interviews de deux femmes exceptionnelles :

Noémie Merlant dans le Film CURIOSA © Memento Distribution / Constance © Josette Productions

Une femme exceptionnelle : Noémie Merlant

Mannequin, chanteuse, réalisatrice, actrice... Noémie Merlant a choisi sa voie : être comédienne. Après L'orpheline avec en plus un bras en moins de Jacques Richard en 2011, c'est une vraie rencontre avec Marie-Castille Mention-Schaar qui lui offre un joli rôle dans Les héritiers en 2014, et le premier rôle du film Le ciel attendra qui l'a marqué et lui a valu une nomination Meilleur Espoir féminin aux Césars.

Dans le premier film long métrage de Lou Jeunet, Noémie Merlant joue la jeune romancière Marie de Heredia, mariée avec Henri de Régnier, mais en réalité amoureuse de l'écrivain Pierre Louÿs (joué par Niels Schneider), poète et grand voyageur. C'est avec lui qu'elle va vivre une initiation à l'amour et à l'érotisme à travers la liaison photographique et littéraire qu'ils s'inventent ensemble. Un film historique, en costumes, où passion, poésie et érotisme se conjuguent avec le talent d'une jeune comédienne jouant de ses charmes incandescents...

▶︎▶︎▶︎ Curiosa de Lou Jeunet, avec Noémie Merlant, Niels Schneider, Benjamin Lavernhe (de la Comédie-française), Camélia Jordan, Amira Casar... en salles le 3 avril.

Une femme exceptionnelle : Constance

Humoriste, auteure, comédienne... Après le Conservatoire d'art dramatique de Lille, l'école du One Man Show à Paris, un premier sketch dans l'émission On ne demande qu'à en rire de Laurent Ruquier où elle reste deux ans !, Constance écrit et interprète pas moins de cinq spectacles, dont le petit dernier Pot pourri, à voir (urgent) au Théâtre des deux ânes...

En parallèle de la scène, on peut la retrouver sur France Inter, tous les mardis : La chronique de Constance dans l'émission Par Jupiter de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek.

▶︎▶︎ Son spectacle Pot pourri au Théâtre des deux ânes, tous les mardis ▶︎ 30 avril

▶︎▶︎ Constance en Tournée

Programmation musicale

Générique de l'émission : Vous les Femmes de Julio Iglesias

de Julio Iglesias REDBONE ''Come and get your love''

Souvenir musical de Constance : VRP ''Le nain''

VRP ''Le nain'' Souvenir musical de Noémie Merlant : Kraftwerk ''The model''

Kraftwerk ''The model'' SEVERIN ''En vacances''

Générique fin : Metronomy – The End Of You Too

