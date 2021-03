Confinés et cantonnés à 10 kilomètres à la ronde ? Voici comment occuper vos promenades quotidiennes. Puisqu'il ne sera pas possible d'en profiter pour se rassembler, voici une sélection de podcasts pour s'évader. Immersions sonores garanties.

Accompagnez vos promenades avec notre sélection de podcast © Getty

Dix-neuf départements sont donc en mode "confiné-aéré" avec droit de promenade illimité en temps, mais cantonné à 10 kilomètres à la ronde. Bref, c'est parti pour des sessions de balades qu'on peut choisir d'agrémenter d'une sélection sonore. Forêts, océans, centres urbains s'ouvrent à vous. Pour ceux qui préfèrent planer, on peut aussi faire battre cœur et raison, à l'unisson ou séparément.

1. Promenez-vous dans les bois

"Promenez-vous dans les bois" est le titre d'une série de podcasts conçus par Antoine Bibié, ex-urbaniste, futur exploitant forestier. Mettez vous dans ses pas et partez à la rencontre de ceux qui s'occupent de nos forêts, les habitants ou ceux qui en vivent. Initiative tout à fait indépendante et fort bien réussie que ce podcast. Les forêts sont des mondes mouvants dont nous sommes partie prenante.

►►► Promenez-vous dans les bois

2. Histoires d'eau

Où que vous soyez, mettez le son des rivières dans vos oreilles et toutes les histoires qu'elles transportent. Les agences de l'eau viennent tout juste de lancer une série de podcasts, dont seul le premier est déjà sorti, mais il est assez réussi pour qu'on ait envie de vite écouter la suite. Sur les bords de la Sorgue, de la Seine, ou de la Gravone, pêcheurs, conservateurs de la nature, amoureux des lieux racontent avec leurs accents. Les oiseaux chantent, les enfants s'amusent, le vent souffle et les murmures des flots, c'est bien connu, nous détendent.

►►► En immersion

3. Les ailleurs urbains

Votre parcours sent le gaz d'échappement et le bitume qui commence à chauffer sous vos pieds. Changez le décor de votre ville. Partez au Caire, à Alger, ou Istanbul. Celles et ceux qui arpentent ces villes en restituent les parfums, les bruits, les moments de calme ou d'agitation. Vous êtes toujours en ville, mais ailleurs, et bien au-delà des 10 kilomètres autorisés. Cette balade dans cinq capitales du pourtour méditerranéen est proposée par les Rencontres d'Averroès. L'idée de dériver ne doit pas vous faire peur, il s'agit de se laisser porter par le courant.

►►► Cités à la dérive

4. En voilier avec Isabelle Autissier

Perdez tout repère de temps et de géographie : suivez Isabelle Autisser en voilier, dans ce podcast de l'émission Le Temps d'un bivouac. Elle a navigué sur toutes les mers du globe, sous toutes les latitudes, tous les temps, en course solitaire ou en équipage. La navigatrice est la première femme a avoir réussi le tour du monde en solitaire à la voile en 1991. Son palmarès est impressionnant : du BOC Challenge au Vendée Globe, seule sur son monocoque, jusqu'à ses expéditions scientifiques en équipage dans les zones reculées ; du Golfe de Gascogne aux quarantièmes rugissants en passant par les eaux calmes de l'équateur, la navigatrice nous fait une place sur le pont pour revivre ses plus grandes traversées.

►►► Le temps d'un bivouac : Isabelle Autissier sur son voilier

5. Suivez Nicolas Vanier dans le Grand Nord

Écrivain, photographe et réalisateur, Nicolas Vanier parcourt depuis 30 ans les régions du Grand Nord, du Yukon à la Sibérie, accompagné de ses chiens de traîneau, pour le plaisir d'aller à la rencontre des hommes qui habitent ces territoires enneigés et glacés, montrer la beauté, mais aussi la fragilité de ces régions. Il a relié l'extrémité orientale de la Russie, sur la côte Pacifique, et le lac Baïkal, au cœur de la Sibérie. Mais il ne voyage pas seul. Outre son équipe de traceurs, il y a ses chiens de traîneau, avec lesquels il entretient une relation toute particulière et qui sont ses compagnons pendant les longs mois d'expédition. Le Temps d'un bivouac est une production France Inter.

►►► Le temps d'un bivouac : odyssée dans le Grand Nord avec Nicolas Vanier

6. Espaces de silence

Laissez-vous guider par des fous de sons, ils adorent le silence. Marc Namblard enregistre les sons de la nature et des animaux. Selon lui, la Lozère est l'un des départements les plus silencieux de France. Il se dit chasseur de silence plutôt que de son. On l'écoute sur Arte Radio, et on apprécie les moments de silence, la rareté des aigus, et le bruit des insectes ou celui des pas dans les tapis de feuilles, sur le massif de l'Aigoual. Après cela, vous pourrez découvrir les secrets de la prise de son avec Christian Canonville qui sait comment enregistrer et comment lire le paysage sonore des vagues sur la plage. Quand on écoute ceux qui font le son, on entend mieux le silence.

►►► Arte radio : Écouter le monde

7. Penser par ailleurs

Mettez le podcast de Marie Robert entre vos oreilles. Oubliez les pensées de Castex, et retrouvez celles de Kant, Sénèque, Leibniz. Ce podcast s'appelle Philosophy is Sexy, un titre que l'on imagine avoir été trouvé par des champions du référencement, et qui illustre bien mal le contenu. Pas question de mettre un tee-shirt mouillé pour avoir de l'audace, et être sexy, l'audace dont Marie Robert vous parlera, sera plutôt celle de penser par soi-même, de prendre le temps de réfléchir, bref, toutes ces choses qu'on n'a pas le temps de faire en deux posts et trois stories.

►►► Philosophy is sexy

8. Voyager, révolutionner, suivez vos émotions pas à pas

Sur Louie Média, suivez "Émotions", le podcast qui explore le déploiement et l'impact des émotions au fil des expériences. Les émotions sont aussi le résultat d'une histoire et d'un contexte d'époque, elles varient selon les âges. Les hommes politiques savent bien à quoi servent les émotions populaires et collectives. Respirez bien et identifiez ce que vous ressentez avant de lancer l'écoute.

►►► Louie Media : Émotions