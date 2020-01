Parmi les changements de ce 1er janvier, des objets du quotidien disparaissent de la vente : finis les cotons-tiges en plastique, les couverts et assiettes en plastique jetables pour les pique-niques et les gobelets.

Les coton-tiges en plastique seront remplacés par des cotons tiges en coton et papier. © AFP / Nicolas Guyonnet / Hans Lucas

Le but est de réduire l'usage du plastique mais ce n'est qu'un premier pas. Il faudra encore attendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour voir disparaître la majorité des plastiques à usage unique.

Trois ans après la fin des sacs plastiques, détrônés par des sacs en tissu ou en papier, les cotons-tiges en bambou ou en carton vont donc remplacer dans les rayons ces bâtonnets en plastique. Idem pour les couverts jetables, les assiettes et les gobelets vendus en lot, le plastique est interdit, ils devront être compostables et constitués de matières biosourcées. Les points de vente ont six mois de délai pour écouler leurs stocks actuels.

Mais il y a une nuance importante : ce sont les gobelets vides qui ne sont interdits à la vente, les bars, buvettes et les lieux de spectacle peuvent continuer à servir des boissons dans des gobelets en plastique, ils devront s'en débarrasser dans un an.

Report de l'interdiction de pailles plastiques

Dans ce domaine du plastique à usage unique, les transitions sont longues : les pailles par exemple devaient sortir du marché dès ce 1er janvier, finalement elles ne seront interdites que dans un an, comme partout dans l'Union européenne.

Et en 2021 justement, d'autres objets sortiront de notre vie quotidienne : les touillettes, les piques à steak, les pots à glace, ou les boîtes en polystyrène expansé pour les sandwichs.

Quant aux bouteilles de sodas, pots de yaourt, bidons de lessive, tubes de crème ou autres shampoings, les industriels ont 20 ans pour trouver des alternatives... La fin des emballages plastiques à usage unique reste pour le gouvernement un objectif.... à l'horizon 2040 !